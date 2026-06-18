Breel Embolo, la estrella en la que confía toda Suiza y que estuvo a punto de no participar en el Mundial porque EEUU rechazó su visado

El delantero de Suiza, Breel Embolo (Reuters/David Gonzales)

La llegada de Breel Embolo a la concentración de la selección de Suiza en Estados Unidos para el Mundial 2026 estuvo marcada por la incertidumbre. El delantero titular, pieza fundamental en el esquema de Murat Yakin, no pudo viajar junto al resto de sus compañeros debido a inconvenientes con su visado. Podría haber sido una baja muy sensible para el equipo suizo, dado que la delantera y los goles llevan el nombre de Embolo. En él confía toda Suiza para poder seguir avanzado en la aventura mundialista más allá de los temibles octavos

Las autoridades estadounidenses negaron en un primer momento su entrada al país, lo que generó preocupación tanto en el cuerpo técnico como en la delegación suiza, que temía que la situación se prolongara y el atacante quedara al margen del inicio del torneo. Finalmente, los trámites se resolvieron y Embolo aterrizó en suelo norteamericano más tarde que sus compañeros, disipando el temor de que Suiza tuviera que afrontar el debut sin su principal referencia ofensiva. El caso de Embolo confirmó los temores previos de varias selecciones, que advirtieron la posibilidad de que los controles migratorios y los requisitos de visado pudieran impedir la participación de algunos futbolistas en la cita mundialista.

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A pesar del retraso en su llegada, Embolo estuvo disponible para el primer encuentro de Suiza, en el que se enfrentó a Qatar. En ese partido, el delantero fue titular y volvió a asumir el rol de líder en el ataque. Suiza consiguió adelantarse en el marcador gracias a un penalti convertido por Embolo, quien no dudó desde los once metros para poner en ventaja a su selección. Ese tanto fue finalmente el único gol de los helvéticos en el partido.

El delantero de Suiza Breel Embolo (AP)

El equipo dirigido por Murat Yakin no logró sostener la diferencia y, en los minutos finales, Qatar consiguió el empate. El resultado dejó una sensación de oportunidad perdida en el vestuario suizo, que había partido como favorito y no fue capaz de asegurar los tres puntos. El empate, inesperado para los pronósticos, incrementó la presión sobre el plantel de cara a los próximos compromisos del grupo B.

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Embalo el ‘Jugador a seguir’

La actuación de Embolo, más allá del gol, lo posicionó como uno de los nombres propios del torneo en su arranque. Su papel fue destacado por la organización, que lo eligió como el ‘Jugador a seguir Panini’, una distinción que subraya tanto la importancia de su aportación deportiva como la historia particular que protagonizó con su llegada tardía a Estados Unidos. La designación parte de su capacidad para sobreponerse a las dificultades y su relevancia en el esquema del equipo.

A sus 29 años, Breel Embolo acumula una trayectoria sólida con la selección suiza. Nacido en Yaoundé, Camerún, y formado en el fútbol helvético, el delantero suma 87 partidos internacionales y 25 goles con la camiseta nacional, cifras que lo convierten en uno de los referentes del plantel. Su experiencia será fundamental en el desafío inmediato que afrontará Suiza.

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El próximo partido, ante Bosnia, está señalado como clave para las aspiraciones del combinado suizo en el Mundial 2026. El encuentro se disputará el miércoles a las 21 horas, y tanto Embolo como el resto del plantel son conscientes de que no pueden permitirse otra actuación irregular. Un tropiezo complicaría seriamente las opciones de clasificación, por lo que el grupo confía en contar con el mejor nivel de su delantero estrella.