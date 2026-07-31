Estados Unidos expedirá 250.000 pasaportes con la imagen de Trump desde el 8 de agosto: cómo y dónde solicitarlos

El Departamento de Estado distribuirá desde el 8 de agosto 250.000 pasaportes conmemorativos Patriot Passport con la imagen y firma de Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

Guardar

El Departamento de Estado distribuirá a partir del 8 de agosto 250,000 pasaportes conmemorativos con la imagen y firma del presidente Donald Trump en oficinas de todo el país, según informó la Associated Press. El documento, bautizado oficialmente como “Patriot Passport”, estará disponible en 28 oficinas distribuidas en al menos 19 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia.

Trump se convierte así en el primer presidente vivo cuyo retrato aparece en un pasaporte estadounidense en circulación. Los únicos mandatarios presentes en los pasaportes actuales son George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, en una ilustración de doble página del Monte Rushmore.

PUBLICIDAD

Qué es el Patriot Passport y cómo se ve

El pasaporte conmemorativo incluye una fotografía de Trump inclinado sobre el escritorio Resolute, acompañada de una reproducción dorada de su firma en una página interior. La portada invierte el diseño estándar: lleva las palabras “United States of America” en letras doradas en la parte superior y “Passport” en la parte inferior, al revés del orden convencional. En la contraportada aparece una pequeña bandera estadounidense laminada en dorado con el número 250 rodeado de estrellas, en alusión al 250 aniversario de la independencia del país.

El pasaporte conmemorativo de Trump no reemplaza al pasaporte estándar y ambos tienen la misma validez legal para viajar (REUTERS)

El Departamento de Estado precisó que el documento no reemplaza al pasaporte estándar vigente. Ambos tienen la misma validez legal para viajar, pero se tramitan en días distintos: quienes deseen el pasaporte conmemorativo deben acudir en la fecha específica fijada para ese trámite; quienes prefieran el tradicional deben hacerlo en una fecha diferente.

PUBLICIDAD

Dónde y cómo solicitarlo

La distribución nacional arranca el 8 de agosto con eventos de un solo día en oficinas de Centennial (Colorado), Chicago, Dallas, Detroit, Nueva Orleans, Nueva York y Stamford (Connecticut). A lo largo de agosto, la lista se ampliará a otras oficinas en estados como Arkansas, Arizona, California, Georgia, Hawái, Illinois, Luisiana, Massachusetts, Michigan, Minesota, Pensilvania, New Hampshire, Carolina del Sur, Texas, Vermont y Washington, además de Puerto Rico y Washington, D.C.

El trámite es exclusivamente presencial y tiene dos vías, según el sitio oficial del Departamento de Estado:

Opción 1: Solicitar una cita en la Agencia de Pasaportes de Washington, D.C., llamando al 1-877-487-2778 y seleccionando la opción 9. Las citas no se pueden agendar en línea.

Opción 2: Solicitar una cita en uno de los eventos conmemorativos del 250 aniversario en una agencia o centro de pasaportes cercano, a través del mismo número telefónico y la misma opción del menú.

En ambos casos, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación tras reservar su cita. Si no tiene un viaje internacional próximo, el pasaporte le será enviado por correo una vez tramitado.

PUBLICIDAD

El Patriot Passport estará disponible en 28 oficinas de pasaportes de 19 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia (REUTERS/Tim Evans)

El Departamento de Estado advierte que no se entregará el Patriot Passport a quienes apliquen en línea, envíen su solicitud por correo, la presenten en una oficina de admisión regular o la tramiten en una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero.

La demanda que justificó la expansión

La agencia explicó que la distribución nacional responde a una alta demanda. “En respuesta a la gran demanda, el Departamento de Estado ofrece a los ciudadanos estadounidenses de todo el país oportunidades especiales para solicitar el pasaporte conmemorativo”, señaló en su sitio web oficial. La AP recogió además el comunicado en el que la agencia afirmó que “los estadounidenses de todo el país tendrán ahora la oportunidad de solicitar uno de estos 250,000 pasaportes especiales e históricos”.

PUBLICIDAD

El documento estuvo disponible inicialmente solo en la oficina de Washington, D.C. La expansión al resto del país marca un cambio de alcance considerable frente a ese lanzamiento restringido.

El contexto: la imagen de Trump en documentos oficiales

El pasaporte conmemorativo se suma a una serie de medidas con las que la administración Trump ha incorporado la imagen o el nombre del presidente a documentos y espacios gubernamentales. Según detalló Forbes, el retrato de Trump ya fue añadido a los pases de los Parques Nacionales. Colaboradores del presidente también han impulsado que su firma aparezca en todos los billetes nuevos de papel moneda, lo que supondría otro precedente sin antecedentes en la historia del país. La Casa de la Moneda de Estados Unidos ya produce una moneda conmemorativa de acabado dorado con su imagen para celebrar la fundación del país.

PUBLICIDAD

En cuanto a edificios, el nombre de Trump fue colocado en la sede del Instituto de Paz de los Estados Unidos y en el Centro Kennedy de las Artes Escénicas, aunque en este último caso un juez federal ordenó retirarlo por considerar que el recinto solo puede ser renombrado con aprobación del Congreso.

La reacción en redes y la opción alternativa

La difusión de imágenes del pasaporte generó confusión en redes sociales: varios usuarios creyeron que el diseño con Trump sería el nuevo estándar. Ante esa percepción, algunos comenzaron a circular una alternativa: solicitar el pasaporte en formato grande, de 52 páginas, que conserva el diseño tradicional sin la imagen del presidente.

PUBLICIDAD