Incendio en un centro de distribución de insumos médicos en California obliga a declarar el estado de emergencia

Un incendio destruyó por completo el centro Medline Industries en Tracy, California, en menos de 40 minutos (NBC Bay Area)

Un incendio destruyó por completo el centro de distribución de Medline Industries en Tracy, California, el jueves 11 de junio. El fuego consumió la totalidad del edificio de aproximadamente 93.000 metros cuadrados en menos de 40 minutos, según confirmó el jefe de bomberos de la ciudad, Randall Bradley, a la CBS.

La causa del siniestro aún está bajo investigación. No se registraron heridos entre los empleados ni el personal presente en el lugar. La Ciudad de Tracy declaró estado de emergencia local esa misma tarde para movilizar recursos estatales y federales.

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Qué falló en el sistema contra incendios

El sistema de supresión de incendios del complejo no funcionó cuando más se necesitaba. Los rociadores no se activaron y los hidrantes internos carecían de presión suficiente. “Tuvimos un buen ataque interior agresivo, pero los rociadores no operaban”, dijo Bradley, quien agregó que la investigación determinará qué ocurrió con el suministro de agua.

La Ciudad de Tracy declaró el estado de emergencia local tras el incendio en el almacén de Medline Industries (NBC Bay Area)

El sistema —que incluye hidrantes, bombas y alarmas— había pasado una inspección en enero de 2026. A pesar de ello, falló en el momento crítico. Los bomberos debieron recurrir a los hidrantes ubicados fuera del edificio, mientras la presión de agua en el resto de la ciudad se mantuvo estable.

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Las condiciones climáticas aceleraron el desastre

Además del fallo del sistema de agua, las condiciones meteorológicas del día contribuyeron a la propagación veloz del fuego. Bradley describió la combinación de factores: “Vientos fuertes, baja humedad y altas temperaturas. Fue una tormenta perfecta para que el fuego evolucionara rápido”.

El fuego se extendió desde el techo hacia el interior del edificio en minutos. También alcanzó una pila de palés y varios camiones de gran tonelaje estacionados junto al centro de distribución de FedEx, al sur del almacén afectado. Los bomberos lograron contener las llamas antes de que el edificio de FedEx ardiera por completo.

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Un incendio sin precedentes en California

Bradley calificó el evento como un hecho sin antecedentes en el estado. “Un incendio de 1 millón de pies cuadrados es extremadamente raro, no solo en California sino en Estados Unidos”, afirmó el jefe de bomberos. Estimó que los equipos permanecerán en el lugar durante varios días.

Un video grabado por un empleado mostró que el fuego comenzó cerca del techo y confirmó la falla de los rociadores (NBC Bay Area)

Cerca de 200 bomberos trabajaron en el lugar, con 100 efectivos adicionales para atender los focos secundarios. Equipos de los condados de Alameda y Contra Costa, además de unidades de Cal Fire, se sumaron a la respuesta.

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El gobernador Gavin Newsom fue informado del incendio y autorizó el envío de recursos de Cal OES y Cal Fire.

El impacto en el suministro médico y los negocios vecinos

Medline Industries confirmó que todos sus empleados están a salvo. La empresa se describe en su sitio web como el mayor proveedor de productos médico-quirúrgicos del país. El sistema de salud Sutter Health indicó que monitorea la situación de cerca, aunque aclaró que no prevé afectaciones graves a su cadena de suministro: “Nuestros equipos tienen planes de contingencia para mantener el acceso a insumos críticos”.

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El alcalde de Tracy, Dan Arriola, precisó que no hubo evacuaciones obligatorias, aunque varios negocios cercanos se evacuaron de forma preventiva. Amazon, que opera un almacén en la misma zona, dijo seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Alerta por calidad del aire y focos secundarios

El humo generó tres focos secundarios en las calles Schulte y Larch, y cerca del aeropuerto municipal de Tracy. Los tres fueron controlados sin necesidad de evacuar viviendas.

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El Distrito de Calidad del Aire del Valle de San Joaquín y la Oficina de Servicios de Emergencia del condado instaron a los residentes a permanecer en sus casas, cerrar ventanas y llevar a sus mascotas al interior.

Las autoridades advirtieron que no se conoce con exactitud la composición del humo, por lo que recomendaron no exponerse a él. Las personas con condiciones cardíacas, pulmonares, menores de edad y adultos mayores recibieron indicaciones de extremar precauciones.

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El área de Promontory Parkway, a unos 13 kilómetros al oeste del centro de Tracy, alberga varios grandes centros de distribución. Las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar esa zona mientras continúan las labores de extinción.