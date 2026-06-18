Estados Unidos

Nueva York aprueba mayor protección para trabajadores lesionados: qué cambia para los inmigrantes hispanos en la construcción

El proyecto ya pasó por la Asamblea y el Senado, pero aún requiere la firma de la gobernadora Kathy Hochul, por lo que no debe interpretarse como norma vigente hasta que se complete ese paso formal

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La compensación laboral en Nueva York cambió con el proyecto S6376A/A8482A para trabajadores lesionados con incapacidad médica
La compensación laboral en Nueva York cambió con el proyecto S6376A/A8482A para trabajadores lesionados con incapacidad médica

La compensación laboral en Nueva York cambió para trabajadores lesionados tras la aprobación en la Legislatura estatal del proyecto S6376A/A8482A, una reforma que eliminó la exigencia de acreditar de forma continua la búsqueda de otro empleo para conservar el beneficio cuando existe una incapacidad médica.

El proyecto S6376A/A8482A estableció que un trabajador lesionado e incapacitado por razones médicas ya no deberá probar de manera repetida que busca otro empleo para mantener la compensación laboral.

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La medida beneficia de forma directa a obreros de la construcción y a otros empleados de trabajos físicos en Nueva York, en particular a inmigrantes hispanos que dependen de ese ingreso tras un accidente.

Hasta ahora, un trabajador lesionado podía perder la compensación si no acreditaba de manera constante que intentaba conseguir otro puesto.

Con la reforma aprobada, esa carga dejó de aplicarse cuando la persona no puede trabajar por su estado médico, lo que evita que el beneficio dependa de un trámite reiterado pese a una incapacidad documentada.

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Los obreros de la construcción y otros empleados de trabajos físicos en Nueva York figuran entre los principales beneficiados por la medida (REUTERS/Eduardo Munoz)
Los obreros de la construcción y otros empleados de trabajos físicos en Nueva York figuran entre los principales beneficiados por la medida (REUTERS/Eduardo Munoz)

Qué cambia en la práctica para un trabajador lesionado

En términos operativos, si un obrero hispano sufre un accidente laboral y no puede reincorporarse por razones médicas, ya no podrán exigirle mes a mes que demuestre que busca otro empleo para seguir cobrando.

El cambio apunta a reducir el riesgo de interrupción del ingreso en situaciones de lesión, cuando la persona no está en condiciones de trabajar.

El impacto es mayor en la construcción y en otros rubros de esfuerzo físico, donde una parte relevante de la fuerza laboral es inmigrante y el ingreso del hogar depende de ese trabajo.

En ese contexto, la pérdida de la compensación por una exigencia burocrática podía empujar a las familias al endeudamiento o a una caída abrupta de ingresos.

Los reclamos sindicales y el foco en las aseguradoras

La reforma respondió a reclamos sostenidos de sindicatos y defensores laborales. Según esa postura, la norma anterior ignoraba la realidad de quienes no pueden trabajar por razones médicas y, aun así, debían sostener una búsqueda de empleo para no quedar sin la compensación.

Los inmigrantes hispanos que dependen de ese ingreso tras un accidente laboral recibirían una protección directa con esta reforma (REUTERS/Eduardo Munoz)
Los inmigrantes hispanos que dependen de ese ingreso tras un accidente laboral recibirían una protección directa con esta reforma (REUTERS/Eduardo Munoz)

El texto también recogió cuestionamientos de la AFL-CIO de Nueva York sobre vacíos legales que, según la central, las aseguradoras utilizaban para rechazar pagos.

Mario Cilento, presidente de la organización, planteó la necesidad de reforzar la protección para los trabajadores lesionados.

Qué falta para que entre en vigor

La medida ya pasó por la Asamblea y el Senado estatal. El paso pendiente es la firma de Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, para que la reforma quede promulgada.

Hasta que eso ocurra, el cambio no debe presentarse como una ley vigente. En el corto plazo, los trabajadores deberán esperar la definición del trámite antes de invocar esta nueva protección en sus reclamos.

Una vez promulgada, los trabajadores lesionados podrán buscar orientación en su sindicato o ante la Workers’ Compensation Board de Nueva York.

La reforma ya pasó por la Asamblea y el Senado estatal, pero necesita la firma de Kathy Hochul para entrar en vigor en Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)
La reforma ya pasó por la Asamblea y el Senado estatal, pero necesita la firma de Kathy Hochul para entrar en vigor en Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

El texto también mencionó a organizaciones como Make the Road NY y NYCOSH como espacios de asesoramiento, tanto para reclamos nuevos como para revisar casos en los que la exigencia de búsqueda de empleo haya generado problemas. El material no incluyó teléfonos, páginas web ni correos electrónicos de contacto.

Otra iniciativa que no avanzó

El paquete laboral citado incluyó otra propuesta que no avanzó: la Ley de Pago por Presentarse al Trabajo. Organizaciones laborales buscarán impulsarla de nuevo en 2027.

La iniciativa plantea una compensación mínima para el obrero que se presenta a trabajar y ve suspendida la jornada sin responsabilidad propia.

Si la gobernadora promulga la reforma ya aprobada, los trabajadores lesionados dejarán de arriesgar su compensación por no poder acreditar de manera repetida la búsqueda de otro empleo tras un accidente.

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