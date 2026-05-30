Aumenta la demanda de combustible en Costco y Walmart por la búsqueda de gasolina barata

El precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los USD 4,39 por galón debido a la guerra con Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz (REUTERS/Mike Blake).

Los ejecutivos de Costco y Walmart detectaron un cambio en la forma en que los conductores cargan gasolina en Estados Unidos: más viajes para repostar, menos litros por visita y una búsqueda creciente de gasolineras con precios bajos, en un contexto de precios en alza por la guerra con Irán y el bloqueo a los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz, informaron NPR y Fox Business.

El precio promedio nacional de la gasolina regular llegó el jueves a USD 4,39 por galón, según AAA. Esa cifra representó un alza de USD 1,22 con respecto hace un año, mientras que el gasto en estaciones de servicio en abril subió 21% interanual.

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Costco registró sus mayores volúmenes históricos de venta de combustible

De acuerdo con NPR y Fox Business, los ejecutivos de Costco comunicaron a inversores que sus estaciones vendieron cantidades récord de gasolina. El director ejecutivo Ron Vachris afirmó que la empresa nunca había vendido tanto combustible como entre abril y mediados de mayo.

Según explicó el ejecutivo, los tres períodos fiscales de cuatro semanas del trimestre marcaron máximos históricos de ventas para la compañía, y las últimas cinco semanas del periodo concentraron el mayor volumen de ventas registrado en su historia.

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A su vez, Vachris añadió que el “contexto de incertidumbre macroeconómica” llevó a muchos socios a utilizar sus gasolineras: “La elevada sensibilidad de los consumidores a los precios, que impulsó estos volúmenes récord, también motivó a muchos socios a utilizar nuestras gasolineras por primera vez en el tercer trimestre. Creemos que esto fomentará una mayor fidelidad de estos socios en el futuro, ya que quienes utilizan nuestras gasolineras suelen gastar más en nuestro almacén”.

Por su parte, Gary Millerchip, director financiero de Costco, describió un cambio concreto en la conducta de los clientes: “Muchos socios están aumentando la frecuencia con la que visitan la gasolinera para repostar entre repostajes, en lo que normalmente sería un intervalo entre vaciar el depósito, debido a la preocupación por cuál podría ser el precio de la gasolina mañana”.

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Por consiguiente, Vachris destacó el trabajo del equipo de Costco en la coordinación de las entregas necesarias para cubrir la demanda y precisó que, en muchos puntos de venta, eso “requiere múltiples entregas diarias de gasolina a muchos lugares”.

Las estaciones de Costco requieren múltiples entregas diarias de gasolina para satisfacer la demanda, según ejecutivos de la empresa (Europa Press).

Walmart y Murphy USA ven señales de presión en los hogares de menores ingresos

En las estaciones de Walmart, los consumidores empezaron en las últimas semanas a cargar menos de 10 galones por vez, algo que no ocurría desde 2022. John David Rainey, director financiero de la compañía, advirtió a inversores: “Es una señal de estrés”.

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Rainey agregó: “Observamos que, entre nuestros clientes, el cliente de mayores ingresos gasta con confianza, mientras que el consumidor de menores ingresos es más consciente de su presupuesto y quizás atraviese dificultades financieras”.

Por otro lado, la cadena de estaciones de descuento Murphy USA también informó a inversores, a fines de abril, que empezó a atraer a más compradores primerizos, reportó NPR. Su directora ejecutiva Mindy West señaló: “También vemos que clientes que habían dejado de comprar vuelven a nuestras tiendas. Cambian sus hábitos y se convierten en compradores que buscan mejores precios”.

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El consumo de combustible en estaciones de Walmart cae a menos de 10 galones por visita, un fenómeno no visto desde 2022 (AP/David Zalubowski).

El alza del combustible amenaza con trasladarse a los precios de las góndolas

La presión sobre el gasto familiar coincidió con un deterioro mayor del mercado energético. Según Fox Business, la guerra con Irán alteró los mercados y elevó el precio del crudo por encima de USD 100 por barril, luego de que el cierre del estrecho de Ormuz restringiera la oferta global.

El impacto no se limitó al surtidor. Tal como informó NPR, ejecutivos de Walmart y Costco advirtieron que el encarecimiento del combustible también elevará los precios en las góndolas, debido al aumento de los costos de transporte para fabricantes y minoristas.

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NPR indicó además que el estrecho de Ormuz es una ruta crítica para el traslado de fertilizantes necesarios para la producción de alimentos. El director financiero de Costco también señaló que el costo del petróleo elevó el precio de la resina, un insumo que podría encarecer productos fabricados con plástico o poliéster.

En consecuencia, las previsiones del sector apuntan a nuevas subas en el corto plazo. En una conferencia de inversión, un alto ejecutivo de ExxonMobil sostuvo que los precios podrían aumentar en un “orden de magnitud” en cuestión de semanas, a medida que las reservas de petróleo caen a niveles “sin precedentes” y “realmente muy bajos”, citó NPR.

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