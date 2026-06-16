Uruguay deja escapar una gran oportunidad, pero apuesta a mostrar su mejor versión

Redacción Deportes, 16 jun (EFE).- Uruguay no pudo aprovechar el empate entre España y Cabo Verde y dejó escapar una gran oportunidad al igualar con Arabia Saudí en su primer juego del Grupo H de la Copa del Mundo.

"Era un partido ganable que no ganamos", indicó el seleccionador Marcelo Bielsa tras el juego disputado en Miami y añadió que la igualdad en el otro juego no suavizó este hecho.

Si bien el argentino valoró lo hecho por la Celeste en la segunda parte del juego, aseguró que su equipo estaba preparado para trabajar así desde el primer minuto.

"El primer tiempo el equipo estuvo apagado, sin dinámica, sin presión, sin provocar errores, sin profundidad", aseguró. Y añadió que cuando quien presuntamente debe marcar diferencias no logra hacerlo, el conjunto más débil termina atreviéndose.

Fede Valverde, por su parte, compartió esa molestia al indicar que dejaba el estadio "frustrado". De igual manera, el centrocampista de Real Madrid se mostró feliz con el trabajo de sus compañeros.

El mismo sentimiento apareció en los hinchas que se reunieron en Montevideo para ver el debut de un equipo que este año disputa su quinto Mundial consecutivo y que busca mejorar lo hecho en Qatar 2022, cuando no logró superar la fase de grupos.

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Muchos lo hicieron frente a una pantalla gigante ubicada en el centro de la capital y allí mostraron su molestia por el "regalito" hecho por la defensa Celeste para que su rival anotara.

Otros apuntaron que si el encuentro se repite en otras diez oportunidades, Uruguay lo ganaría en la mayoría.

Este martes, la prensa local apuntó que el empate no fue un buen resultado, pero valoró los cambios de Bielsa en el correr de los 90 minutos reglamentarios.

"Un empate con gusto a poco y cambios positivos", apunta una crónica de Ovación, suplemento deportivo del periódico El País. Añade que la Celeste "fue una locomotora en el segundo tiempo" del juego y que fue al frente hasta encontrar el gol del empate.

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Destaca que para ello fueron claves las variantes de Bielsa, quien para los segundos 45 minutos envió al campo de juego a Juan Manuel Sanabria y Agustín Canobbio.

En esa misma línea, una nota de Referí, suplemento deportivo del periódico El Observador, asegura que el entrenador encontró el equipo titular con esos cambios.

El próximo 21 de junio, la Celeste saltará al campo para enfrentarse a Cabo Verde y es casi un hecho que Bielsa no repetirá los mismos once.

Impulsados por un gran empate en su encuentro Frente a España, los africanos tratarán de sorprender una vez más para mantener intactas sus posibilidades de avanzar a la próxima ronda.

Uruguay sabe que debe ganar, no solo porque no lo hizo en su debut, sino también porque cerrará jugando ante uno de los grandes favoritos.

La Celeste dejó escapar una gran oportunidad, pero tiene claro que todo está igualado y que si encuentra rápidamente su mejor versión luchará hasta las últimas consecuencias por el primer lugar del grupo.