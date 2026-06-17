Ventas minoristas en Estados Unidos aumentan 0,9% en mayo y desafían la inflación

Consumidores recorren tiendas y comercios en busca de ofertas, en un contexto de precios elevados y estímulos fiscales que dinamizan el mercado interno (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron 0,9% en mayo, lo que confirma la capacidad de los consumidores para mantener el gasto en un escenario de inflación elevada.

El dato, publicado por el Departamento de Comercio y difundido por AP News, superó las expectativas de los analistas y reflejó la importancia de los estímulos fiscales y la reciente estabilidad en los precios de la gasolina.

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El precio del combustible experimenta leves descensos tras meses de subas, aunque se mantiene en niveles elevados y sigue condicionando los hábitos de consumo de los hogares (REUTERS/Seth Herald/File Photo)

En el informe oficial se detalla que abril fue revisado al alza, con un incremento de 0,4%, mientras que el avance de mayo, al excluir las estaciones de servicio, fue de 0,7%. El propio departamento explicó que el reporte no ajusta por inflación, por lo que parte del crecimiento se atribuye a precios más elevados.

A pesar de este matiz, los especialistas consultados por AP News señalaron que el repunte fue amplio, con avances en tiendas de ropa, accesorios y muebles, así como un crecimiento de 1,5% en ventas online. Los sectores de electrónica, electrodomésticos y grandes almacenes mostraron bajas leves en el mismo periodo.

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La medición más relevante para el análisis económico, conocida como grupo de control, también avanzó 0,7% en mayo. Este indicador excluye restaurantes, automóviles, materiales de construcción y estaciones de servicio, y es clave para calcular la evolución del gasto privado. Los datos publicados muestran que los hogares siguieron gastando incluso en un contexto de precios al alza y presiones externas.

Locales de indumentaria registran mayor movimiento y facturación durante mayo, impulsados por la demanda estacional y promociones (REUTERS/Lisa Baertlein/File Photo)

Factores detrás del dinamismo: empleo, devoluciones de impuestos y energía

El impulso en el consumo no se explica únicamente por la inercia de la economía, sino también por el efecto de las devoluciones fiscales y las reducciones tributarias implementadas a lo largo del año.

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La economista jefe de Nationwide, Kathy Bostjancic, afirmó en declaraciones recogidas por AP News: “Las subas en las ventas minoristas de mayo, más fuertes de lo previsto y generalizadas, muestran que los consumidores siguieron gastando con fuerza pese a los mayores precios de la gasolina durante el mes”.

Además, Bostjancic destacó que el crecimiento del empleo ayudó a compensar el impacto de la inflación sobre los hogares.

La generación de nuevos puestos laborales sostiene el poder de compra y permite que las familias mantengan el ritmo de consumo (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

El informe también destaca que no todos los rubros evolucionaron de la misma manera. El único sector de servicios incluido en la medición, restaurantes, registró una caída de 0,1% en mayo. De acuerdo con Sam Tombs, economista jefe de Pantheon Macro, parte de esta baja podría deberse a que los altos precios de la gasolina redujeron los desplazamientos para salir a comer.

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Tombs advirtió en AP News que el repunte del consumo podría ser transitorio: “El consumo recuperó algo de impulso durante la primavera, pero el golpe de azúcar de unas devoluciones fiscales más grandes de lo habitual pronto se desvanecerá”.

El reporte de ventas minoristas tampoco incluye actividades como viajes o estadías en hoteles, por lo que solo ofrece una fotografía parcial del gasto total de los hogares. Aun así, la combinación de incentivos fiscales y la solidez del empleo permitieron que la economía estadounidense mantenga un nivel elevado de actividad interna.

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El flujo de clientes en establecimientos gastronómicos muestra señales de enfriamiento, afectado por el costo del combustible y la cautela en los gastos (REUTERS/Emily Elconin/Archivo)

Inflación, precios de la gasolina y el impacto internacional

El contexto inflacionario sigue marcando la agenda económica. Según los datos oficiales, los precios al consumidor subieron 4,2% en mayo respecto al año anterior, el mayor incremento en tres años. En la comparación mensual, los precios avanzaron 0,5% en mayo, tras aumentos de 0,6% en abril y 0,9% en marzo, cifras que reflejan la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares.

El precio nacional promedio de la gasolina descendió cerca de un centavo de un día para otro, situándose en USD 4,02 por galón, un nivel 11% menor que un mes antes. Sin embargo, el promedio nacional no cayó de los USD 4 desde marzo, según datos de AAA citados por AP News.

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A nivel internacional, AP News reportó que la existencia de un acuerdo tentativo para poner fin a la guerra con Irán y la reapertura parcial del estrecho de Ormuz, podría aliviar en parte la presión sobre la oferta mundial de petróleo. Sin embargo, la normalización de los flujos petroleros podría demorar, incluso con un acuerdo definitivo.

Las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz ofrecen una posible vía para estabilizar el suministro global de petróleo y sus precios (REUTERS/Stringer)

La industria textil y de calzado observa la situación con cautela. Steve Lamar, director ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association, declaró a AP News: “Aunque el acuerdo es alentador, nuestra industria todavía contiene la respiración”. Lamar añadió que los costos inesperados en transporte y embalaje siguen afectando los márgenes de ganancia.

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El aumento del precio de la gasolina ya modificó algunos hábitos de consumo. R.J. Hottovy, responsable de investigación de Placer.ai, explicó que las visitas a estaciones de servicio de grandes cadenas como BJ’s, Costco y Sam’s Club aumentaron desde marzo, ya que los clientes buscan descuentos para reducir el impacto del combustible caro.

El informe de ventas minoristas de mayo deja en evidencia que, pese a los desafíos globales y locales, la economía de Estados Unidos mantiene un ritmo de gasto sólido, sostenido por herramientas fiscales, empleo y cierta moderación reciente en los precios de la energía.

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