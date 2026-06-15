Las autoridades levantaron todas las órdenes de evacuación por un incendio en Los Ángeles

Todas las órdenes de evacuación por el Lemon Fire en Palmdale fueron levantadas y la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles dio por terminada su respuesta de emergencia (NBC Los Angeles)

Todas las órdenes de evacuación por el Lemon Fire en Palmdale fueron levantadas y la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles dio por terminada su respuesta de emergencia, mientras un área seguía bajo advertencia de evacuación y el incendio permanecía con 57% de contención hasta la noche del domingo, según el portal de Los Angeles County Sheriff’s Department y The Fresno Bee.

El área que continuaba bajo advertencia era la zona LAC-E047-B, según la información de evacuación de Cal Fire citada por medios locales. El refugio de la YMCA fue cerrado y quedaron eliminadas las áreas de evacuación que se habían establecido, de acuerdo con el departamento del sheriff.

PUBLICIDAD

El incendio había consumido 273 acres, equivalentes a unas 110 hectáreas, desde que fue detectado 29 horas antes, a las 14:11 del 13 de junio, cerca de Sierra Highway y Pearblossom Highway, al sur de Palmdale, en el condado de Los Ángeles. La causa seguía bajo investigación, de acuerdo con ese medio y con NBC Los Angeles.

La zona LAC-E047-B siguió bajo advertencia de evacuación y el refugio de la YMCA fue cerrado tras la mejora de la situación del Lemon Fire (Cal Fire)

Avance del incendio detenido, pero casi la mitad del perímetro sin control

Según The Fresno Bee, una contención del 57% significa que ese porcentaje del perímetro del incendio quedó rodeado por una línea de control, mientras el 43% restante seguía sin estar controlado. El mismo medio, con base en información de Cal Fire, precisó que la contención no significa que el fuego esté extinguido ni equivale por sí sola a una garantía de seguridad.

PUBLICIDAD

Cal Fire explicó, según The Fresno Bee, que el porcentaje se actualiza a partir de reportes constantes de los equipos en tierra y del trabajo de cartografía sobre las líneas construidas, inspeccionadas o reforzadas. Ese cálculo indica qué parte del perímetro no debería sobrepasar las barreras levantadas por los bomberos.

La estación del sheriff de Palmdale informó que concluyó sus operaciones de respuesta de emergencia vinculadas al Lemon Fire y volvió a sus tareas normales. Esa decisión llegó después de que se levantaran las órdenes de evacuación que habían sido emitidas durante el fin de semana.

PUBLICIDAD

Asimismo, el medio Patch informó que el incendio había alcanzado cerca de 350 acres, unas 142 hectáreas, y que su avance hacia adelante había sido detenido para la tarde del domingo. Un portavoz del departamento aseguró en City News Service que en ese momento la contención era del 47%.

El Lemon Fire en Palmdale había consumido 273 acres desde su detección el 13 de junio cerca de Sierra Highway y Pearblossom Highway, y su causa sigue bajo investigación (KTLA5)

El fuego obligó a desplegar refugios, aeronaves y 177 efectivos

El Lemon Fire fue reportado por primera vez a las 14:11 del sábado en una ladera entre la autopista Antelope Valley (14) en sentido norte y Pearblossom Highway, según Los Angeles County Fire Department. Mientras que KTLA5 informó que cuando comenzó tenía unas 50 acres, alrededor de 20 hectáreas, y que para las 16:30 ya había crecido a 190 acres, unas 77 hectáreas, con 22% de contención.

PUBLICIDAD

Hacia las 20:00 del sábado, el incendio había llegado a 300 acres, equivalentes a unas 121 hectáreas, con 47% de contención, según KTLA5 y NBC Los Angeles. Para las 21:00, el avance hacia adelante había sido detenido.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para cuatro áreas por amenaza inmediata para la vida y advertencias para otras ocho por riesgo potencial para la vida o la propiedad, según Cal Fire. Además indicaron que los residentes bajo orden debían salir de inmediato y que quienes estaban bajo advertencia debían prepararse para evacuar, en especial si tenían mascotas o ganado.

PUBLICIDAD

La contención del Lemon Fire llegó al 57%, pero el 43% restante del perímetro del incendio seguía sin control, según Cal Fire (KTLA5)

Se habilitó un refugio para evacuados en el Antelope Valley YMCA, en 43001 10th Street West, en Lancaster. La Cruz Roja Estadounidense informó el domingo por la tarde que las órdenes habían sido levantadas y que el refugio estaba cerrando.

En las tareas de combate participaron aviones cisterna y helicópteros del U.S. Forest Service asignados al Angeles National Forest, y aeronaves de Cal Fire recargaron retardante en Fox Field, en Lancaster. El reporte de Patch añadió que había 177 efectivos desplegados desde 81 unidades, con ocho aeronaves lanzando agua o retardante desde helicópteros y aviones de ala fija.

PUBLICIDAD

Por otra parte, Sierra Highway, dentro del Angeles National Forest, fue cerrada en ambos sentidos hasta nuevo aviso por el incendio, según Cal Fire. No se reportaron heridos ni daños a estructuras, de acuerdo con los medios de la región.

El combate del Lemon Fire movilizó 177 efectivos, aviones cisterna, helicópteros y cierres en Sierra Highway (KTLA5)

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el riesgo de incendio seguiría elevado durante toda la semana en el Antelope Valley, con temperaturas altas, baja humedad y ráfagas ocasionales de viento.

PUBLICIDAD