Estados Unidos

Dramático video: la policía mató a un perro tras una denuncia por gritos durante una celebración por los Knicks

Los agentes acudieron el sábado a un condominio en Los Ángeles por una llamada al 911 y, según la versión de las autoridades, el animal salió del departamento y se dirigió hacia un oficial, lo que derivó en disparos

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Una mujer llora desconsolada junto al cuerpo de su perro en un condominio de Canoga Park, en Los Ángeles. El animal murió por disparos de agentes que acudieron al lugar tras un llamado por disturbios. Según la familia, los gritos eran de la dueña, que celebraba la victoria de los New York Knicks (TikTok: @alphawolftito).

La Policía de Los Ángeles (LAPD) disparó a Jameson, un perro de dos años mezcla de san bernardo, golden retriever y poodle, cuando acudió el sábado 13 de junio por la noche a un condominio de Canoga Park por una denuncia sobre una mujer que gritaba.

La familia sostuvo que esos gritos eran de celebración por el campeonato de la NBA que ganaron los New York Knicks, informaron ABC 7, CBS News Los Angeles y NBC News.

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El video del momento en que su dueña, Marie Marseille, llora desconsolada rodeada de vecinos y agentes policiales superó 22 millones de visualizaciones, alcanzó casi 4 millones de “me gusta” y más de 66.000 comentarios.

La llamada al 911, el operativo y las versiones sobre el momento de los disparos

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, los agentes respondieron a una llamada hacia las 20:55 por gritos de una mujer en la cuadra 7500 de Jordan Avenue, en Canoga Park, un barrio del valle de San Fernando.

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De acuerdo con CBS News Los Angeles y NBC News, al llegar los agentes hablaron con la persona que hizo la denuncia, quien los dirigió a una unidad. Allí hablaron con la residente mientras el perro, al que la policía describió como “grande”, estaba a su lado y ladraba.

El comunicado oficial de las autoridades, citado por NBC News, relata que los agentes pidieron a la mujer que sujetara al animal y que ella cerró la puerta por un momento. Cuando volvió a abrirla, el perro salió del departamento y corrió hacia uno de los agentes. Por consiguiente, dispararon al animal.

Perro de pelaje gris rizado yace sobre un sofá beige, con parte de su cuerpo cubierto por una manta azul con diseño
El LAPD informó que los agentes respondieron a una llamada al 911 en Jordan Avenue y hablaron con la residente mientras Jameson ladraba junto a ella (Go Fund Me: Justice for Jameson).

La dueña del perro, Marie Marseille, de 45 años, enfermera y seguidora de larga data de los Knicks, oriunda de Nueva York, declaró a NBC News que gritaba porque celebraba el campeonato: “Empecé a gritar. Yo decía: ‘¡Los Knicks son campeones! ¡Los Knicks acaban de ganar!’. Era una euforia”.

Marseille afirmó que no recuerda si Jameson ladró, pero aseguró que “por lo general no ladra cuando llaman a la puerta o tocan el timbre”. A su vez, sostuvo que, cuando intentó empujarlo hacia atrás para hablar con los agentes, el perro se coló entre sus piernas y salió del condominio.

Por su parte, Jeremiah Garcia, hijo de Marseille, expresó fuera de cámara a ABC 7 que su madre solo celebraba la victoria de los Knicks y que Jameson era enérgico, pero no violento.

En CBS News Los Angeles comentó que vio el partido en la casa de su novia e hizo una videollamada con su madre después del triunfo: “En cuanto mi mamá abrió la puerta para saludar al agente, Jamo salió corriendo como cuando tiene la oportunidad de saludar a otra persona. Eso fue lo que pasó. Cuando estaba al teléfono, escuché dos disparos”.

Inmediatamente, Garcia volvió al complejo y encontró a Jameson muerto, todavía con la camiseta de los Knicks que le habían puesto antes del partido. Aseguró que “jamás habría imaginado” que el perro se abalanzara sobre alguien, incluidos policías, y lo describió como un animal muy juguetón.

Un perro gris de pelo rizado yace en un sofá beige, con la boca abierta y la lengua fuera, vistiendo una camiseta azul de los Knicks con texto naranja
Jeremiah Garcia afirmó que su madre celebraba la victoria de los Knicks y sostuvo que Jameson era enérgico y juguetón, pero no violento (Instagram: @kellsbells2704).

Los testimonios de vecinos y la investigación en curso

Un video grabado por vecinos dentro del edificio y difundido en redes sociales mostró a Marseille tendida sobre el perro, vestido con una camiseta azul y naranja. En esas imágenes, se la escucha gritar: “Los Knicks acaban de ganar el campeonato. Estábamos tan felices. Solo estábamos celebrando a los Knicks”.

El vecino que llamó al 911 confesó fuera de cámara a ABC 7 que se siente culpable por haber hecho la llamada, aunque creyó sinceramente que su vecina estaba en peligro.

Asimismo, Raymon Álvarez, vecino que vive al otro lado de la calle, dijo al mismo medio que escuchó los gritos cuando salía a caminar: “Los gritos que escuché eran algo como: ‘¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío!’. Eran puros gritos”.

Añadió que, cuando regresó a su casa, oyó los disparos: “Al principio no pensé que fueran disparos porque esta zona no es conocida precisamente por ningún tipo de violencia con armas de fuego”.

Un perro grande y lanudo de color gris y blanco se sienta en la hierba verde con una correa, mirando a la cámara con la boca abierta
Un video difundido en redes sociales mostró a Marie Marseille junto al cuerpo de Jameson con una camiseta de los Knicks mientras repetía que solo celebraban el campeonato (Instagram: @kellsbells2704).

El Departamento de Servicios para Animales de Los Ángeles quedó a cargo del cuerpo del perro. La dueña permaneció en el lugar y colaboró con la investigación. La División de Investigación del Uso de la Fuerza del LAPD aún examina las circunstancias del tiroteo.

La familia abrió una campaña en GoFundMe con el lema “Justicia para Jameson: Ayúdanos a honrar su memoria” para cubrir la cremación y homenajear a Jameson. Hasta el momento, reunió más de USD 176.000.

Marseille evalúa donar parte de lo recaudado o crear una organización sin fines de lucro con el nombre de Jameson. Además, indicó a NBC News que espera que la muerte de su mascota impulse cambios dentro del departamento de policía: “Esto se pudo evitar. De verdad creo que se pudo evitar. ¿Por qué el arma es la primera opción? No lo entiendo”.

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