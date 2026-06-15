Mundo

El parlamento húngaro aprueba una reforma que limita a ocho años el mandato del primer ministro

La enmienda, respaldada por 135 votos, fija el cómputo desde 1990 e incluye los periodos discontinuos, lo que deja fuera de una futura candidatura al ex jefe de gobierno Viktor Orbán, según el texto

Guardar
Google icon
El primer ministro electo de Hungría, Peter Magyar, y miembros del parlamento asisten a la sesión inaugural del parlamento húngaro en Budapest, Hungría, el 9 de mayo de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo
El primer ministro electo de Hungría, Peter Magyar, y miembros del parlamento asisten a la sesión inaugural del parlamento húngaro en Budapest, Hungría, el 9 de mayo de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

El parlamento de Hungría aprobó este lunes una enmienda constitucional que limita a ocho años el mandato acumulado del primer ministro, una reforma con efecto retroactivo que bloquea el regreso al poder de Viktor Orbán, quien gobernó el país durante 16 años consecutivos hasta su derrota electoral en abril.

La votación se saldó con 135 votos a favor, 50 en contra y seis abstenciones en la Asamblea Nacional, donde el partido gubernamental Tisza del primer ministro Péter Magyar controla más de dos tercios de los escaños. La legislación húngara permite aprobar reformas constitucionales con esa mayoría sin necesidad de referéndum.

PUBLICIDAD

El texto aprobado establece que “no podrá ser elegido primer ministro el que ya haya desempeñado el cargo durante un total de al menos ocho años, incluyendo las interrupciones”, con cómputo desde el 2 de mayo de 1990, fecha que marca el fin del régimen comunista en Hungría. Orbán acumula 20 años en el cargo, distribuidos en cinco mandatos entre 1998 y 2026, lo que lo excluye de cualquier candidatura futura bajo esta norma.

Magyar había prometido durante la campaña electoral desmantelar lo que describió como el “régimen mafioso” de su predecesor, señalando que una permanencia ilimitada en el poder conduce a la malversación del sistema político. El Tisza defiende que la medida no es retroactiva en sentido estricto, ya que no impone obligaciones sobre hechos pasados sino que regula el futuro, y que aplicará por igual a todos los futuros titulares del cargo, incluido el propio Magyar.

PUBLICIDAD

El primer Ministro húngaro, Peter Magyar, asiste a una sesión plenaria en el Parlamento, en Budapest, Hungría, el 26 de mayo de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo
El primer Ministro húngaro, Peter Magyar, asiste a una sesión plenaria en el Parlamento, en Budapest, Hungría, el 26 de mayo de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

El Fidesz rechazó la enmienda y acusó al partido gobernante de haberla redactado con el propósito de excluir a una sola persona, argumentando que la limitación de mandatos podría restringir la voluntad popular. Orbán, quien el fin de semana fue reelegido como líder del Fidesz pese a la derrota electoral de abril, reaccionó en Facebook con un mensaje escueto: “La ley Orbán ha sido aprobada. Ese era el asunto más urgente... Si se me necesita, aquí estaré”.

La reforma no cierra de forma definitiva la puerta a un eventual retorno del ex primer ministro, ya que una futura mayoría parlamentaria podría derogarla mediante otra enmienda constitucional. Se trata de la decimosexta modificación de la Ley Fundamental húngara desde su adopción en 2011.

En la misma sesión, la Asamblea Nacional aprobó una segunda enmienda que elimina la base constitucional de la Oficina de Defensa de la Soberanía Nacional (Szvh), un organismo creado por Orbán en 2024 con amplias facultades de investigación bajo el argumento de frenar “injerencias extranjeras”. En la práctica, el ente apuntó principalmente contra medios independientes y organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional, a quienes acusó de servir a intereses foráneos.

El ex primer ministro húngaro Viktor Orban asiste a la sesión de otoño del parlamento en Budapest, Hungría, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Bernadett Szabo
El ex primer ministro húngaro Viktor Orban asiste a la sesión de otoño del parlamento en Budapest, Hungría, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Bernadett Szabo

La agencia no ha publicado ningún informe oficial desde que Magyar ganó las elecciones. El parlamento votará a finales de junio un proyecto de ley para su disolución formal, para lo cual fue necesario eliminar previamente la disposición constitucional que obligaba a contar con un ente independiente para “salvaguardar” la “identidad constitucional” del país.

