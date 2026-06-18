Nueva York suma el código telefónico 465: quiénes recibirán el nuevo prefijo y qué implica para los usuarios

Nueva York empezará a asignar el código telefónico 465 desde el 18 de junio para nuevas líneas en cinco distritos (REUTERS/Adam Gray)

La ciudad de Nueva York empezará a asignar desde el 18de junio el código de área 465 a nuevas líneas telefónicas en cinco distritos. La ampliación fue aprobada para aumentar la disponibilidad de números sin cambiar los prefijos ya existentes, de acuerdo con la Comisión de Servicios Públicos del estado y con información publicada por New York Post.

El nuevo prefijo se aplicará en El Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island y Marble Hill, el sector de Manhattan integrado al sistema telefónico de los otros condados.

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El 465 no reemplazará a 718, 347, 917 ni 929: se entregará únicamente a números recién emitidos, líneas adicionales, servicios nuevos y cuentas comerciales que se activen dentro de esa región.

El 465 funcionará como un código “superpuesto” sobre la misma zona geográfica donde ya operan los otros prefijos. Esto implica que distintas personas y empresas podrán compartir un mismo territorio con códigos de área distintos, sin que eso obligue a modificar los números ya asignados.

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La Comisión de Servicios Públicos del estado indicó que la medida apuntó a sostener la disponibilidad de numeración ante el crecimiento de la demanda. Su presidente, Rory M. Christian, vinculó la decisión con la expansión de la actividad y del uso de servicios en el área metropolitana, de acuerdo con lo consignado por New York Post.

A quiénes se les asignará el 465 y qué no cambiará

El nuevo prefijo 465 se aplicará en El Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island y Marble Hill dentro del sistema telefónico local (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 465 se asignará solo en nuevas altas, números adicionales, cuentas comerciales o servicios incorporados dentro de los distritos alcanzados, sin migración obligatoria ni reasignación automática de líneas existentes.

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Quienes hoy tienen un número con 718, 347, 917 o 929 lo conservarán con su combinación completa, tanto en teléfonos fijos como en celulares.

La incorporación del 465 ampliará la disponibilidad de números sin alterar las combinaciones actuales, los precios de las llamadas ni las áreas consideradas locales.

Las comunicaciones entre números con 465 y los códigos vigentes se tratarán como llamadas locales cuando ya lo eran antes de la expansión.

Los usuarios deberán seguir discando el código de área junto con el número, una práctica ya instalada en la ciudad por la coexistencia de varios prefijos. El servicio de emergencias 911 seguirá funcionando con sus tres dígitos habituales y no tendrá modificaciones.

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La coordinación técnica de estos cambios se enmarca en el sistema regional de numeración administrado por el North American Numbering Plan Administrator (NANPA), organismo encargado de gestionar recursos de numeración en Estados Unidos, Canadá y varios territorios del Caribe.

Entre sus tareas figura controlar la disponibilidad de combinaciones, estimar plazos de agotamiento y articular con reguladores y compañías telefónicas la activación de nuevos códigos cuando la demanda lo exige.

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Antecedentes: cómo se expandieron los códigos en Nueva York

La expansión del código de área 465 se inscribe en la historia de cambios de numeración en Nueva York, después de la incorporación de 718, 917, 646 y 929

La incorporación del 465 se suma a una secuencia de expansiones que acompañaron el crecimiento de la ciudad y la multiplicación de dispositivos. En Nueva York, el 212 estuvo durante décadas asociado a Manhattan, en una etapa en la que los códigos de área eran menos numerosos y la estructura territorial de la telefonía era más estable.

Ese mapa cambió en 1984, cuando Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island pasaron a usar el 718, mientras Manhattan conservó el 212. La modificación respondió a una necesidad de capacidad: el volumen de líneas en expansión exigió más combinaciones disponibles y el sistema se reconfiguró para evitar el agotamiento de numeración.

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La presión se aceleró con la expansión de la telefonía móvil y de servicios asociados. En 1992 se incorporó el 917 como un código superpuesto, con foco inicial en celulares y buscapersonas. Más tarde, Manhattan sumó el 646 en 1999, y el 929 comenzó a operar en 2011 para aliviar la demanda en áreas servidas por 718, 347 y 917.

El 465 funcionará como una herramienta adicional para sostener la disponibilidad de nuevos números en distritos donde se concentran hogares, comercios y líneas de todo tipo.

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La novedad es la fecha de inicio de la asignación y el hecho de que el prefijo empezará a aparecer en altas posteriores a mediados de 2026, sin afectar a quienes ya cuentan con un número activo.

El impacto será acotado porque no deberán cambiar contactos, reimprimir tarjetas ni notificar un nuevo número.