Estados Unidos

Cómo y dónde ver gratis el Mundial 2026 en Houston: sedes, horarios y guía para vivir cada partido

Un espacio abierto y gratuito en EaDo ofrece música, gastronomía y propuestas para compartir la emoción del fútbol durante toda la Copa

Guardar
Houston tendrá un Fan Festival gratuito en East Downtown del 11 de junio al 19 de julio para ver los 34 partidos del Mundial 2026 en pantallas públicas (X/Texans)
Houston tendrá un Fan Festival gratuito en East Downtown del 11 de junio al 19 de julio para ver los 34 partidos del Mundial 2026 en pantallas públicas (X/Texans)

Houston sumará un Fan Festival gratuito del 11 de junio al 19 de julio en East Downtown (EaDo) para seguir los 34 partidos del Mundial en pantallas públicas, una apuesta con la que la ciudad busca ampliar la experiencia del torneo más allá de los siete encuentros que albergará el Estadio de Houston, incluido un partido de octavos de final el 4 de julio.

El predio principal estará en el 2301 de Dallas Street, detrás del Centro de Convenciones George R. Brown, y tendrá capacidad para 7.500 personas, de acuerdo con NBC News.

PUBLICIDAD

La propuesta funcionará como base de actividades durante el torneo, en paralelo a la agenda de partidos en el Estadio de Houston.

La iniciativa incluirá pantallas al aire libre, un escenario central, actividades culturales, gastronomía y dos espacios climatizados, según el medio estadounidense.

El acceso al festival será gratuito, aunque habrá una opción VIP llamada Legends Loft con espacio privado con aire acondicionado, catering y vistas preferenciales.

Dónde ver gratis los partidos del Mundial en Houston

Gente entra al FIFA Fan Festival Houston 2026 bajo un arco azul; un balón inflable y señales del Mundial 2026 son visibles
La guía para ver gratis el Mundial 2026 en Houston indica que el acceso al Fan Festival no tiene costo, pero depende de controles de seguridad y de la capacidad del predio (Houston FIFA World Cup)

El punto central para la transmisión pública será el Fan Festival de EaDo, que proyectará todos los partidos del torneo en un espacio preparado para grandes audiencias, con programación paralela y servicios pensados para el verano texano.

PUBLICIDAD

Además del predio principal, el comité organizador local diseñó el plan como una base de actividades en la ciudad, con una agenda que se apoya en la cercanía al centro y en la concentración de oferta gastronómica y cultural del área, según el mismo medio.

Horarios y cómo acceder

Los horarios del Fan Festival en Houston varían según cada jornada del Mundial 2026 y el predio permanece abierto hasta que termina el último partido del día (Reuters/Maria Lysaker-Imagn Images)
Los horarios del Fan Festival en Houston varían según cada jornada del Mundial 2026 y el predio permanece abierto hasta que termina el último partido del día (Reuters/Maria Lysaker-Imagn Images)

De acuerdo con una guía local de Axios Houston, el Fan Festival abre en días con partido y se mantiene operativo hasta que finaliza el último encuentro del día, por lo que los horarios varían según la jornada. La recomendación es revisar la programación diaria antes de asistir, según el mismo medio.

La entrada es sin costo, pero está sujeta a controles de seguridad y a la capacidad del predio, también según Axios Houston. En días de alta demanda, el acceso puede requerir llegar con anticipación para asegurar lugar, según guías locales.

El predio en EaDo y la logística en el barrio

El comité organizador local planteó el festival como un punto de reunión con transmisión pública de todos los partidos y una red de hospitalidad que se extenderá a bares y restaurantes del barrio bajo la iniciativa “Football Fiesta”.

Patty Smith, integrante del comité organizador, dijo a NBC News que el movimiento de público entre el predio y los comercios de la zona permitirá más que duplicar la cantidad de personas que podrán vivir el ambiente del torneo en la ciudad.

