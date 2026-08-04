Taiwán instó a la comunidad internacional a resistir la expansión autoritaria del régimen chino y defender la democracia global

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (REUTERS)

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El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, llamó a la comunidad internacional a resistir de forma colectiva la expansión autoritaria del régimen chino y a defender la democracia global durante el décimo aniversario del Foro Ketagalan, celebrado en Taipéi. En su discurso ante líderes y ex funcionarios de varios países, el mandatario cuestionó una reciente ley china y reafirmó el compromiso de su gobierno con la paz, la tecnología y la libertad.

Lai abrió su intervención con un reconocimiento a las personalidades invitadas al encuentro. Entre ellas estuvieron el primer ministro del Reino de Esuatini, Russell Dlamini; el presidente emérito del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul; la ex primera ministra de Finlandia, Sanna Marin; la ex viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland; el copresidente del Grupo Interparlamentario para China (IPAC) de Japón, Nakatani Nariaki; y el director ejecutivo de IPAC, Luke de Pulford.

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El eje central del discurso fue la condena a la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, promulgada el mes pasado por el régimen chino. Según Lai, esa norma afecta directamente a Taiwán y también extiende sus efectos fuera del territorio chino.

“Esta ley infringe la soberanía de Taiwán y persigue religiones y grupos minoritarios, pero va más allá de eso. A través de formas de represión transnacional, impone censura política en todas partes del mundo”, afirmó el presidente durante su intervención.

En el mismo sentido, el Grupo Interparlamentario para China (IPAC) emitió una declaración en la que calificó la legislación como “una flagrante violación de los derechos fundamentales básicos”.

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Lai pidió una respuesta conjunta frente a esa ley y sostuvo que los países deben actuar de manera coordinada. “Toda la comunidad internacional debería unirse y oponerse firmemente a esta ley maliciosa”, subrayó.

En su discurso ante líderes y ex funcionarios de varios países, el mandatario cuestionó una reciente ley china y reafirmó el compromiso de su gobierno con la paz, la tecnología y la libertad (REUTERS)

Durante su exposición, Lai presentó tres compromisos que definió como los ejes de la política de su gobierno. El primero correspondió a la defensa de la democracia y la libertad. El presidente recordó que hace 30 años los ciudadanos de Taiwán participaron en la primera elección presidencial directa del país pese a las amenazas militares procedentes de China.

“Los votantes anunciaron al mundo que Taiwán es un país democrático y que el futuro del país será decidido por el pueblo taiwanés”, afirmó.

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Lai también advirtió que su gobierno no aceptará la infiltración del Frente Unido ni el “terror rojo”. Además, señaló que construirá sistemas más sólidos para prevenir, contrarrestar y protegerse de esas amenazas.

El segundo compromiso se centró en el mantenimiento de la paz y la estabilidad regional. El mandatario citó la declaración del G7 y un informe del Parlamento Europeo, que reafirmaron su apoyo a la paz en el Estrecho de Taiwán y expresaron su oposición a cualquier intento unilateral de modificar el statu quo.

“Responderemos con acción basada en los principios de la defensa colectiva y la responsabilidad compartida”, sostuvo Lai. El presidente anticipó que su gobierno continuará fortaleciendo la defensa nacional y extendiendo la cooperación global para asegurar la estabilidad en el Indo-Pacífico.

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El tercer compromiso estuvo relacionado con el desarrollo tecnológico y la prosperidad global. Lai señaló que Taiwán ocupará un papel relevante en la transición hacia la tecnología inteligente y destacó tres áreas prioritarias: la fotónica de silicio, la computación cuántica y la robótica. “Taiwán será más que un centro de infraestructura de IA. Continuaremos liderando el desarrollo tecnológico a nivel mundial”, afirmó.

Lai también advirtió que su gobierno no aceptará la infiltración del Frente Unido ni el “terror rojo” (REUTERS)

El mandatario también indicó que el gobierno aprovechará la experiencia de Taiwán en inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para profundizar los lazos industriales y comerciales con socios democráticos. El objetivo, según explicó, consiste en construir cadenas de suministro de largo alcance.

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