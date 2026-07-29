Un fallo tecnológico provocó la suspensión temporal de vuelos de American Airlines en aeropuertos de Estados Unidos (REUTERS)

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Una interrupción técnica provocó la suspensión temporal de más de 2500 vuelos de American Airlines en distintas ciudades de Estados Unidos el martes, generando importantes problemas en la operatividad de la aerolínea y afectando a miles de pasajeros en todo el país. El incidente coincidió con fuertes tormentas en la región noreste y ocasionó demoras adicionales en los principales aeropuertos.

Según informó CNN, la situación se desató alrededor de las 18:30 hora local, cuando la aerolínea emitió una orden de “parada en tierra” para todos sus vuelos debido a un inconveniente informático que impactó la conectividad de sus sistemas internos, según especificó la empresa en un comunicado. “Implementamos una parada temporal en tierra mientras nuestros equipos trabajaban para resolver el problema. Nos disculpamos con nuestros clientes por las molestias”, señaló American Airlines a través de sus redes sociales.

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La plataforma FlightAware, considerada la mayor base de datos de seguimiento de vuelos en tiempo real, indicó que más de 2500 vuelos fueron cancelados como resultado directo del incidente tecnológico, afectando a pasajeros y operaciones en todo el país. Medios estadounidenses detallaron que el inconveniente se extendió por al menos unos 30 minutos.

Entre los aeropuertos más perjudicados figuran los de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey, donde se reportó el mayor volumen de cancelaciones y retrasos. Según datos de FlightAware, las tormentas eléctricas también provocaron la suspensión de operaciones en terminales claves, incluyendo Washington D.C. y Baltimore.

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El comunicado de American Airlines publicado en X

American Airlines, en un segundo comunicado difundido en la red X, expresó: “Un inconveniente tecnológico impactó brevemente la conectividad de algunos de nuestros sistemas la noche del martes. Los sistemas están retornando progresivamente y los vuelos han reanudado sus operaciones”. También reiteró: “Pedimos disculpas a nuestros clientes por la incomodidad causada”.

CNN señaló que la causa raíz de la interrupción informática aún no se determinó, aunque la aerolínea aclaró que la decisión de interrumpir surgió para permitir la intervención de sus equipos técnicos. La Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés), entidad que regula la aviación civil en el país, publicó una “parada en tierra” obligatoria para toda la flota de American Airlines a partir de las 18:30, la cual se levantó oficialmente a las 19:18.

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La plataforma FlightAware, considerada la mayor base de datos de seguimiento de vuelos en tiempo real, indicó que más de 2500 vuelos fueron cancelados como resultado directo del incidente tecnológico, afectando a pasajeros y operaciones en todo el país (Bloomberg)

El sitio Flightradar24 indicó además que, hacia las 19:00 hora del este, había 130 vuelos menos en el espacio aéreo estadounidense que la semana anterior en el mismo horario, reflejando el impacto operativo de la contingencia. También precisó que 1.100 vuelos de American Airlines sufrieron retrasos, equivalentes al 30% del total programado para el martes, mientras que 221 vuelos fueron cancelados definitivamente, lo que representa cerca del 6% de la programación diaria de la aerolínea.

(Con información de REUTERS)