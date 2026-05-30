Estados Unidos

Aumenta la demanda de combustible en Costco y Walmart por la búsqueda de gasolina barata

Los consumidores que buscan precios más bajos impulsan récords de ventas en las gasolineras de las cadenas de supermercado, en un contexto de aumentos por tensiones internacionales y restricciones en el suministro de petróleo

Guardar
El precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los USD 4,39 por galón debido a la guerra con Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz (REUTERS/Mike Blake).
El precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los USD 4,39 por galón debido a la guerra con Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz (REUTERS/Mike Blake).

Los ejecutivos de Costco y Walmart detectaron un cambio en la forma en que los conductores cargan gasolina en Estados Unidos: más viajes para repostar, menos litros por visita y una búsqueda creciente de gasolineras con precios bajos, en un contexto de precios en alza por la guerra con Irán y el bloqueo a los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz, informaron NPR y Fox Business.

El precio promedio nacional de la gasolina regular llegó el jueves a USD 4,39 por galón, según AAA. Esa cifra representó un alza de USD 1,22 con respecto hace un año, mientras que el gasto en estaciones de servicio en abril subió 21% interanual.

PUBLICIDAD

Costco registró sus mayores volúmenes históricos de venta de combustible

De acuerdo con NPR y Fox Business, los ejecutivos de Costco comunicaron a inversores que sus estaciones vendieron cantidades récord de gasolina. El director ejecutivo Ron Vachris afirmó que la empresa nunca había vendido tanto combustible como entre abril y mediados de mayo.

Según explicó el ejecutivo, los tres períodos fiscales de cuatro semanas del trimestre marcaron máximos históricos de ventas para la compañía, y las últimas cinco semanas del periodo concentraron el mayor volumen de ventas registrado en su historia.

PUBLICIDAD

A su vez, Vachris añadió que el “contexto de incertidumbre macroeconómica” llevó a muchos socios a utilizar sus gasolineras: “La elevada sensibilidad de los consumidores a los precios, que impulsó estos volúmenes récord, también motivó a muchos socios a utilizar nuestras gasolineras por primera vez en el tercer trimestre. Creemos que esto fomentará una mayor fidelidad de estos socios en el futuro, ya que quienes utilizan nuestras gasolineras suelen gastar más en nuestro almacén”.

Por su parte, Gary Millerchip, director financiero de Costco, describió un cambio concreto en la conducta de los clientes: “Muchos socios están aumentando la frecuencia con la que visitan la gasolinera para repostar entre repostajes, en lo que normalmente sería un intervalo entre vaciar el depósito, debido a la preocupación por cuál podría ser el precio de la gasolina mañana”.

Por consiguiente, Vachris destacó el trabajo del equipo de Costco en la coordinación de las entregas necesarias para cubrir la demanda y precisó que, en muchos puntos de venta, eso “requiere múltiples entregas diarias de gasolina a muchos lugares”.

Las estaciones de Costco requieren múltiples entregas diarias de gasolina para satisfacer la demanda, según ejecutivos de la empresa (Europa Press).
Las estaciones de Costco requieren múltiples entregas diarias de gasolina para satisfacer la demanda, según ejecutivos de la empresa (Europa Press).

Walmart y Murphy USA ven señales de presión en los hogares de menores ingresos

En las estaciones de Walmart, los consumidores empezaron en las últimas semanas a cargar menos de 10 galones por vez, algo que no ocurría desde 2022. John David Rainey, director financiero de la compañía, advirtió a inversores: “Es una señal de estrés”.

Rainey agregó: “Observamos que, entre nuestros clientes, el cliente de mayores ingresos gasta con confianza, mientras que el consumidor de menores ingresos es más consciente de su presupuesto y quizás atraviese dificultades financieras”.

Por otro lado, la cadena de estaciones de descuento Murphy USA también informó a inversores, a fines de abril, que empezó a atraer a más compradores primerizos, reportó NPR. Su directora ejecutiva Mindy West señaló: “También vemos que clientes que habían dejado de comprar vuelven a nuestras tiendas. Cambian sus hábitos y se convierten en compradores que buscan mejores precios”.

El consumo de combustible en estaciones de Walmart cae a menos de 10 galones por visita, un fenómeno no visto desde 2022 (AP/David Zalubowski).
El consumo de combustible en estaciones de Walmart cae a menos de 10 galones por visita, un fenómeno no visto desde 2022 (AP/David Zalubowski).

El alza del combustible amenaza con trasladarse a los precios de las góndolas

La presión sobre el gasto familiar coincidió con un deterioro mayor del mercado energético. Según Fox Business, la guerra con Irán alteró los mercados y elevó el precio del crudo por encima de USD 100 por barril, luego de que el cierre del estrecho de Ormuz restringiera la oferta global.

