Estados Unidos

McDonald's relanza su icónica tarta de manzana frita en EE. UU. tras 30 años: cuándo y dónde conseguirla

La cadena confirmó que la versión dorada y hojaldrada volverá al menú por tiempo limitado desde el 23 de junio en la mayoría de sus locales del país, con fruta 100% de origen estadounidense y una campaña ligada al 250° aniversario nacional

Guardar
McDonald’s volverá a vender la tarta de manzana frita en Estados Unidos desde el 23 de junio tras más de 30 años sin un relanzamiento nacional (REUTERS/Kent J. Edwards)
McDonald’s volverá a vender la tarta de manzana frita en Estados Unidos desde el 23 de junio tras más de 30 años sin un relanzamiento nacional (REUTERS/Kent J. Edwards)

McDonald’s anunció el martes que volverá a vender la tarta de manzana frita en Estados Unidos desde el 23 de junio, un relanzamiento nacional que no ocurría desde hace más de 30 años y que la cadena vinculó a la celebración del 250° aniversario del país, según Fox Business.

La empresa informó que el producto estará disponible por tiempo limitado en la mayoría de sus restaurantes de Estados Unidos a partir de esa fecha, de acuerdo con Fox Business.

PUBLICIDAD

La vuelta del postre coincidió con una acción promocional adicional: la instalación de una tarta frita de 35 pies de altura cerca de la sede de McDonald’s en el área de Chicago, según el mismo medio.

Según Fox Business, McDonald’s precisó en un comunicado que el postre recupera “nuestro relleno característico hecho con manzanas 100% cultivadas en Estados Unidos, envuelto en el mismo crujiente dorado y la misma corteza frita y hojaldrada que los fanáticos recuerdan, o que pronto no olvidarán”.

PUBLICIDAD

La cadena explicó que la tarta frita de manzana surgió como una receta familiar en la década de 1960, cuando el operador propietario de East Tennessee Litton Cochran creó una empanada de manzana frita. Según Fox Business, el producto se convirtió primero en un favorito local y después en un clásico de McDonald’s.

Un pastel de manzana frito dorado, con el relleno de manzana expuesto, sobresale de un envoltorio rojo con diseño de manzanas y texto
La tarta de manzana frita de McDonald’s estará disponible por tiempo limitado en la mayoría de los restaurantes de Estados Unidos (McDonald's)

La receta original regresa a nivel nacional por primera vez desde 1992

McDonald’s volverá a ofrecer en Estados Unidos su versión frita de la tarta de manzana, y no la horneada que reemplazó a ese producto en la mayor parte del país en 1992, según Fox Business.

La compañía sustituyó la versión frita por una horneada en la mayoría del mercado estadounidense como respuesta a una mayor preocupación de los consumidores por el consumo de grasa y colesterol, según Fox Business.

Ese mismo año, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó su pirámide alimentaria, de acuerdo con el reporte.

Las tartas fritas no desaparecieron por completo del sistema de la marca. Según Fox Business, siguieron en los menús de Hawái y todavía se venden en otros mercados del mundo, entre ellos el Reino Unido, México, Grecia, Australia y China.

Eric Cochran, operador propietario de McDonald’s, señaló en un comunicado citado por Fox Business: “Hay ciertas cosas que simplemente te transportan al pasado, y la tarta frita de manzana es una de ellas. Es algo que la gente ama y recuerda de cuando crecía”.

La tarta de manzana frita de McDonald’s estará disponible por tiempo limitado en la mayoría de los restaurantes de Estados Unidos (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
La tarta de manzana frita de McDonald’s estará disponible por tiempo limitado en la mayoría de los restaurantes de Estados Unidos (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

En esa misma declaración, Cochran vinculó el producto con la historia familiar detrás de su creación.

“Cuando Ray Kroc intentaba idear un postre para McDonald’s, mi abuelo, Litton Cochran, sugirió una tarta frita de manzana como un clásico que a la gente le encantaría. Mi abuela, Jo Cochran, pasó meses perfeccionando la receta. Recuperar la tarta frita de manzana para los fanáticos este verano, para celebrar los 250 años de Estados Unidos, simplemente se siente correcto”, indicó, según Fox Business.

La campaña incluirá una instalación en la Ruta 66 en Illinois

Además del regreso del postre, McDonald’s instalará una tarta frita de manzana de 35 pies en la Ruta 66, en Joliet, Illinois, cerca de su sede central en el área de Chicago, según Fox Business. La estructura permanecerá en pie hasta el 4 de julio, según el mismo medio.

