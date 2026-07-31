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La perra de una familia de Connecticut ahuyentó a un oso negro para proteger a un niño de seis años

El incidente ocurrió en Torrington, Connecticut cuando el animal corrió hacia el menor, de seis años, y el husky se interpuso, lo mordió y lo obligó a retirarse

El instinto protector de una husky familiar se activó cuando un oso cruzó corriendo su entrada y se abalanzó directamente sobre un niño que estaba cerca.

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Un acto de valentía inesperado tuvo lugar en Torrington, Connecticut, cuando Bella, la perra husky de la familia Tazzara, se interpuso entre un oso negro y el hijo menor de la casa, de tan solo seis años. El dramático episodio fue registrado por una cámara de seguridad y se viralizó rápidamente, dejando en evidencia no solo el instinto protector del animal, sino también el creciente desafío que representa la convivencia con la fauna silvestre en zonas residenciales del estado.

Todo ocurrió en la mañana del 4 de julio, cuando Colton, el niño, jugaba en la entrada de su casa con una pistola de agua mientras su padre, Jeffrey Tazzara, guardaba objetos en el coche. De repente, un oso negro apareció corriendo hacia el pequeño. En segundos, Bella irrumpió en escena, atravesando el patio y situándose entre el oso y el niño.

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El animal, sorprendido por la actitud del perro, cambió de dirección y se alejó rápidamente, deslizando su cuerpo bajo un bote estacionado y huyendo hacia el bosque. La secuencia fue captada por la cámara de seguridad de la vivienda, mostrando cómo el husky rodeó al oso y logró ahuyentarlo, evitando una situación que pudo haber resultado trágica.

La reacción de la familia fue inmediata. Jeffrey Tazzara, aún conmovido por el susto y el desenlace, confesó que nunca había visto a Bella ladrar con tanta intensidad. En declaraciones a medios locales y a la cadena Good Morning America, relató cómo al girarse, tras escuchar los ladridos, vio al oso correr hacia su hijo y a Bella lanzarse en su defensa.

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El perro de la familia se interpone entre un oso que ataca y un niño pequeño
Bella, la perra husky de la familia Tazzara, se interpuso entre un oso negro y un niño de seis años en Torrington, Connecticut

Siempre te preguntas: ‘¿Qué pasará si tiene que protegernos?’ Y ahora lo sabemos”, afirmó. El propio Tazzara notó que la perra llegó a morder al oso durante la persecución, pues observó piel blanca bajo el pelaje del animal cuando huía.

Ni Colton ni Bella resultaron heridos, aunque la tensión fue evidente para todos. El padre destacó el instinto protector de la perra, que siempre se coloca entre los niños y cualquier extraño, pero hasta ese día nunca había tenido que enfrentarse a un peligro real. Como reconocimiento a su valentía, la familia decidió premiarla con un buen filete, “probablemente un chuletón o algo así”, comentó su dueño. Colton, por su parte, le dio a Bella el abrazo más grande tras el incidente.

La proeza de Bella no solo tuvo repercusión en el entorno familiar. El video, difundido por la filial local de ABC News y reproducido en redes sociales, se volvió viral y atrajo la atención de la opinión pública y de las autoridades estatales. Días después del episodio, Bella fue homenajeada por los líderes de Connecticut y recibió un premio especial por su acción heroica.

La Asamblea General de Connecticut felicita sinceramente a Bella por su valentía y lealtad ante el peligro”, declaró el representante estatal Joe Canino (R-65). El senador estatal Stephen Harding (R-30) también participó en la ceremonia, señalando que era la primera vez que entregaba un premio a un perro, pero que “se trata de un perro héroe”. Las autoridades destacaron que las acciones de Bella ejemplifican la frase: “El perro es el mejor amigo del hombre”.

El perro de la familia se interpone entre un oso que ataca y un niño pequeño
La Asamblea General de Connecticut homenajeó a Bella y le otorgó un premio especial por su acción ante el oso negro

El incidente se inserta en un contexto de creciente presencia de osos negros en zonas residenciales de Connecticut. Según el Departamento de Energía y Protección Ambiental del estado, la población de estos animales ha aumentado en las últimas décadas, registrándose más avistamientos cerca de viviendas. La agencia enfatiza que la simple presencia de un oso no es motivo suficiente para su eliminación y recomienda eliminar los elementos que puedan atraerlos, como comederos para pájaros o basura sin asegurar, para reducir la probabilidad de encuentros.

La familia Tazzara ha experimentado en carne propia este fenómeno. Ellos creen que el oso que apareció en su entrada forma parte de una familia que ha estado merodeando el vecindario y rebuscando en la basura durante el último año. Las cámaras de seguridad han registrado varias ocasiones en que los osos intentan abrir los cubos de basura del garaje en busca de alimento. Tazzara explicó que es común que los vecinos dejen los cubos sin cerradura, lo que facilita el acceso de los animales a restos de comida.

Hasta el día del incidente, los encuentros habían sido a distancia. Bella solía ladrar desde dentro de la casa cada vez que veía un oso, y su dueño bromeaba preguntándose qué haría si se le permitiera salir. Ahora, la familia sabe que la husky no solo no huye, sino que está dispuesta a enfrentarse a un animal mucho más grande para proteger a los suyos. Los funcionarios ambientales recalcaron que, aunque en este caso la intervención del perro fue decisiva, ante la presencia de osos lo más recomendable es mantener a las mascotas alejadas y asegurar los posibles focos de atracción para evitar riesgos.

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