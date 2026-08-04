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La Junta de Paz afirmó que Israel solo se retirará de Gaza cuando el grupo terrorista Hamas complete su desarme

El organismo impulsado por Donald Trump aseguró que comparte con el Gobierno israelí el objetivo de sustituir el control armado en la Franja por una administración civil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la reunión inaugural de la Junta de Paz junto a líderes y representantes internacionales en Washington (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la reunión inaugural de la Junta de Paz junto a líderes y representantes internacionales en Washington (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)
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La Junta de Paz para Gaza, la organización creada con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impulsar la estabilización del enclave palestino, afirmó este lunes que la retirada total de las tropas israelíes más allá de la denominada “Línea Amarilla” solo comenzará una vez que Hamas complete su desarme integral.

El organismo sostuvo que ese compromiso forma parte del acuerdo alcanzado con los mediadores y reiteró que el proceso incluye la entrega de todo el arsenal del grupo terrorista, así como la eliminación de su infraestructura subterránea.

A través de un comunicado difundido en la red social X, la entidad encabezada por el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov rechazó las versiones que apuntaban a una retirada inmediata de Israel y precisó que el calendario dependerá del cumplimiento de las obligaciones asumidas por Hamas.

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Contrariamente a informaciones inexactas, la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel más allá de la Línea Amarilla solo tendrá lugar una vez que se complete el desarme, tal como Hamas se comprometió con los mediadores. Esto se aplica tanto a las armas ligeras como a las pesadas, así como a los túneles”, señaló la Junta de Paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la reunión inaugural de la Junta de Paz en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, en Washington (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la reunión inaugural de la Junta de Paz en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, en Washington (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

El organismo añadió que mantiene una coincidencia plena con el Gobierno israelí sobre el objetivo final del proceso.

Compartimos una visión común y un objetivo claro e indiscutible: el desarme completo en la Franja y la transición de un régimen armado a una gobernanza civil”, indicó.

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La declaración fue publicada después de una reunión celebrada este lunes entre Mladenov y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Según la Junta de Paz, el encuentro permitió abordar de manera “constructiva y exhaustiva” los próximos pasos del plan diseñado para Gaza.

El organismo explicó además que la aplicación del acuerdo estará supervisada por una Fuerza Internacional de Estabilización y por un Comité de Verificación de la Implementación, integrado por representantes de Estados Unidos y de la propia Junta de Paz. También subrayó que el avance del proceso dependerá de que todas las partes respeten los compromisos establecidos.

El progreso continuo hacia la plena implementación depende de que cada parte cumpla con sus obligaciones conforme al marco acordado”, sostuvo el comunicado.

Integrantes de las Brigadas Al Qassam, el brazo armado del grupo terrorista Hamas, exhiben un cohete de fabricación casera durante un desfile militar en la ciudad de Gaz (REUTERS/Suhaib Salem/Archivo)
Integrantes de las Brigadas Al Qassam, el brazo armado del grupo terrorista Hamas, exhiben un cohete de fabricación casera durante un desfile militar en la ciudad de Gaz (REUTERS/Suhaib Salem/Archivo)

La aclaración llegó después de que surgieran diferencias entre Washington y Jerusalén sobre el contenido de la siguiente fase del plan para Gaza. Días atrás, la Junta de Paz había difundido un documento que planteaba un retiro gradual de las fuerzas israelíes y el cese inmediato de las operaciones militares, una propuesta que fue cuestionada por el Gobierno de Netanyahu.

Desde la oficina del primer ministro israelí señalaron que el texto divulgado públicamente no reflejaba la posición oficial de Israel y confirmaron que esas observaciones fueron transmitidas a las autoridades estadounidenses. Paralelamente, integrantes del gabinete de seguridad israelí reclamaron revisar el acuerdo impulsado por Trump al considerar que algunas disposiciones no garantizaban suficientemente la desmilitarización de Hamas.

Las autoridades israelíes insisten en que cualquier arreglo duradero exige la eliminación verificable e irreversible de la capacidad militar del grupo terrorista.

La Junta de Paz difundió su nuevo pronunciamiento pocos días después de que Trump anunciara que Hamas había aceptado un acuerdo para su “desarme total”, al que calificó como un “hito histórico”. El plan contempla que, una vez completada la entrega de armamento y el desmantelamiento de los túneles utilizados por la organización, pueda iniciarse una nueva etapa centrada en la administración civil del territorio.

Las autoridades israelíes insisten en que cualquier arreglo duradero exige la eliminación verificable e irreversible de la capacidad militar del grupo terrorista
Las autoridades israelíes insisten en que cualquier arreglo duradero exige la eliminación verificable e irreversible de la capacidad militar del grupo terrorista

Por su parte, Hamas confirmó su disposición a avanzar con el desarme, aunque reiteró que el proceso debe ir acompañado de la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. Además, el grupo ha planteado otras condiciones, entre ellas la reconstrucción del enclave, garantías para la autodeterminación palestina y la creación de un Estado palestino independiente.

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