McDonald's relanza su icónica tarta de manzana frita en EE. UU. tras 30 años: cuándo y dónde conseguirla

McDonald’s volverá a vender la tarta de manzana frita en Estados Unidos desde el 23 de junio tras más de 30 años sin un relanzamiento nacional (REUTERS/Kent J. Edwards)

McDonald’s anunció el martes que volverá a vender la tarta de manzana frita en Estados Unidos desde el 23 de junio, un relanzamiento nacional que no ocurría desde hace más de 30 años y que la cadena vinculó a la celebración del 250° aniversario del país, según Fox Business.

La empresa informó que el producto estará disponible por tiempo limitado en la mayoría de sus restaurantes de Estados Unidos a partir de esa fecha, de acuerdo con Fox Business.

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La vuelta del postre coincidió con una acción promocional adicional: la instalación de una tarta frita de 35 pies de altura cerca de la sede de McDonald’s en el área de Chicago, según el mismo medio.

Según Fox Business, McDonald’s precisó en un comunicado que el postre recupera “nuestro relleno característico hecho con manzanas 100% cultivadas en Estados Unidos, envuelto en el mismo crujiente dorado y la misma corteza frita y hojaldrada que los fanáticos recuerdan, o que pronto no olvidarán”.

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La cadena explicó que la tarta frita de manzana surgió como una receta familiar en la década de 1960, cuando el operador propietario de East Tennessee Litton Cochran creó una empanada de manzana frita. Según Fox Business, el producto se convirtió primero en un favorito local y después en un clásico de McDonald’s.

La tarta de manzana frita de McDonald’s estará disponible por tiempo limitado en la mayoría de los restaurantes de Estados Unidos (McDonald's)

La receta original regresa a nivel nacional por primera vez desde 1992

McDonald’s volverá a ofrecer en Estados Unidos su versión frita de la tarta de manzana, y no la horneada que reemplazó a ese producto en la mayor parte del país en 1992, según Fox Business.

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La compañía sustituyó la versión frita por una horneada en la mayoría del mercado estadounidense como respuesta a una mayor preocupación de los consumidores por el consumo de grasa y colesterol, según Fox Business.

Ese mismo año, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó su pirámide alimentaria, de acuerdo con el reporte.

Las tartas fritas no desaparecieron por completo del sistema de la marca. Según Fox Business, siguieron en los menús de Hawái y todavía se venden en otros mercados del mundo, entre ellos el Reino Unido, México, Grecia, Australia y China.

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Eric Cochran, operador propietario de McDonald’s, señaló en un comunicado citado por Fox Business: “Hay ciertas cosas que simplemente te transportan al pasado, y la tarta frita de manzana es una de ellas. Es algo que la gente ama y recuerda de cuando crecía”.

La tarta de manzana frita de McDonald’s estará disponible por tiempo limitado en la mayoría de los restaurantes de Estados Unidos (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

En esa misma declaración, Cochran vinculó el producto con la historia familiar detrás de su creación.

“Cuando Ray Kroc intentaba idear un postre para McDonald’s, mi abuelo, Litton Cochran, sugirió una tarta frita de manzana como un clásico que a la gente le encantaría. Mi abuela, Jo Cochran, pasó meses perfeccionando la receta. Recuperar la tarta frita de manzana para los fanáticos este verano, para celebrar los 250 años de Estados Unidos, simplemente se siente correcto”, indicó, según Fox Business.

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La campaña incluirá una instalación en la Ruta 66 en Illinois

Además del regreso del postre, McDonald’s instalará una tarta frita de manzana de 35 pies en la Ruta 66, en Joliet, Illinois, cerca de su sede central en el área de Chicago, según Fox Business. La estructura permanecerá en pie hasta el 4 de julio, según el mismo medio.

La tarta de manzana frita nació en la década de 1960 como una receta familiar creada por Litton Cochran y luego se convirtió en un clásico de McDonald’s (Freepik)

La empresa también organizará un evento de lanzamiento para presentar “la tarta frita de manzana más grande de McDonald’s en el área de Chicago”, según Fox Business. De acuerdo con ese reporte, la actividad incluirá música en vivo, Coca-Cola fría y tarjetas Arch de cortesía.

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McDonald’s describió el regreso del producto como una oferta de temporada asociada a una fecha simbólica para el país. En el comunicado citado por Fox Business, la compañía afirmó: “El verano suele pasar rápido, pero los momentos que vale la pena recordar no. Y con el 250° cumpleaños de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, estamos trayendo de vuelta un favorito de los fanáticos y un verdadero tesoro nacional hecho para bajar el ritmo y saborear la temporada”.