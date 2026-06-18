Estados Unidos

El Tribunal de Florida anula la prohibición de porte oculto de armas para adultos menores de 21 años

La corte del Cuarto Distrito de Apelaciones declaró inconstitucional la restricción vigente desde 1987, al concluir que ese grupo está amparado por la Segunda Enmienda y por el derecho a la autodefensa

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El Cuarto Distrito de Apelaciones de Florida anuló la prohibición del porte oculto de armas para adultos de 18 a 20 años por considerarla inconstitucional
El Cuarto Distrito de Apelaciones de Florida anuló la prohibición del porte oculto de armas para adultos de 18 a 20 años por considerarla inconstitucional

El reciente fallo del Cuarto Distrito de Apelaciones de Florida marcó un giro en la política estatal sobre armas al declarar inconstitucional la prohibición del porte oculto para adultos de 18 a 20 años. Desde 1987, la ley vigente impedía a jóvenes de ese rango de edad portar armas ocultas, pero el tribunal consideró que esa restricción violaba la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La decisión, unánime entre los magistrados del panel, sostiene que estos adultos jóvenes forman parte de “el pueblo” protegido por el derecho a la autodefensa, y que el estado no pudo demostrar la existencia de una tradición histórica que justifique su exclusión del porte de armas.

La resolución judicial se produjo en un contexto de creciente debate nacional sobre el alcance de los derechos constitucionales en materia de armas. El tribunal analizó el texto de la Segunda Enmienda y los antecedentes históricos relevantes, concluyendo que negar a los mayores de 18 años la posibilidad de portar armas ocultas no está respaldado por una práctica histórica reconocida. El juez Spencer D. Levine, encargado de redactar la opinión del tribunal, fue enfático al señalar que restringir este derecho a los jóvenes de 18 a 20 años—quienes integran la misma “comunidad política” que otros adultos respetuosos de la ley—equivale a degradar la garantía constitucional y convertir la Segunda Enmienda en un derecho de “segunda clase”.

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En palabras del magistrado, la contradicción resulta evidente: una persona de 18 años puede ser llamada a servir en las fuerzas armadas de Estados Unidos sin restricciones, pero se le imponen severas limitaciones para ejercer su derecho individual a la autodefensa. El tribunal remarcó que cualquier distinción legal basada únicamente en la edad, sin fundamentos históricos sólidos, carece de sustento constitucional. En consecuencia, consideró que la ley de 1987 debe ser anulada por contravenir los principios establecidos en la Segunda Enmienda.

El fallo tiene su origen en el caso de Jaylen Eubanks, un joven residente del condado de Broward que fue arrestado en 2024, a los 18 años, acusado de portar un arma oculta—aunque se trataba de un delito grave punible con hasta cinco años de prisión. Inicialmente, un tribunal de primera instancia desestimó su impugnación a la constitucionalidad de la norma, pero la corte de apelaciones revirtió esa condena y devolvió el caso para nuevos procedimientos. Este caso fue especialmente relevante porque puso en evidencia la existencia de criterios contradictorios en el propio condado: mientras que el juez Frank Ledee había desestimado en octubre de 2025 un caso similar por inconstitucionalidad de la prohibición, la jueza Lorena Mastrarrigo había ratificado la validez de la misma ley meses antes.

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El juez Spencer D. Levine afirmó que negar el porte de armas a adultos de 18 a 20 años convierte la Segunda Enmienda en un derecho de segunda clase
El juez Spencer D. Levine afirmó que negar el porte de armas a adultos de 18 a 20 años convierte la Segunda Enmienda en un derecho de segunda clase

La postura adoptada por el fiscal general Ryan Uthmeier resultó determinante en el desenlace del proceso. Uthmeier, a cargo de la defensa de la norma estatal, no solo se negó a defender la ley ante el tribunal, sino que abiertamente pidió su anulación. En declaraciones públicas, el fiscal celebró la decisión judicial como “otra victoria para los derechos inalienables de los floridanos”, y subrayó que la sentencia del 4to DCA coincidía con su posición respecto a la inconstitucionalidad de la norma. Uthmeier también anunció que no solicitará una revisión adicional de la sentencia y que colaborará con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor para implementar la orden judicial.

La decisión del tribunal y la actitud del fiscal general generaron reacciones inmediatas y contrapuestas entre los grupos defensores y detractores del control de armas. Entre quienes promueven mayores controles, la medida fue recibida con preocupación y rechazo. Señalan que permitir el porte oculto a jóvenes de 18 a 20 años debilita las salvaguardas legales adoptadas tras el tiroteo de 2018 en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, donde murieron 17 personas. Fred Guttenberg, padre de una de las víctimas de ese ataque, calificó de profundamente preocupante la negativa del fiscal a defender la prohibición. Por su parte, Emma Brown, directora ejecutiva del grupo Giffords, anticipó que su organización combatirá cualquier intento de revertir las regulaciones vigentes sobre armas en el estado.

El fallo del Cuarto Distrito de Apelaciones se suma a una serie de cambios legislativos y judiciales recientes que han ampliado los derechos de porte de armas en Florida. En 2023, entró en vigor la ley que permite el porte sin licencia para mayores de 21 años, una de las reformas más amplias en la historia local respecto a la portación. Posteriormente, en septiembre de 2025, otro tribunal de apelaciones declaró inconstitucional la prohibición del porte abierto de armas, consolidando una tendencia hacia la flexibilización de las restricciones estatales. Estos sucesos reflejan una transformación significativa en la interpretación de los derechos vinculados a la Segunda Enmienda en el escenario legal de Florida.

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