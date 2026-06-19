Estados Unidos

Cadenas regionales de hamburguesas ganan mercado y destronan a dos gigantes de la industria en Estados Unidos

El público norteamericano prioriza la excelencia culinaria por encima de los descuentos tradicionales. Este fenómeno obliga a las corporaciones tradicionales a reestructurar su modelo de negocio

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Primer plano de la boca de una mujer mordiendo una hamburguesa con queso. Sus manos sostienen el pan, la carne, el queso, lechuga, tomate y pepinillos.
In-N-Out, Whataburger y Culver's lideran el crecimiento de las cadenas de hamburguesas en Estados Unidos mientras McDonald's y Burger King pierden terreno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cadenas regionales de hamburguesas In-N-Out, Whataburger y Culver’s lideran el crecimiento del sector en Estados Unidos mientras McDonald’s y Burger King pierden terreno frente a consumidores que priorizan calidad sobre precio.

Las ventas domésticas de In-N-Out subieron alrededor del 10% el año pasado, el segundo mayor aumento entre todas las cadenas de hamburguesas del país, solo por detrás de Shake Shack, según datos de la firma de investigación de mercado Technomic.

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Mesa de madera con hamburguesas, papas fritas, gaseosas, pan lactal, galletas, cereales en caja y tres latas de verduras abiertas.
Los consumidores de hamburguesas priorizan la calidad, la comida y la satisfacción general por encima de la velocidad y del precio bajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno tiene una explicación concreta: los clientes de estas marcas les otorgan las calificaciones más altas en calidad, comida y satisfacción general dentro del segmento de hamburguesas, aun cuando no destacan en velocidad ni en precio bajo.

Por qué las regionales ganan donde las grandes pierden

El sector de hamburguesas mueve USD 113 mil millones al año en Estados Unidos, pero creció apenas 1,5% en 2025, el ritmo más lento entre las 10 categorías de restaurantes que Technomic monitorea, superado en lentitud solo por pizza y sándwiches.

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Las grandes cadenas respondieron con oleadas de ofertas de USD 5 y otros descuentos durante los últimos dos años para recuperar clientes que se alejaron por los aumentos de precios. Las regionales tomaron un camino distinto.

Mujer con chaqueta color café y camiseta blanca come una hamburguesa con lechuga y carne, sosteniéndola con ambas manos, en una mesa de madera clara.
El sector de hamburguesas en Estados Unidos mueve USD 113 mil millones al año, pero en 2025 creció apenas 1,5%, según Technomic (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El diferenciador es el servicio”, dijo Julie Fussner, directora ejecutiva de Culver’s, con sede en Wisconsin. “Es la amplitud del menú y la calidad de nuestra comida”, sumó a The Wall Street Journal.

La cadena opera 1.066 locales en 26 estados y registra un alza de tráfico del 5% en lo que va de 2026 frente al mismo período del año anterior.

El modelo Whataburger: calidad, personalización y crecimiento controlado

Whataburger nació en 1950 cuando Harmon Dobson abrió un puesto en Corpus Christi, Texas, con la idea de hacer hamburguesas tan grandes que exigieran dos manos. Hoy genera más de USD 4 mil millones en ventas anuales en 17 estados y crece a un ritmo seis veces superior al que promedió antes de 2019.

La cadena prevé abrir aproximadamente 60 restaurantes este año. Su directora ejecutiva, Debbie Stroud, atribuye esa expansión a la lealtad que genera la personalización del menú.

Primer plano de una hamburguesa de salchicha de cerdo con un huevo frito, queso y hojas de salvia, sobre un panecillo inglés y una tabla de madera.
Culver's atribuyó su crecimiento del tráfico y su expansión en 26 estados al servicio, la amplitud del menú y la calidad de la comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestros clientes saben que pueden agregar jalapeños a la parrilla o cambiar las cebollas por tomates recién cortados”, dijo Stroud en el Foro Global de Alimentación del WSJ en Chicago. “Hay un nivel de antojo que creo que ha creado esta lealtad a lo largo de décadas”.

El cliente que paga más por comer mejor

La lógica de precio que sostiene a estas cadenas la resume Steve Hanshaw, un ejecutivo retirado de la industria química de 59 años de The Woodlands, Texas, cliente habitual de Whataburger: “Prefiero pagar USD 15 por una buena hamburguesa que conseguir una gran oferta”, declaró al WSJ.

Primer plano de una hamburguesa con pan, sésamo, lechuga, cebolla, queso, carne, pepinillos y salsa, sostenida por dos manos; boca abierta en el fondo.
Whataburger acelera su expansión con más de USD 4 mil millones en ventas anuales y una estrategia basada en la personalización del menú (Imagen Ilustrativa Infobae)

Scott Redler, cofundador de Freddy’s Frozen Custard and Steakburgers —actualmente la 13ª cadena de hamburguesas por ventas en Estados Unidos—, lo confirma desde el lado del negocio: “El componente de valor en el sector de la mejor hamburguesa es lo número uno en lo que piensan estas marcas. El precio está muy abajo en la lista”.

Crecimiento lento por decisión, no por limitación

Buena parte de estas cadenas sigue en manos privadas, con familias fundadoras aún involucradas, y varias han optado por expandirse con cautela para no comprometer sus estándares.

In-N-Out, cuyos fanáticos acampan en estacionamientos para asistir a inauguraciones, solo sumó cuatro estados a su presencia en la última década. La decisión de frenar el crecimiento la tomó en 2010 la actual presidenta Lynsi Snyder.

“Un énfasis excesivo en el crecimiento comprometería nuestro desempeño”, explicó Denny Warnick, director de operaciones de la compañía, al WSJ.

Hamburguesa clásica servida en pan de chipá con medallón de carne, queso tybo fundido, lechuga, tomate y mayonesa criolla en una tabla de madera.
Clientes y ejecutivos del sector de hamburguesas coinciden en que el valor percibido pesa más que las ofertas y los descuentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stroud, de Whataburger, comparte esa filosofía: “Para hacerlo bien, hay que tener en cuenta una ecuación de muchos factores diferentes”, señaló en el mismo foro.

La respuesta de McDonald’s y Burger King

Las grandes cadenas no observan pasivas. Burger King reformuló su Whopper este año y planea más mejoras de menú con base en comentarios de clientes. Sus ejecutivos comenzaron a atender llamadas directas de consumidores sobre hamburguesas y papas fritas.

McDonald's y Burger King respondieron a la presión de las cadenas regionales con mejoras en hamburguesas, servicio y menú (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)
McDonald's y Burger King respondieron a la presión de las cadenas regionales con mejoras en hamburguesas, servicio y menú (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

McDonald’s lanzó hamburguesas mejoradas en 2023 y este mes prometió avances adicionales, entre ellos cocinar carne fresca en más mercados, mejorar el servicio y recuperar espacios de juego en sus locales.

La presión de las cadenas regionales, en definitiva, ya obliga a los gigantes del sector a repensar lo que durante décadas dieron por sentado.

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