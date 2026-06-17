Estados Unidos

Tormentas destructivas y vientos fuertes amenazan el desfile de los Knicks en Nueva York

El evento por el primer campeonato en 53 años comenzará a las 10 a.m. en el Bajo Manhattan, pero la administración municipal no descarta reprogramarlo si el pronóstico empeora

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El desfile de los New York Knicks por el primer título de la NBA en 53 años podría cambiar de fecha u horario si las tormentas severas agravan el clima en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)
El desfile de los New York Knicks por el primer título de la NBA en 53 años podría cambiar de fecha u horario si las tormentas severas agravan el clima en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

El desfile de los New York Knicks este jueves enfrenta su mayor amenaza antes de arrancar: tormentas que podrían ser severas en la tarde y una ciudad que no descartó cambiar la fecha u horario del evento, de acuerdo con lo informado por el Storm Team 4 de NBC New York.

La celebración del primer título de la NBA en 53 años de la franquicia arranca a las 10 a.m. en el Bajo Manhattan, justo cuando los pronósticos anticipan las primeras lluvias. La pregunta que se hacen más de un millón de personas que planean asistir es una sola: ¿lloverá todo el día?

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La mañana: lluvia intermitente, no continua

La respuesta corta es que no lloverá sin pausa. El Storm Team 4 de NBC New York proyecta chaparrones en tramos durante las horas del desfile, con períodos sin lluvia entre uno y otro. Las temperaturas estarán en torno a los 21-23 ℃ (70 ℉), demasiado estables para generar tormentas severas en ese horario.

El desfile de los Knicks arranca a las 10 a.m. en el Bajo Manhattan con pronóstico de lluvia intermitente y pausas sin precipitaciones durante la mañana (REUTERS/Eduardo Munoz)
El desfile de los Knicks arranca a las 10 a.m. en el Bajo Manhattan con pronóstico de lluvia intermitente y pausas sin precipitaciones durante la mañana (REUTERS/Eduardo Munoz)

El cielo podría despejarse algo cerca del mediodía. Ese es el momento de mayor respiro antes de que el clima empeore.

La recomendación del equipo meteorológico es directa: llevar poncho o campera impermeable. Los paraguas, vale aclararlo, están prohibidos en el control de seguridad del recorrido.

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La tarde: el momento de mayor riesgo

El escenario cambia por completo entre las 2 p.m. y las 5 p.m. Las temperaturas treparán hasta los 29-32 ℃ (mediados a altos de los 80 ℉) y ese calor hará que la atmósfera sea mucho más inestable.

En ese rango horario, el Storm Team 4 advierte sobre tormentas con vientos destructivos en línea recta como principal amenaza. También habrá aguaceros intensos capaces de generar manejo peligroso e inundaciones localizadas.

El Storm Team 4 de NBC New York prevé un respiro cerca del mediodía antes de que el clima empeore en el desfile de los New York Knicks (AFP)
El Storm Team 4 de NBC New York prevé un respiro cerca del mediodía antes de que el clima empeore en el desfile de los New York Knicks (AFP)

Las ráfagas de viento llegarán a entre 40 y 48 km/h (25-30 mph) en términos generales. Dentro de los cañones del Bajo Manhattan, donde los edificios concentran y aceleran el viento, esa cifra podría ser considerablemente mayor.

Las tormentas de la tarde también podrán venir acompañadas de rayos y truenos.

Por qué el desfile podría cancelarse o moverse

La ciudad de Nueva York confirmó que existe la posibilidad de modificar el horario o la fecha del evento. La condición que establece la administración municipal es una: “dependiendo de la gravedad” del clima.

Al cierre del martes, el desfile seguía programado para las 10 a.m. del jueves 18 de junio. No hubo cambios anunciados hasta ese momento.

La seguridad del desfile de los Knicks prohíbe paraguas, bolsos y mochilas, y el pronóstico recomienda llevar poncho o campera impermeable (REUTERS)
La seguridad del desfile de los Knicks prohíbe paraguas, bolsos y mochilas, y el pronóstico recomienda llevar poncho o campera impermeable (REUTERS)

Una vez que un frente frío cruce la región el jueves por la noche, el clima mejorará de forma notoria. El fin de semana del Día del Padre traerá condiciones de verano despejado, según el mismo pronóstico de NBC New York.

Lo que hay que saber del desfile: guía rápida

Para quienes planean asistir, Infobae publicó la guía completa del evento. Los puntos clave:

El recorrido

  • Parte a las 10 a.m. desde Bowling Green.
  • Sube 1.600 metros por Broadway (“Champions Way”).
  • Termina frente al Ayuntamiento con ceremonia oficial al mediodía.
  • El alcalde Zohran Mamdani entregará las llaves de la ciudad a los jugadores.

Entradas y acceso

  • El desfile es gratuito y sin reserva previa.
  • La ceremonia en el Ayuntamiento requiere entrada (600 lugares sorteados, ya cerrado).
  • Los accesos al recorrido abren a las 6 a.m.
  • La ciudad recomienda llegar al menos dos horas antes.

Transporte

  • Llegar en subte: las estaciones Wall Street (4 y 5) y City Hall (R y W) cierran desde las 4:30 a.m.
  • Alternativas: Bowling Green, Fulton, Brooklyn Bridge, Chambers Street y Park Place.
  • Sin estacionamiento al sur de la calle Canal desde las 7 p.m. del miércoles.

Objetos prohibidos

  • Bolsos y mochilas.
  • Paraguas.
  • Botellas de vidrio o metal.
  • Drones.
  • Bicicletas.
  • Patinetes.
  • Sillas.
  • Coolers.
  • Mascotas.

Seguridad

  • Operativo del NYPD con helicópteros, caballería, perros detectores de explosivos y agentes encubiertos.
  • Escuadrón antidrones activo.
  • Camiones del Departamento de Saneamiento como barrera antiterrorista.

Cómo seguirlo a distancia

  • NBC New York y ABC7 New York transmiten en vivo desde las 9 a.m.
  • Información oficial actualizada en nyc.gov/knicks

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