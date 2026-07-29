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Presentadora de televisión de Houston bajo investigación por recibir entradas del condado para el Mundial y un concierto de Bruno Mars

Daniella Guzman enfrenta cuestionamientos por aceptar boletos de una agencia local para eventos deportivos y musicales, según investiga su canal

Mujer con camiseta azul de Estados Unidos y el número diez, pantalones rojos, en un estadio con tribunas, campo verde y vallas
The Texas Voice informó que Daniella Guzman recibió entradas gratuitas de la HCSCC para eventos vinculados al Mundial y para un recital en Houston (IG: daniellaguzmantv)
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La presentadora de KPRC 2 Daniella Guzman fue cuestionada después de que el medio The Texas Voice publicara que recibió entradas gratuitas entregadas por la Corporación de Deportes y Convenciones del Condado de Harris (HCSCC) para eventos asociados a la Copa Mundial y a un recital en Houston.

La controversia se centra en la pertinencia de aceptar cortesías otorgadas por la HCSCC, un organismo del condado, y en cómo esa recepción puede interpretarse como un posible conflicto de intereses en la cobertura periodística.

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El caso planteó preguntas sobre los límites internos en un canal de televisión y sobre cómo se interpreta la recepción de beneficios cuando se cruza con la cobertura periodística y la relación con instituciones públicas.

La respuesta de KPRC-TV

KPRC-TV trató el hecho como un posible conflicto con sus normas internas y como una cuestión de personal, según The Texas Voice. “Nuestra emisora se toma muy en serio la ética periodística, así como cualquier cosa que pueda generar incluso la apariencia de un conflicto de intereses”, declaró el director general de KPRC-TV Sean McLaughlin en una entrevista con The Texas Voice. El ejecutivo agregó: “Dado que se trata de un asunto de personal, no haremos más comentarios al respecto”.

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Qué se conoce sobre las entradas atribuidas a la HCSCC

The Texas Voice reportó que las entradas atribuidas a Daniella Guzman incluyeron tres boletos para el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo del 17 de junio (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
The Texas Voice reportó que las entradas atribuidas a Daniella Guzman incluyeron tres boletos para el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo del 17 de junio (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Guzman no emitió declaraciones públicas sobre el tema, según lo consignado por The Texas Voice. El reporte indicó que las entradas entregadas a la presentadora incluyeron tres boletos para el partido de Portugal contra la República Democrática del Congo del 17 de junio, además de cortesías para el concierto de Bruno Mars en el NRG Stadium.

La controversia se centra en la pertinencia de aceptar cortesías otorgadas por la HCSCC, un organismo del condado, y en cómo esa recepción puede interpretarse como un posible conflicto de interés en la cobertura periodística. El episodio fue presentado como un posible conflicto de interés, aun cuando no haya declaraciones públicas adicionales por parte de la presentadora.

La declaración de McLaughlin fue la única reacción oficial consignada en el reporte, y el ejecutivo evitó ampliar detalles al señalar que se trataba de un asunto de personal.

Funcionarios del condado de Harris mencionados en el reporte

Un hombre, una mujer y una mascota de zorro anaranjada posan sonrientes en un estadio de fútbol con gradas vacías y sillas de director
El informe mencionó a Rodney Ellis, Brandon Dudley, Adrian Garcia y Tom Ramsey entre los receptores de entradas para el Mundial y para el concierto de Bruno Mars (IG: daniellaguzmantv)

The Texas Voice afirmó que el esquema de invitaciones excedió el caso de Guzman y alcanzó a figuras de la administración pública local. En su reporte, el medio sostuvo que la jueza del condado de Harris Lina Hidalgo y cuatro comisionados del condado de Harris recibieron entradas para la Copa del Mundo cortesía de la HCSCC, en una distribución que incluyó tanto partidos como eventos musicales.

Entre los nombres mencionados, el medio citó al comisionado del condado Rodney Ellis. Según la publicación, Ellis habría recibido ocho entradas para el concierto de Bruno Mars, además de boletos para encuentros del Mundial en distintas fechas: cuatro para los partidos del 17 y 29 de junio, y dos para el del 4 de julio.

El listado difundido por The Texas Voice incluyó además al jefe de gabinete de Ellis, Brandon Dudley, señalado como receptor de dos entradas para el recital y dos para el partido del 29 de junio. La publicación no agregó, en los fragmentos citados, una explicación adicional sobre el criterio de asignación, más allá de describir la recepción de cortesías.

El informe también mencionó al comisionado Adrian Garcia, a quien le atribuyó seis entradas para el concierto de Bruno Mars y cuatro para partidos del Mundial programados para el 26 de junio y el 4 de julio. En la misma enumeración, el comisionado Tom Ramsey aparece como destinatario de cuatro entradas para el encuentro del 29 de junio y dos para el del 4 de julio, siempre según The Texas Voice.

La respuesta de KPRC-TV y el alcance de la controversia

La difusión del reporte se centró en el rol de la HCSCC en la entrega de cortesías para espectáculos y partidos, y en el alcance que esas invitaciones habrían tenido entre funcionarios del condado de Harris y personal vinculado a un canal local.

En el caso de KPRC-TV, la reacción pública quedó limitada a lo expresado por McLaughlin en su entrevista con The Texas Voice, sin más precisiones por parte de la emisora.

En paralelo, y de acuerdo con lo informado por ese medio, Guzman no realizó comentarios públicos.

Así, el tema quedó instalado alrededor de dos ejes: por un lado, la evaluación interna de KPRC-TV ante la posibilidad de un conflicto con sus normas; por otro, las preguntas que surgen cuando un organismo del condado aparece señalado como origen de invitaciones para eventos masivos, en un esquema que el reporte describió como extendido a integrantes de la administración pública local.

Mientras no existan pronunciamientos adicionales de las personas mencionadas o de la HCSCC, el cuadro público del caso permanece definido por lo publicado por The Texas Voice y por la breve declaración del director general de KPRC-TV, quien enmarcó el asunto como una cuestión de ética periodística y, a la vez, como un tema interno de personal.

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