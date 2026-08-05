Detienen a una funcionaria policial del estado de Nueva York: su hijo enfrenta cargos por un tiroteo en el Bronx y ella por ayudarlo a escapar

La causa impactó en la estructura de seguridad de Mount Vernon por el rango que ocupaba una de las personas involucradas (FOX 5 New York)

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La acusación contra una subcomisionada de la policía de Mount Vernon, en Nueva York, por un episodio de violencia armada en el Bronx sacudió este martes a las fuerzas de seguridad del estado.

Jennifer Lackard, apartada ese mismo día de su cargo, quedó involucrada en una causa por conspiración por presuntamente haber ayudado a su hijo a escapar después de un tiroteo.

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El joven, Chase Lackard, de 20 años, quedó imputado por intento de asesinato, conspiración y posesión ilegal de un arma de fuego, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

La investigación adquirió una dimensión mayor por el perfil de la acusada, una funcionaria de rango jerárquico dentro de una estructura local. La ciudad confirmó su desplazamiento con efecto inmediato y aclaró que el expediente no guarda relación con las tareas que cumplía en la división de Bienestar del departamento.

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Jennifer Lackard fue removida de su puesto el mismo día en que avanzó la pesquisa judicial (WABC-TV)

Qué ocurrió frente al Tribunal Penal del Bronx

La causa se originó a partir de un episodio ocurrido el 29 de junio en las inmediaciones del Tribunal Penal del Bronx, en la esquina de East 162nd Street y Grant Avenue.

Testigos y grabaciones de video permitieron reconstruir la secuencia bajo investigación, indicó la policía en declaraciones citadas por The New York Times.

De acuerdo con esa versión, Chase Lackard estaba en la vía pública ese día cuando extrajo un arma y disparó contra un grupo de personas.

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Las autoridades aseguraron que nadie resultó herido, aunque remarcaron que el hecho fue considerado de extrema gravedad por haberse producido en una zona transitada y frente a un edificio judicial.

De acuerdo con ABC7 New York, los investigadores creen que el blanco del ataque era un hombre vinculado a una banda rival. Después de los disparos, el joven subió a un automóvil que se alejó a gran velocidad.

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Agentes citados por The New York Times afirmaron que, tras una pesquisa posterior, los detectives identificaron a Chase Lackard como el presunto autor de los tiros y a Jennifer Lackard como la conductora del vehículo utilizado para la fuga.

Testimonios y registros de video permitieron reconstruir la secuencia ocurrida cerca del edificio judicial (Google Earth)

Los cargos contra la exfuncionaria y su hijo

Las fuerzas de seguridad detallaron que Jennifer Lackard, de 49 años, fue arrestada en su domicilio del barrio de Soundview, en el Bronx, junto con su hijo.

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A ella le atribuyen un cargo de conspiración. A él, en cambio, le adjudican intento de asesinato, conspiración y posesión ilegal de un arma, precisó el diario estadounidense.

Dos agentes con conocimiento del caso, que hablaron con The New York Times bajo reserva, señalaron que las detenciones se concretaron a partir de una presentación impulsada por la fiscalía del distrito del Bronx.

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El joven de 20 años aparece señalado en la causa como presunto autor del ataque (NY Post)

Jennifer Lackard se declaró inocente en su comparecencia judicial, donde intervino su defensa, según reportes de medios locales. El medio añadió que no logró obtener en lo inmediato una respuesta del abogado que representó a Chase Lackard en procesos previos.

La administración de Mount Vernon informó en un comunicado que estaba al tanto del proceso penal y que resolvió remover a la funcionaria de su cargo en forma inmediata.

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En ese mismo mensaje, la ciudad evitó pronunciarse sobre el expediente y se limitó a señalar que los hechos bajo análisis no estaban relacionados con su empleo municipal.

La administración municipal confirmó la salida de la funcionaria y evitó ampliar su postura pública (Facebook/Jennifer Lackard)

Los antecedentes del joven acusado

El caso tomó una dimensión mayor por los antecedentes judiciales de Chase Lackard. Documentos citados por The New York Times muestran que el joven ya había enfrentado al menos dos causas penales en la ciudad de Nueva York por hechos vinculados con armas.

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Medios locales reportaron que, en enero de 2023, cuando tenía 17 años, Chase Lackard recibió un disparo en el pecho dentro de un autobús BX5 en Soundview.

Un episodio previo en Soundview ya había colocado a Chase Lackard en una escena de violencia armada (CBS News)

Más adelante, en agosto de 2024, fue arrestado en Manhattan y acusado ante la Corte Suprema de ese distrito por posesión ilegal de un arma de fuego y otros delitos. En ese expediente se declaró inocente, de acuerdo con The New York Times.

Luego, en noviembre de 2024, volvió a quedar detenido en el Bronx por varios cargos, entre ellos posesión ilegal de armas y amenazas.

Una causa abierta en Manhattan forma parte de los antecedentes judiciales mencionados en el expediente (NYPD)

Un funcionario policial afirmó al diario que, en ese episodio, el joven sacó una pistola cargada y la apuntó hacia varios agentes uniformados.

Los policías respondieron con disparos, lo hirieron y después lo trasladaron a un hospital cercano en condición estable. Más tarde también se declaró inocente en ese proceso.

Otro antecedente en el Bronx había terminado con el joven herido tras una intervención policial (NYPD)

El impacto institucional del caso

Hasta su arresto de este martes, Jennifer Lackard no tenía antecedentes penales en ninguno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, según consignó The New York Times.

Ese dato añadió un componente institucional al expediente, ya que se trata de una funcionaria de rango jerárquico dentro de una ciudad del condado de Westchester.

La investigación ahora busca determinar con precisión cuál fue el nivel de participación de la exsubcomisionada en la huida de su hijo y qué pruebas sostienen la presentación realizada por la fiscalía del Bronx.