Wall Street terminó dispar: el Dow Jones marcó otro récord pero el S&P 500 y el Nasdaq cayeron

Imagen de archivo de operadores trabajando en la Bolsa de Nueva York, EEUU. 3 junio 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El Dow Jones anotó su segundo cierre récord consecutivo al subir 345,54 puntos —un 0,67%— hasta las 52.016,57 unidades el martes, mientras el S&P 500 y el Nasdaq Composite retrocedieron arrastrados por la presión vendedora sobre el sector tecnológico. La jornada llegó tras el fuerte repunte del lunes, impulsado por el optimismo en torno a un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El S&P 500 perdió 41,85 puntos, equivalente a un 0,55%, y cerró en 7.512,44 unidades, situándose un 1,3% por debajo de su récord histórico registrado a comienzos de mes. El Nasdaq cedió 301,13 puntos, o un 1,15%, hasta las 26.382,81 unidades.

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Las acciones que más habían capitalizado el auge de la inteligencia artificial (IA) concentraron las mayores pérdidas de la sesión. Nvidia cayó un 2,4%, Broadcom un 4,4% y Micron Technology un 6,2%, convirtiéndose en los lastres más pesados del S&P 500, según informó AP. La volatilidad de estas compañías responde a dudas crecientes sobre si sus cotizaciones se dispararon en exceso durante la euforia por la IA.

Dado que fabricantes de chips, memorias y otros proveedores del ecosistema de inteligencia artificial se han convertido en algunos de los valores más influyentes de Wall Street, sus movimientos condicionan el comportamiento general del mercado. Mark Luschini, estratega jefe de inversiones de Janney Montgomery Scott, señaló que resultaba demasiado difícil aprovechar las recientes y pronunciadas subidas del sector tecnológico sin un respiro. Luschini también destacó cierta cautela entre los inversionistas antes de la actualización de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), prevista para el miércoles.

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En sentido contrario, las acciones de SpaceX avanzaron un 4,8% en su tercera sesión consecutiva al alza desde su estreno en el mercado bursátil estadounidense. Durante gran parte de la jornada, la capitalización de la empresa de cohetes e IA superó a la de Amazon y llegó a rebasar brevemente a la de Microsoft, aunque recortó ganancias hacia el cierre. La compañía anunció que avanza en la adquisición de Cursor, un asistente de codificación con IA, en una operación que valora la herramienta en USD 60.000 millones, según consignó AP.

Los operadores trabajan en la sala de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 8 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Entre otras noticias corporativas, Yum Brands subió un 1,9% tras anunciar la venta de la cadena Pizza Hut por USD 2.700 millones. La mayoría de los restaurantes pasará a manos de LongRange Capital, un fondo de capital privado, mientras que los establecimientos en la China continental serán adquiridos por Yum China Holdings. Dave & Buster’s Entertainment cayó un 6,2% tras registrar ganancias trimestrales por debajo de las previsiones de los analistas, y Robinhood Markets retrocedió un 1,4% después de anunciar el despido de aproximadamente el 10% de su plantilla de empleados de tiempo completo.

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El barril de Brent se desplomó un 5,1% y cerró en USD 78,96, por debajo de los USD 80 por primera vez desde principios de marzo. La caída refleja el optimismo de los mercados ante la posibilidad de que un acuerdo provisional entre Washington y Teherán reabra el Estrecho de Ormuz a finales de esta semana y reactive el flujo global de petróleo. Persisten obstáculos en las negociaciones, entre ellos la cuestión del programa nuclear iraní.

La Bolsa de Nueva York (Karsten Moran/The New York Times)

El precio del crudo ha descendido de forma pronunciada desde los niveles superiores a los USD 100 registrados hace pocas semanas, aunque la industria energética podría tardar meses en recuperar su plena capacidad operativa. La caída de los precios energéticos aportó cierto alivio a los mercados de renta fija: el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó al 4,43% desde el 4,47% del lunes y el 4,56% registrado a comienzos de mes. Los rendimientos elevados habían amenazado con frenar las economías y presionar a la baja activos como acciones y criptomonedas, además de encarecer las hipotecas.

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La Fed arrancó el martes su reunión de política monetaria, con el anuncio de la decisión previsto para el miércoles. Es el primer cónclave bajo la presidencia de Kevin Warsh, designado por el presidente Donald Trump, quien ha presionado públicamente a favor de una rebaja de tasas de interés para estimular la economía, aunque los analistas advierten que esa medida podría agravar la inflación. La expectativa generalizada del mercado es que el banco central mantenga sin cambios su tasa de referencia.

Un informe publicado el martes reveló que el inicio de construcción de nuevas viviendas en Estados Unidos durante mayo quedó muy por debajo de las previsiones de los economistas. En los mercados internacionales, los índices europeos cerraron al alza tras una jornada mixta en Asia. El Nikkei 225 de Tokio superó brevemente las 70.000 unidades por primera vez en su historia antes de terminar con una ganancia marginal del 0,1%, después de que el Banco de Japón elevara su tasa de referencia al 1%, su nivel más alto en tres décadas, en un movimiento que siguió al adoptado la semana pasada por el Banco Central Europeo (BCE).

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(Con información de AP y Reuters)