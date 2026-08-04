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La actriz de voz de Shinji en ‘Evangelion’ exige al gobierno japonés imponer reglas contra la IA

Megumi Ogata, señaló que la reproducción de voces mediante inteligencia artificial sin autorización afecta la identidad de los intérpretes

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time (Captura de tráiler oficial)
La actriz detrás de Shinji en Evangelion alerta sobre el impacto de la IA en su profesión. (Captura de tráiler oficial)
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Megumi Ogata, actriz de voz reconocida por interpretar a Shinji Ikari en Neon Genesis Evangelion y por su participación en la saga Danganronpa, solicitó al gobierno de Japón intervenir ante el uso creciente de generadores de voz basados en inteligencia artificial.

La intérprete señaló que la reproducción digital de voces sin autorización representa una preocupación para los profesionales del sector creativo.

La actriz realizó sus declaraciones durante una entrevista con TBS News Dig, después de que el Ministerio de Justicia de Japón presentara un primer borrador de normas relacionadas con la protección de las voces dentro de los llamados derechos de publicidad.

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Según explicó, la voz forma parte de la identidad de una persona y cuestionó que terceros puedan utilizarla para generar contenidos que no ha aprobado.

Megumi Ogata expresó su preocupación por el manejo de su voz sin autorización. (Captura de video)
Megumi Ogata expresó su preocupación por el manejo de su voz sin autorización. (Captura de video)

“Mi voz es parte de mi identidad. Realmente no entiendo por qué alguien querría hacerme decir cosas que no quiero decir y luego venderlo como si fuera mi propia voz. Es desgarrador”, expresó.

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La intérprete también pidió que Japón establezca criterios claros sobre el uso de contenidos generados mediante inteligencia artificial y señaló que el país, al considerarse una potencia en materia de entretenimiento y cultura, podría definir una postura sobre este tipo de tecnologías.

“¿Por qué Japón, que se llama a sí mismo una superpotencia de contenidos, no puede establecer reglas para el uso de contenidos o decirle al mundo: ‘esta es nuestra política’ o ‘este es un problema para nosotros’?”, comentó.

El avance de herramientas de inteligencia artificial ha generado debates dentro de distintas áreas creativas, especialmente entre actores de voz, animadores y otros profesionales relacionados con la producción audiovisual.

La IA ha afectado la producción de contenidos animados en Japón.
La IA ha afectado la producción de contenidos animados en Japón.

Algunos trabajadores del sector han expresado preocupación sobre el posible uso de estas tecnologías para sustituir parte de sus labores o reproducir sus trabajos sin consentimiento.

En Japón, varios creadores han comenzado a tomar medidas frente a este escenario. El actor de voz Kenjiro Tsuda, conocido por interpretar a Seto Kaiba en Yu-Gi-Oh! y a Kento Nanami en Jujutsu Kaisen, presentó una demanda contra TikTok debido al uso de sistemas de inteligencia artificial para replicar su voz en cientos de videos publicados en la plataforma.

Además de la preocupación por la protección de las voces, algunas empresas han comenzado a implementar nuevos procesos para verificar el trabajo humano dentro de sus equipos creativos.

De acuerdo con reportes sobre la industria de los videojuegos, una compañía japonesa de tamaño medio comenzó a solicitar a algunos candidatos que realizaran dibujos durante las entrevistas laborales, con el objetivo de comprobar que sus muestras de trabajo no habían sido creadas mediante inteligencia artificial.

Ilustración de personajes de anime. Homura Akemi de espaldas con alas, Madoka Kaname flotando, Sayaka Miki, Kyoko Sakura y Mami Tomoe. Fondo abstracto
Algunas empresas han cambiado sus protocolos de contratación para evitar la IA en los portafolios. (Cortesía)

El caso de Ogata forma parte de un debate más amplio sobre los límites del uso de la inteligencia artificial en actividades donde la identidad, la interpretación y la autoría tienen un papel central.

Los avances tecnológicos han permitido crear reproducciones digitales cada vez más precisas de voces humanas, lo que ha llevado a profesionales y autoridades a discutir nuevas formas de protección legal.

La actriz, cuya trayectoria incluye algunos de los personajes más reconocidos del anime japonés, planteó que la creación de normas específicas podría definir cómo deben utilizarse las voces de los intérpretes en el futuro.

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