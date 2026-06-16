Un celular explotó y causó un incendio en pleno vuelo de Londres a Las Vegas

Un celular se incendió en el vuelo 271 de British Airways desde Londres y dañó el interior de la cabina antes del aterrizaje en Las Vegas (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Un celular se incendió a bordo del vuelo 271 de British Airways procedente de Londres, Reino Unido, y quemó el interior de la cabina antes de que la aeronave aterrizara en el aeropuerto Harry Reid de Las Vegas el lunes 15 de junio, según confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El piloto se comunicó con el control de tráfico aéreo y aclaró que la situación estaba bajo control. “Tuvimos un incendio en la cabina. Fue un teléfono móvil el que se incendió, ha quemado el interior de la cabina”, dijo.

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Además, solicitó “máxima asistencia” al aterrizar porque había pasajeros a bordo que necesitaban silla de ruedas. El avión llegó a las 14:30 hora local y los pasajeros desembarcaron con normalidad.

La tripulación detectó el incendio durante el vuelo y lo extinguió antes del aterrizaje. El aeropuerto de Las Vegas confirmó que British Airways activó una alerta por “un incendio causado por un teléfono celular”, lo que llevó al despliegue de unidades del Departamento de Bomberos del Condado Clark en la pista.

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El aeropuerto de Las Vegas activó una alerta por incendio causado por un teléfono celular y desplegó unidades del Departamento de Bomberos del Condado Clark en la pista (Flightradar24)

“Estamos intentando mantener el pánico al mínimo en la cabina”, advirtió el piloto al control de tráfico aéreo. “Solo bajaremos a la gente y los mantendremos en movimiento”, agregó, antes de pedir que tuvieran sillas de ruedas listas en la puerta. El centro de control confirmó la asistencia solicitada.

Un portavoz de la aerolínea precisó a la cadena estadounidense CBS News que el vuelo llegó según lo programado y que no se declaró emergencia. “La seguridad de nuestros clientes y tripulación es la máxima prioridad”, agregó el portavoz en una declaración al diario estadounidense New York Post.

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No se determinó la marca ni el modelo del celular que originó el fuego.

Por qué las baterías de litio son un riesgo en vuelo

Los teléfonos móviles, las computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos recargables pueden generar incendios por sus baterías de litio, que son susceptibles a cortocircuitos.

Cuando una batería de litio entra en "fuga térmica" —un evento en el que el componente comienza a cortocircuitarse y se calienta de forma progresiva hasta fallar— emite llamas, humo y gas tóxico, según explicó un funcionario de la FAA a la cadena estadounidense CNN.

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British Airways afirmó que el vuelo llegó según lo programado y que no fue necesario declarar una emergencia tras el incendio a bordo (REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo)

La FAA recomienda usar extintores de halón, equipamiento estándar en los aviones, para sofocar este tipo de fuego, ya que interrumpen la reacción química del incendio sin recurrir a agua ni polvo.

Las regulaciones de la FAA y de las aerolíneas prohíben trasladar baterías de litio en el equipaje facturado: deben ir siempre en el equipaje de mano, donde la tripulación puede actuar de inmediato ante cualquier incidente.

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Solo se permiten a bordo baterías de litio con una capacidad inferior a 160 vatios-hora.

Aumentaron los incidentes con baterías de litio

Los incidentes de este tipo no son aislados. Los accidentes de aviación relacionados con incendios de baterías de iones de litio aumentaron un 28% entre 2019 y 2023, de acuerdo con datos de UL Standards and Engagement, organización especializada en seguridad de productos.

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Los dispositivos de vapeo fueron la causa más frecuente de estos incendios en vuelos de pasajeros, con un 35% de los casos, seguidos por los cargadores portátiles (power banks).

En 2025, la FAA registró casi 100 incidentes con baterías, la mayoría relacionados con cargadores y cigarrillos electrónicos. El año anterior, la agencia ya había documentado al menos 50 episodios de humo, fuego o calor extremo que derivaron en desvíos de vuelos e incluso lesiones.

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Qué medidas tomaron las autoridades

La FAA abrió una investigación sobre el incidente del vuelo 271. La agencia no precisó plazos ni el alcance de la pesquisa.

En abril de 2026, American Airlines ya había endurecido las restricciones sobre los cargadores portátiles que los pasajeros pueden llevar a bordo, en una señal de que la industria aérea busca respuestas ante la escalada de estos eventos.

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