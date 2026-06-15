El parlamento húngaro aprueba una reforma que limita a ocho años el mandato del primer ministro

El primer ministro electo de Hungría, Peter Magyar, y miembros del parlamento asisten a la sesión inaugural del parlamento húngaro en Budapest, Hungría, el 9 de mayo de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

El parlamento de Hungría aprobó este lunes una enmienda constitucional que limita a ocho años el mandato acumulado del primer ministro, una reforma con efecto retroactivo que bloquea el regreso al poder de Viktor Orbán, quien gobernó el país durante 16 años consecutivos hasta su derrota electoral en abril.

La votación se saldó con 135 votos a favor, 50 en contra y seis abstenciones en la Asamblea Nacional, donde el partido gubernamental Tisza del primer ministro Péter Magyar controla más de dos tercios de los escaños. La legislación húngara permite aprobar reformas constitucionales con esa mayoría sin necesidad de referéndum.

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El texto aprobado establece que “no podrá ser elegido primer ministro el que ya haya desempeñado el cargo durante un total de al menos ocho años, incluyendo las interrupciones”, con cómputo desde el 2 de mayo de 1990, fecha que marca el fin del régimen comunista en Hungría. Orbán acumula 20 años en el cargo, distribuidos en cinco mandatos entre 1998 y 2026, lo que lo excluye de cualquier candidatura futura bajo esta norma.

Magyar había prometido durante la campaña electoral desmantelar lo que describió como el “régimen mafioso” de su predecesor, señalando que una permanencia ilimitada en el poder conduce a la malversación del sistema político. El Tisza defiende que la medida no es retroactiva en sentido estricto, ya que no impone obligaciones sobre hechos pasados sino que regula el futuro, y que aplicará por igual a todos los futuros titulares del cargo, incluido el propio Magyar.

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El primer Ministro húngaro, Peter Magyar, asiste a una sesión plenaria en el Parlamento, en Budapest, Hungría, el 26 de mayo de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

El Fidesz rechazó la enmienda y acusó al partido gobernante de haberla redactado con el propósito de excluir a una sola persona, argumentando que la limitación de mandatos podría restringir la voluntad popular. Orbán, quien el fin de semana fue reelegido como líder del Fidesz pese a la derrota electoral de abril, reaccionó en Facebook con un mensaje escueto: “La ley Orbán ha sido aprobada. Ese era el asunto más urgente... Si se me necesita, aquí estaré”.

La reforma no cierra de forma definitiva la puerta a un eventual retorno del ex primer ministro, ya que una futura mayoría parlamentaria podría derogarla mediante otra enmienda constitucional. Se trata de la decimosexta modificación de la Ley Fundamental húngara desde su adopción en 2011.

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En la misma sesión, la Asamblea Nacional aprobó una segunda enmienda que elimina la base constitucional de la Oficina de Defensa de la Soberanía Nacional (Szvh), un organismo creado por Orbán en 2024 con amplias facultades de investigación bajo el argumento de frenar “injerencias extranjeras”. En la práctica, el ente apuntó principalmente contra medios independientes y organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional, a quienes acusó de servir a intereses foráneos.

El ex primer ministro húngaro Viktor Orban asiste a la sesión de otoño del parlamento en Budapest, Hungría, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Bernadett Szabo

La agencia no ha publicado ningún informe oficial desde que Magyar ganó las elecciones. El parlamento votará a finales de junio un proyecto de ley para su disolución formal, para lo cual fue necesario eliminar previamente la disposición constitucional que obligaba a contar con un ente independiente para “salvaguardar” la “identidad constitucional” del país.

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Entre las medidas adicionales que el gobierno de Magyar prepara figura una modificación legal que permitiría destituir al presidente de la república, Tamás Sulyok, aunque ese proceso se encuentra aún en fase preparatoria. En los próximos meses, los diputados también debatirán una serie de enmiendas exigidas por la Comisión Europea para descongelar los fondos comunitarios bloqueados por Bruselas, que suspendió las transferencias ante legislaciones del gobierno de Orbán que, a su juicio, erosionaron la democracia y el Estado de derecho en Hungría.

Durante la misma sesión parlamentaria, Magyar confrontó a los diputados del Fidesz por los planes del anterior ejecutivo de instalar un campo de migrantes en las inmediaciones de Vitnyéd, a entre tres y cuatro kilómetros de la frontera austríaca, en el emplazamiento de una antigua escuela de industria láctea.

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(Con información de AFP, EFE y Europa Press)