El impacto no se limitó al surtidor. Tal como informó NPR, ejecutivos de Walmart y Costco advirtieron que el encarecimiento del combustible también elevará los precios en las góndolas, debido al aumento de los costos de transporte para fabricantes y minoristas.

NPR indicó además que el estrecho de Ormuz es una ruta crítica para el traslado de fertilizantes necesarios para la producción de alimentos. El director financiero de Costco también señaló que el costo del petróleo elevó el precio de la resina, un insumo que podría encarecer productos fabricados con plástico o poliéster.

En consecuencia, las previsiones del sector apuntan a nuevas subas en el corto plazo. En una conferencia de inversión, un alto ejecutivo de ExxonMobil sostuvo que los precios podrían aumentar en un “orden de magnitud” en cuestión de semanas, a medida que las reservas de petróleo caen a niveles “sin precedentes” y “realmente muy bajos”, citó NPR.

Temas Relacionados

CostcoWalmartGasolinaPetróleoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kathy Hochul firma una ley que exige orden judicial para detenciones de ICE en escuelas e iglesias de Nueva York

La gobernadora aprobó la norma que amplía protecciones a inmigrantes y limita la cooperación de municipios y agencias locales con la política migratoria federal

Kathy Hochul firma una ley que exige orden judicial para detenciones de ICE en escuelas e iglesias de Nueva York

Copa Mundial 2026: cómo se organizará el transporte en Nueva York

Las autoridades de la ciudad presentaron una estrategia para modificar rutas, establecer corredores exclusivos y restringir el tráfico para facilitar el traslado de los asistentes y minimizar el impacto en la vida diaria de los residentes

Copa Mundial 2026: cómo se organizará el transporte en Nueva York

Insólito video: multan a conductora por usar el teléfono mientras conducía, pero le faltaba la mano

El expediente se cerró a pedido de la Oficina del Sheriff de Palm Beach ante la falta de pruebas para sostener la acusación original por la presunta manipulación de un dispositivo durante una parada de tránsito en febrero

Insólito video: multan a conductora por usar el teléfono mientras conducía, pero le faltaba la mano

Nueva York podrá clausurar negocios a empleadores que no paguen salarios adeudados

El Departamento de Trabajo estará facultado para ejecutar sumas impagas y medidas sobre activos, con sanciones escalonadas ante incumplimientos reiterados para garantizar el cobro

Nueva York podrá clausurar negocios a empleadores que no paguen salarios adeudados

El avance de Wall Street continúa pese a presiones inflacionarias derivadas del conflicto con Irán

La fortaleza de los títulos ligados a inteligencia artificial y los buenos resultados trimestrales permitieron a los principales índices bursátiles mantener ascensos sostenidos durante mayo en un entorno de volatilidad energética

El avance de Wall Street continúa pese a presiones inflacionarias derivadas del conflicto con Irán

TECNO

Así es la computadora cuántica de 9,8 millones de euros que acaba de ser encendida en España

Así es la computadora cuántica de 9,8 millones de euros que acaba de ser encendida en España

Ni el precio ni la batería: qué buscan en una laptop la mitad de los peruanos

Elecciones en Colombia: comunidades de mujeres presentan propuesta en tecnología para el próximo gobierno

Elecciones Colombia 2026: guía para aprovechar descuentos en las apps de transporte para llegar a los puestos de votación

Cómo ahorrar energía y dinero con la lavadora: 11 trucos para reducir tu pago mensual

ENTRETENIMIENTO

El día que Guillermo del Toro explicó por qué nunca dirigirá una película de superhéroes

El día que Guillermo del Toro explicó por qué nunca dirigirá una película de superhéroes

“Fue necesaria una mastectomía doble y 5 cirugías”, reveló Olivia Munn tras superar el cáncer de mama

De DJ a superhéroe: la historia de Paul Rudd antes de conquistar Hollywood

¿Euphoria terminará con la temporada 3? Lo que se sabe sobre el futuro de la serie

El divertido error de Halle Berry en vivo: creyó que le hacían una pregunta sexual

MUNDO

Imágenes satelitales revelan una red de infraestructura militar secreta junto a los silos nucleares chinos en Xinjiang

Imágenes satelitales revelan una red de infraestructura militar secreta junto a los silos nucleares chinos en Xinjiang

Estados Unidos advirtió a Irán que atacará a los buques del régimen que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

La Unión Europea repudió la ofensiva del régimen de Irán sobre Kuwait

Por qué tirar un limón rallado es el error que los chefs nunca cometen

Un arrecife aislado, días a la deriva y 635 muertos: así fue el devastador naufragio del SS Norge