Cultura local y una instalación desarrollada por Space Center Houston

La iniciativa Football Fiesta extenderá la experiencia del Mundial 2026 en Houston a bares y restaurantes de EaDo junto con la transmisión pública de todos los partidos (Reuters/Maria Lysaker-Imagn Images)
La iniciativa Football Fiesta extenderá la experiencia del Mundial 2026 en Houston a bares y restaurantes de EaDo junto con la transmisión pública de todos los partidos (Reuters/Maria Lysaker-Imagn Images)

Uno de los atractivos del festival será una instalación interactiva desarrollada por Space Center Houston. La estructura exterior simulará una pelota gigante Adidas Trionda y, en su interior, ofrecerá una experiencia inmersiva de 360 grados.

Smith explicó a NBC News que el contenido combinará espacio, ciudad, fútbol y rendimiento humano en un espectáculo 4D de cuatro minutos.

Junto a esa propuesta funcionará el Houston Hall, un pabellón dedicado a la cultura local, también con aire acondicionado, según NBC News. Ambas instalaciones fueron pensadas para ofrecer alivio frente al calor del verano texano.

La programación artística incluirá 34 artistas locales, uno por cada jornada del festival, elegidos a través de una convocatoria abierta lanzada en febrero, de acuerdo con NBC News.

Smith dijo que entre los seleccionados habrá bailarines indios, tragafuegos, grupos de danza china, bandas tejanas y cantantes de música country.

El texto fuente añade que el escenario principal recibirá además conciertos y apariciones de figuras locales como Mike Jones, Trae Tha Truth, Coffee Anderson, Mariachi Las Chabelitas, Golden Dragon y El Big Charro, además de presentadores como Chinedu Ogu, Kiotti Brown, Dana Cortez y Young Jaz.

También se mencionaron invitados como Frankie J, Chris Perez y Baby Bash, aunque los organizadores todavía no publicaron el cronograma.

La oferta gastronómica incluirá opciones para dietas kosher y halal, y puestos con barbacoa tejana, comida tex-mex y pho vietnamita, según NBC News. El festival también incluirá una zona infantil con minicampos, actividades acuáticas y propuestas familiares, de acuerdo con el texto fuente.

Partidos en el Estadio de Houston, fechas y cruces

Un gráfico que muestra el calendario de partidos de fútbol con el logo de la FIFA y el texto "Houston". Incluye las fases de grupos y eliminación con fechas y equipos
Houston recibirá siete partidos del Mundial 2026 en el NRG Stadium, incluidos un dieciseisavos de final el 29 de junio y un octavos de final el 4 de julio

Estos son los partidos programados en el estadio de Houston:

14 de junio: Alemania vs. Curazao

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo

20 de junio: Países Bajos vs. Suecia

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán

26 de junio: Cabo Verde vs. Arabia Saudita

29 de junio: dieciseisavos de final

4 de julio: octavos de final

Houston será una de las 11 sedes de Estados Unidos y recibirá siete partidos en el NRG Stadium.

Transporte, estacionamiento y recomendaciones prácticas

La sede de Houston del Mundial 2026 ofrecerá transporte en tren ligero Metro hacia el estadio, mientras que el estacionamiento en el NRG Stadium parte de USD 125 (AP Foto/Jon Shapley)
La sede de Houston del Mundial 2026 ofrecerá transporte en tren ligero Metro hacia el estadio, mientras que el estacionamiento en el NRG Stadium parte de USD 125 (AP Foto/Jon Shapley)

El texto fuente indica que una forma utilizada para llegar al estadio, ubicado al sudoeste del centro de Houston, es el tren ligero Metro. El sistema permite pago por contacto y el pasaje cuesta USD 1.25.

Para moverse por otros sectores de la ciudad, el texto fuente recomienda servicios de transporte por aplicación o alquilar un auto. El estacionamiento en el estadio comienza en USD 125, según NBC News.

Para quienes visiten la ciudad durante el torneo, el texto fuente menciona otros puntos de interés como el Museum of Fine Arts, Houston, The Menil Collection, el restaurante Crawfish and Noodles y Truth BBQ. El Centro Espacial de Houston está a unos 40 minutos en auto al sudeste de la ciudad, según NBC News.

