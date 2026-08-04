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Memorias USB: qué tipos hay y cuál es la diferencia entre 64 GB, 128 GB y 256 GB

El conector USB-A es el más antiguo y ampliamente distribuido, con una forma rectangular que permite su uso en la mayoría de computadoras de escritorio

Una persona de perfil, con cabello corto, mira hacia una mesa de madera rústica cubierta con decenas de memorias USB de diversos colores y tamaños.
El mercado de memorias USB presenta diversas variantes que se distinguen principalmente por su tipo de conector. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las memorias USB, también conocidas como pendrives, se han convertido en herramientas esenciales para quienes necesitan transportar archivos digitales de manera rápida y sencilla. Comprender qué tipos existen y cómo varían según su capacidad de almacenamiento resulta clave al momento de elegir la opción más adecuada para cada usuario.

Las diferencias entre modelos de 64 GB, 128 GB y 256 GB, así como los tipos de conectores y velocidades de transferencia, determinan su utilidad en función de las necesidades particulares.

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Tipos de memorias USB: conectores y velocidad de transferencia

El mercado de memorias USB presenta diversas variantes que se distinguen principalmente por su tipo de conector y por la velocidad con la que transfieren los datos. En lo referente a conectores, existen modelos tradicionales y modernos.

Un escritorio de madera con más de veinte memorias USB de colores variados esparcidas, junto a una laptop gris, cuadernos y bolígrafos.
Las memorias USB, también conocidas como pendrives, se han convertido en herramientas esenciales para quienes necesitan transportar archivos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conector USB-A es el más antiguo y ampliamente distribuido, con una forma rectangular que permite su uso en la mayoría de computadoras de escritorio, portátiles clásicas y algunos televisores. Por su parte, el conector USB-C responde a las demandas de los dispositivos actuales: se trata de una entrada más pequeña, ovalada y reversible, compatible con teléfonos Android recientes, portátiles de última generación y MacBooks.

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Existe una tercera categoría, conocida como memorias duales u OTG, que combinan ambos tipos de conectores en un solo dispositivo. Estas memorias permiten la transferencia directa de archivos entre teléfonos móviles y computadoras que emplean distintos estándares, facilitando el intercambio de información sin la necesidad de cables adicionales.

En cuanto a la velocidad de transferencia, las memorias USB se dividen en dos grandes grupos: las que utilizan el estándar USB 2.0 y las que emplean versiones más avanzadas, como USB 3.0, 3.1 o 3.2. Las memorias USB 2.0 se caracterizan por su bajo costo y su menor velocidad, siendo eficaces para guardar documentos de tamaño reducido, como archivos de texto o presentaciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En cuanto a la velocidad de transferencia, las memorias USB se dividen en dos grandes grupos: las que utilizan el estándar USB 2.0 y las que emplean versiones más avanzadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, los modelos USB 3.x permiten mover gran cantidad de datos en menor tiempo, resultando especialmente útiles para quienes suelen trabajar con videos de alta resolución o grandes volúmenes de fotos. La forma más sencilla de identificar estos dispositivos es observar el color azul en el interior del conector.

Comparativa entre 64 GB, 128 GB y 256 GB

La capacidad de almacenamiento es uno de los factores determinantes al seleccionar una memoria USB. La diferencia entre modelos de 64 GB, 128 GB y 256 GB se traduce en la cantidad de datos que pueden guardar. A modo de referencia, una memoria de 256 GB puede almacenar hasta cuatro veces más información que una de 64 GB.

Para entender el alcance real de cada opción, conviene estimar cuántos archivos pueden almacenarse en función del tipo de uso. Por ejemplo, una memoria USB de 64 GB permite guardar aproximadamente 12,000 fotografías de 5 MB cada una, o hasta 15 horas de video en calidad Full HD (1080p). Esta capacidad resulta adecuada para estudiantes, usuarios que manejan documentos de oficina o quienes hacen un uso ocasional del dispositivo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
A modo de referencia, una memoria de 256 GB puede almacenar hasta cuatro veces más información que una de 64 GB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el siguiente escalón, una memoria de 128 GB duplica el espacio, admitiendo cerca de 24,000 imágenes del mismo tamaño o unas 30 horas de video en alta definición. Este modelo es ideal para aficionados a la fotografía y personas que desean realizar copias de seguridad completas de sus teléfonos móviles.

Finalmente, las memorias USB de 256 GB ofrecen un espacio considerablemente mayor, apto para almacenar alrededor de 48,000 fotos o hasta 60 horas de video en calidad Full HD. Esto las convierte en la opción preferida de quienes editan videos, guardan películas o trabajan con videojuegos de gran tamaño.

Factores clave para seleccionar la memoria USB adecuada

La elección entre distintas capacidades y tipos de memorias USB debe basarse en el uso previsto y en la compatibilidad con los dispositivos del usuario. Para quienes requieren mover archivos pequeños y buscan economía, los modelos USB 2.0 de 64 GB suelen ser suficientes.

Una memoria USB plateada sin marcas se encuentra sobre una superficie de madera, con un círculo rojo grande con una 'X' blanca en 3D a su lado.
Usuarios con dispositivos modernos pueden beneficiarse del conector USB-C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la velocidad es un factor determinante, especialmente al manejar archivos multimedia pesados, conviene optar por memorias USB 3.0 o superiores, en capacidades de 128 GB o 256 GB según la demanda de espacio.

La compatibilidad de los conectores también es un aspecto a considerar. Usuarios con dispositivos modernos pueden beneficiarse del conector USB-C, mientras que quienes alternan entre equipos antiguos y nuevos encuentran utilidad en las memorias duales.

La posibilidad de pasar archivos directamente entre un celular y una computadora tradicional sin necesidad de adaptadores simplifica el flujo de trabajo y evita contratiempos.

Cuatro chips para teléfono celular, un pendrive, una tarjeta de memoria y un cable USB se ven sobre una mesa de madera con luz cenital.
El modelo de 128 GB responde a las necesidades de quienes desean almacenar y transportar grandes volúmenes de fotos o respaldos completos de dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparativo de capacidad y aplicaciones recomendadas

La relación entre capacidad y tipo de uso puede resumirse en una tabla de referencia, que facilita la comparación al momento de tomar una decisión. Para una memoria de 64 GB, el espacio disponible resulta idóneo para estudiantes, usuarios de oficina y quienes realizan un uso casual.

El modelo de 128 GB responde a las necesidades de quienes desean almacenar y transportar grandes volúmenes de fotos o respaldos completos de dispositivos móviles. Por último, la memoria de 256 GB se orienta a creadores de contenido audiovisual, aficionados al cine y gamers que requieren transportar archivos de gran tamaño.

Esta información ayuda a dimensionar correctamente el espacio de almacenamiento respecto al tipo de archivos y la frecuencia de uso de cada perfil de usuario. La capacidad elegida incide directamente en la experiencia y la practicidad del dispositivo, por lo que analizar las necesidades personales antes de comprar una memoria USB garantiza una mejor inversión.

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