Es una receta de tarta de manzana sencilla y muy saludable
La tarta de manzana frita nació en la década de 1960 como una receta familiar creada por Litton Cochran y luego se convirtió en un clásico de McDonald’s (Freepik)

La empresa también organizará un evento de lanzamiento para presentar “la tarta frita de manzana más grande de McDonald’s en el área de Chicago”, según Fox Business. De acuerdo con ese reporte, la actividad incluirá música en vivo, Coca-Cola fría y tarjetas Arch de cortesía.

McDonald’s describió el regreso del producto como una oferta de temporada asociada a una fecha simbólica para el país. En el comunicado citado por Fox Business, la compañía afirmó: “El verano suele pasar rápido, pero los momentos que vale la pena recordar no. Y con el 250° cumpleaños de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, estamos trayendo de vuelta un favorito de los fanáticos y un verdadero tesoro nacional hecho para bajar el ritmo y saborear la temporada”.

Temas Relacionados

McDonaldsMarketingAlimentosEstados UnidosEstados Unidos NoticiasTarta de Manzana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos destina más de USD 700 millones para abordar la salud mental, las adicciones y la falta de vivienda

Los fondos impulsan redes de apoyo integral, amplían servicios en centros comunitarios, refuerzan líneas de asistencia ante crisis y promueven intervenciones rápidas para quienes carecen de hogar y enfrentan desafíos vinculados al consumo problemático o trastornos psiquiátricos

Estados Unidos destina más de USD 700 millones para abordar la salud mental, las adicciones y la falta de vivienda

Arlington vive su mayor operativo de seguridad y tránsito por el Mundial con alertas sanitarias por el calor, previo al Inglaterra-Croacia

El despliegue se intensifica en el Dallas Stadium con inspecciones más exigentes, apertura anticipada de puertas y coordinación de multitudes, mientras se espera un índice térmico de 43 °C durante el desarrollo del partido

Arlington vive su mayor operativo de seguridad y tránsito por el Mundial con alertas sanitarias por el calor, previo al Inglaterra-Croacia

Millones de personas recibirán cheques de hasta USD 1.500 en Nueva York: ¿quiénes califican?

El beneficio se distribuirá mediante depósitos directos, correo o descuentos tributarios, según la modalidad de inscripción y el calendario de cada localidad

Millones de personas recibirán cheques de hasta USD 1.500 en Nueva York: ¿quiénes califican?

ICE confirma que trasladó a detenidos en Alligator Alcatraz a otros centros por la temporada de huracanes

La agencia reubicó a migrantes bajo custodia en Florida por el inicio del ciclo atlántico ante la amenaza de tormentas tropicales

ICE confirma que trasladó a detenidos en Alligator Alcatraz a otros centros por la temporada de huracanes

La Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia y evidenció divisiones sobre futuras alzas

El comité de política monetaria votó de forma unánime sostener los fondos federales entre 3,5% y 3,75% por cuarta vez seguida, mientras las nuevas previsiones muestran desacuerdo sobre movimientos en 2026

La Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia y evidenció divisiones sobre futuras alzas

TECNO

Android 17 inicia su despliegue global con ventanas flotantes, mayor privacidad y novedades para plegables

Android 17 inicia su despliegue global con ventanas flotantes, mayor privacidad y novedades para plegables

Si quieres una foto con Cristiano Ronaldo, sigue el truco de Gemini para tenerla en segundos

Colombia vs. Uzbekistán en Mundial 2026: por qué no debes ver el partido en Magis TV o XUPER TV

Popular juego de Steam fue infectado con malware para robar datos con fondos de pantalla para PC

Antes de pagar en internet un regalo por el Día del Padre, revisa estas señales que podrían salvarte de una estafa

ENTRETENIMIENTO

El nuevo tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ muestra el desafío más personal de Peter Parker

El nuevo tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ muestra el desafío más personal de Peter Parker

La dolorosa pérdida de Uma Thurman: murió su padre, el reconocido académico Robert Thurman

Kunal Nayyar contó por qué le pidieron tapar su torso en ‘The Big Bang Theory’: “Estos tipos no tienen cuerpos de gimnasio”

Corey Feldman revela su diagnostico tras ser hospitalizado de emergencia

El videoclip de Oliver Tree y “la vuelta de Gaspi”: las inverosímiles coincidencias que circularon tras el accidente en Río de Janeiro

MUNDO

Los precios de la gasolina en Rusia se disparan tras los ataques ucranianos a refinerías

Los precios de la gasolina en Rusia se disparan tras los ataques ucranianos a refinerías

Irán dijo que está evaluando un encuentro entre Trump y Pezeshkian para sellar el acuerdo que pondrá fin a la guerra

El Shaftesbury Theatre llevará el nombre de Judi Dench, segunda mujer no perteneciente a la realeza en recibir este honor

Keir Starmer desafía a sus críticos del Laborismo y rechazó renunciar a su cargo

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos cayeron a mínimos históricos