Temas Relacionados

HoustonMundial 2026Copa Mundial de la FIFAEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Retiran populares toallitas para bebés vendidas en un reconocido supermercado por riesgo de contaminación bacteriana

La medida afecta a múltiples presentaciones comercializadas en Estados Unidos y fue adoptada tras detectar microorganismos potencialmente peligrosos para recién nacidos, niños pequeños y personas inmunodeprimidas

Retiran populares toallitas para bebés vendidas en un reconocido supermercado por riesgo de contaminación bacteriana

Trump canceló los ataques previstos contra Irán y anunció un acuerdo en negociación con el apoyo de varios países

El presidente de Estados Unidos afirmó que las conversaciones con Teherán alcanzaron el máximo nivel de liderazgo iraní y aseguró que los puntos centrales del entendimiento ya fueron aprobados por todas las partes involucradas

Trump canceló los ataques previstos contra Irán y anunció un acuerdo en negociación con el apoyo de varios países

Estados Unidos cancela más de 600 visas por fraude vinculado al turismo de nacimiento

La medida alcanza a ciudadanos de varias regiones del mundo y forma parte de una ofensiva contra esquemas que buscaban obtener beneficios migratorios mediante partos en territorio estadounidense

Estados Unidos cancela más de 600 visas por fraude vinculado al turismo de nacimiento

El Mundial inicia con varios partidos que tienen entradas sin vender: cuáles son los precios y disponibilidades

A horas del debut del esperado evento deportivo, la FIFA reportó 29 encuentros agotados y 75 con localidades a la venta, incluso las dos semifinales, los cuatro cuartos y 14 de 16 cruces de 32

El Mundial inicia con varios partidos que tienen entradas sin vender: cuáles son los precios y disponibilidades

El Guggenheim transforma su restaurante en estadio, proyecta a Zidane con 17 cámaras y une a fanáticos del arte y el fútbol en Nueva York

La programación especial en el museo invita al público a compartir una vivencia socialmente vibrante mezclando perspectivas deportivas y artísticas

El Guggenheim transforma su restaurante en estadio, proyecta a Zidane con 17 cámaras y une a fanáticos del arte y el fútbol en Nueva York

TECNO

Partidos Mundial 2026 En Vivo: la búsqueda más importante hoy en Google

Partidos Mundial 2026 En Vivo: la búsqueda más importante hoy en Google

Mundial 2026: plataformas legales para ver los 104 partidos sin exponer tus datos

Esta es la función de Instagram poco conocida que delata cuántas veces han visto tus historias

Cómo funciona el innovador dispositivo del MIT que podría hacer las biopsias más precisas

Mundial 2026 en WhatsApp: así es el emoji del balón oficial para tus chats

ENTRETENIMIENTO

La presencia de Taylor Swift en las Finales de la NBA desata debate tras comentario de una analista: “Largo de aquí”

La presencia de Taylor Swift en las Finales de la NBA desata debate tras comentario de una analista: “Largo de aquí”

Kaley Cuoco, la estrella de “The Big Bang Theory”, revela que está embarazada por segunda vez

Tony Hale respondió a Quentin Tarantino en el estreno de Toy Story 5: “Le aconsejaría que confiara en Pixar”

La confesión más íntima de Jennifer Lopez: sus fantasías con estrellas de Hollywood y su gusto por los amores intensos del cine

“Siempre me pareció irónica la crítica a Cassie y cómo hacen lo mismo conmigo”: Sydney Sweeney reflexionó sobre el final de Euphoria

MUNDO

Crisis política en Reino Unido: el gobierno de Starmer acumula seis renuncias en un mes

Crisis política en Reino Unido: el gobierno de Starmer acumula seis renuncias en un mes

Belfast intenta recuperar la normalidad tras dos noches de violentas protestas anti inmigración

Chile define el futuro de su Fuerza Aérea: qué aviones compiten para reemplazar a los históricos Hércules

Leonardo da Vinci sorprende en Astaná con una exposición interactiva y tecnología de vanguardia

Alerta por el avance del sarampión en Reino Unido, confirman dos muertes y más de cien casos recientes