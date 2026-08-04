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Estados Unidos respaldó los esfuerzos entre el chavismo y la oposición para impulsar una transición en Venezuela

El Departamento de Estado afirmó que el proceso contribuirá a la estabilización del país, la recuperación económica, la reconciliación política y el camino hacia elecciones democráticas

Dos personas, un hombre calvo y una mujer de cabello oscuro, sentadas en sofás blancos, con mesas y objetos en el centro
La presidenta del parlamento de Venezuela electo en 2015, Dinorah Figuera, habla con el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez
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Estados Unidos manifestó su respaldo a los pasos dados por dirigentes políticos venezolanos para impulsar una transición democrática y afirmó que el proceso anunciado contribuye a la estrategia que Washington apoya para la estabilización del país, la recuperación económica y la celebración de elecciones libres.

El pronunciamiento fue difundido por el Departamento de Estado, que además destacó la necesidad de combinar la respuesta a la crisis humanitaria provocada por los terremotos del 24 de junio con un proceso de reconstrucción institucional.

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Mediante un comunicado, la diplomacia estadounidense dio la bienvenida a las declaraciones realizadas por la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y por el chavismo.

Según el texto, Washington respalda el inicio de “esfuerzos liderados por venezolanos para atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y avanzar hacia un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”.

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Dos personas sentadas en sillones de un salón. Hay una mesa de madera redonda, dos lámparas, un mueble consola y parte de una bandera de Estados Unidos
Reunión entre el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y la dirigente opositora Dinorah Figuera

El Departamento de Estado añadió que esa iniciativa “contribuye significativamente al plan de tres fases que Estados Unidos apoya para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y una transición hacia elecciones democráticas”.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela difundió un mensaje en el mismo sentido a través de sus redes sociales. La representación diplomática señaló que Washington “acoge con beneplácito este anuncio” y reiteró su compromiso de respaldar “los esfuerzos liderados por venezolanos para fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro estable y más próspero para el pueblo de Venezuela”.

Las declaraciones de Estados Unidos se producen en la antesala del inicio de un proceso de conversaciones políticas previsto para esta semana.

Estados Unidos respaldó los esfuerzos entre el chavismo y la oposición para impulsar una transición en Venezuela
Estados Unidos respaldó los esfuerzos entre el chavismo y la oposición para impulsar una transición en Venezuela

El proceso cuenta con el respaldo de Washington, aunque ha generado reacciones encontradas dentro del escenario político venezolano. Diversos sectores de la oposición cuestionan que la líder María Corina Machado no haya sido invitada a las conversaciones, mientras que dirigentes del chavismo rechazan una negociación que consideran impulsada exclusivamente por representantes avalados por Estados Unidos.

La convocatoria se desarrolla en un contexto marcado por la crisis institucional y por las consecuencias de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio, que dejaron más de 5.500 fallecidos y provocaron graves daños en distintas regiones del país.

Las negociaciones estarán encabezadas por Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional chavista, junto con Dinorah Figuera, quien dirige el Parlamento venezolano electo en 2015, órgano reconocido por Washington desde que obtuvo la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas de ese año.

Diversos sectores de la oposición cuestionan que la líder María Corina Machado no haya sido invitada a las conversaciones
Diversos sectores de la oposición cuestionan que la líder María Corina Machado no haya sido invitada a las conversaciones

Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre el lugar exacto de las reuniones, más allá de que tendrán lugar en Caracas. Analistas consideran que el objetivo central será alcanzar acuerdos que permitan restablecer el funcionamiento de las instituciones y crear las condiciones necesarias para futuros comicios.

En los días previos al inicio de las conversaciones también se registraron movilizaciones en distintos puntos de la capital. Seguidores de María Corina Machado reclamaron que cualquier transición concluya con elecciones libres y transparentes. Durante una de esas concentraciones, el ex diputado y ex preso político Williams Dávila afirmó: “El pueblo tiene la esperanza de que llegaremos a elecciones libres y democráticas”.

Desde el chavismo también hubo manifestaciones de rechazo. El diputado socialista Francisco Arias sostuvo que las negociaciones no deberían limitarse a actores respaldados por Washington y escribió en la red social X: “Debe ser una negociación que luego sea sometida al país, al pueblo de Venezuela”.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez

Mientras continúan esas posiciones enfrentadas, Estados Unidos reiteró que confía en que el proceso pueda generar resultados concretos para los venezolanos mediante una transición orientada al fortalecimiento democrático y la recuperación institucional.

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