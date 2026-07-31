El jefe de la policía de Seattle renunció a su cargo luego de recibir críticas por su respuesta al tiroteo

El jefe de la policía de Seattle, Shon Barnes, dimitió tras las críticas por la respuesta al tiroteo en el festival Bite of Seattle (AP)

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La dimisión del jefe de la policía de Seattle, Shon Barnes, sacudió a la ciudad tras el trágico tiroteo ocurrido en el festival gastronómico Bite of Seattle, donde perdieron la vida dos personas, incluida un ciudadano mexicano. El anuncio, realizado por la alcaldesa Katie Wilson, puso fin a horas de especulación sobre el futuro de Barnes, quien se encontraba bajo una fuerte presión pública y política debido a la gestión de la respuesta institucional tras el incidente.

La salida de Barnes estuvo marcada por críticas a la gestión de la información relacionada con el tiroteo. Sectores de la sociedad y de la política local señalaron la tardanza en difundir datos clave sobre el suceso.

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Tras un primer aviso en redes sociales, la policía demoró casi cinco horas en brindar información adicional a la ciudadanía, como si existía o no una amenaza en curso, y tampoco utilizó el sistema de alerta de emergencia de la ciudad. La confusión creció cuando la alcaldesa anunció la detención de dos personas, dato que más tarde fue desmentido. Este vacío de información generó incertidumbre y malestar entre los habitantes de Seattle, quienes reclamaron mayor transparencia en la comunicación oficial.

La alcaldesa Katie Wilson le sugirió a Shon Barnes que renuncie y nombró a Andre Sayles como jefe interino (REUTERS/David Ryder)

En este contexto, la alcaldesa Wilson comunicó la designación del subjefe Andre Sayles como jefe interino de la policía local. Sayles, con más de dos décadas de experiencia en las fuerzas del orden, asume la jefatura temporalmente mientras se decide el rumbo definitivo del liderazgo policial en la ciudad. La decisión busca garantizar la continuidad operativa del departamento en medio de una situación de alta sensibilidad social.

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El tiroteo que desencadenó la crisis tuvo lugar durante el Bite of Seattle, un festival anual que reúne a cientos de vendedores de comida y tiendas, además de espectáculos artísticos. Durante el evento, tres personas —entre ellas un sospechoso— perdieron la vida y otras cuatro resultaron heridas. Uno de los heridos fue un niño de dos años. Decenas de agentes estaban presentes en el área y, según documentos judiciales, al menos uno de ellos presenció cómo un joven de 15 años abría fuego contra la multitud, logrando persuadirlo para que se entregara. La policía continúa la búsqueda de al menos otra persona implicada en el ataque.

Tras el hecho, la alcaldesa Katie Wilson reconoció que la rápida intervención policial pudo haber evitado una tragedia mayor. Sin embargo, admitió que la demora en la comunicación pública fue un error. En un comunicado en video, Wilson explicó: “Lo que no comprendí del todo en ese momento fue la poca información que había llegado al público o a la prensa desde que comenzó el incidente a las 6 de la tarde. De haberlo sabido, habría insistido en una sesión informativa inmediata”. Por su parte, Barnes expresó que su continuidad en el cargo dependía de la alcaldesa y agradeció la oportunidad de servir a la ciudad, indicando que esperaba que la transición permitiera volver a centrarse en la prevención de la violencia juvenil.

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Organizaciones como la NAACP de Seattle y varios concejales defendieron a Shon Barnes y advirtieron sobre la inestabilidad en la jefatura policial

La dimisión de Barnes provocó reacciones diversas. Varias organizaciones de la comunidad afroamericana —entre ellas la NAACP de Seattle y la Liga Urbana del Área Metropolitana— defendieron su gestión y valoraron sus esfuerzos por mejorar la relación entre la policía y la sociedad civil, así como su contribución a la reducción de la violencia armada.

En una carta abierta pidieron que no se le convirtiera en chivo expiatorio ante los desafíos de la seguridad pública. Al menos seis concejales también expresaron su apoyo a Barnes, enfatizando que la ciudad ha tenido cuatro jefes de policía en menos de tres años y advirtiendo sobre el riesgo de inestabilidad institucional.

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Barnes, el segundo jefe de policía negro en la historia de Seattle, fue nombrado por el anterior alcalde Bruce Harrell en diciembre de 2024, después de liderar el departamento de policía de Madison, Wisconsin. Su llegada fue vista como un intento de fortalecer las operaciones policiales y mejorar la percepción pública del cuerpo de seguridad.

El contexto político de Katie Wilson es relevante para entender la situación. Identificada como socialista democrática, Wilson fue elegida alcaldesa el año pasado y, pese a sus posiciones críticas respecto al financiamiento policial en el pasado, optó por mantener a Barnes al frente del departamento.

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Esta decisión fue interpretada como un mensaje de moderación hacia el sector empresarial y los grupos comunitarios, alejándose de posturas radicales en materia de seguridad pública. Según Jon Scholes, presidente de la Asociación del Centro de Seattle, era esencial que el nuevo jefe policial mantuviera la tendencia de disminución de la delincuencia y aumento de la contratación de agentes.

El debate sobre la estabilidad y la alta rotación en la jefatura policial también ganó protagonismo. Varios concejales recordaron que la ciudad ha experimentado cuatro cambios de mando en menos de tres años, lo que pone en entredicho la continuidad de las políticas de seguridad y genera incertidumbre en la comunidad.

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Barnes también enfrentó críticas por su vida familiar y sus ausencias en Seattle. Se señaló que había viajado a Chicago —donde reside su familia— en cuatro ocasiones este año, sumando un total de 18 días fuera de la ciudad. Este aspecto fue utilizado por sus detractores para cuestionar su compromiso y presencia en momentos clave.

La renuncia de Barnes coincide con la preparación de Seattle para un nuevo gran evento masivo: el Seafair Weekend Festival 2026, que comienza este viernes e implica actividades náuticas, espectáculos aéreos y diversidad de festivales, lo que mantiene la atención sobre la capacidad de respuesta de la policía local bajo una nueva dirección.

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