Entre las medidas adicionales que el gobierno de Magyar prepara figura una modificación legal que permitiría destituir al presidente de la república, Tamás Sulyok, aunque ese proceso se encuentra aún en fase preparatoria. En los próximos meses, los diputados también debatirán una serie de enmiendas exigidas por la Comisión Europea para descongelar los fondos comunitarios bloqueados por Bruselas, que suspendió las transferencias ante legislaciones del gobierno de Orbán que, a su juicio, erosionaron la democracia y el Estado de derecho en Hungría.

Durante la misma sesión parlamentaria, Magyar confrontó a los diputados del Fidesz por los planes del anterior ejecutivo de instalar un campo de migrantes en las inmediaciones de Vitnyéd, a entre tres y cuatro kilómetros de la frontera austríaca, en el emplazamiento de una antigua escuela de industria láctea.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

HungríaViktor OrbánComisión EuropeaReelección

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El FMI aseguró que la economía mundial resiste a la guerra entre Estados Unidos e Irán

La directora gerente Kristalina Georgieva celebró el alto el fuego provisional y la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque alertó que el abastecimiento en el Golfo tardará por los daños en infraestructura

El FMI aseguró que la economía mundial resiste a la guerra entre Estados Unidos e Irán

Las fotos del ataque ruso que incendió la Catedral de la Dormición, el monumento más sagrado de Kiev

Rescatistas, clérigos y vecinos se enfrentaron a las llamas en el Monasterio de las Cuevas, inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco, tras el bombardeo masivo con 70 misiles y 611 drones

Las fotos del ataque ruso que incendió la Catedral de la Dormición, el monumento más sagrado de Kiev

“La Ruta de la Seda del Crimen”: alerta por los servicios financieros chinos a los carteles mexicanos

Una comparecencia ante el Congreso norteamericano describió la arquitectura que facilita convertir efectivo de drogas en recursos disponibles en México. “Los carteles generan la violencia. Las redes chinas mueven el dinero”, dijo el autor del informe

“La Ruta de la Seda del Crimen”: alerta por los servicios financieros chinos a los carteles mexicanos

Calor sin precedentes en Europa e invierno tibio en Australia: la señal que preocupa a los meteorólogos

Una masa de aire sahariano instaló temperaturas récord en la península ibérica y avanza hacia Alemania, Italia y el Reino Unido, mientras los expertos advierten que estos episodios serán cada vez más frecuentes

Calor sin precedentes en Europa e invierno tibio en Australia: la señal que preocupa a los meteorólogos

Trump aseguró que los buques “empiezan a salir” por Ormuz y que el estrecho estará completamente abierto el viernes

El mandatario aseguró que el tránsito por el paso marítimo ya se encuentra habilitado desde este mismo lunes. “Están comenzando a moverse, muchos cargados de petróleo, saliendo del estrecho de Ormuz. Están utilizando la ‘autopista sur’”, detalló

Trump aseguró que los buques “empiezan a salir” por Ormuz y que el estrecho estará completamente abierto el viernes
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Condenan a 87 años de cárcel a exministerial por desaparición de dos personas en Cancún

Condenan a 87 años de cárcel a exministerial por desaparición de dos personas en Cancún

Gobierno de Michoacán investigará al presidente del Congreso y a la banda que tocó narcocorrido a socio de “El Mayo” en el Pleno

Cuándo juega España el próximo partido del Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Beca Gertrudis Bocanegra 2026: qué beneficiarios cobran su pago hoy lunes 15 de junio

Santiago Giménez regala jersey a niño que se hizo viral afuera del Centro de Alto Rendimiento

INFOBAE AMÉRICA

Fueron llevados a París para ser exhibidos en “zoos humanos” y tras 130 años, regresan a sudamérica

Fueron llevados a París para ser exhibidos en “zoos humanos” y tras 130 años, regresan a sudamérica

Copeco evaluará situación en 75 municipios de Honduras bajo alerta ante llegada del fenómeno de El Niño

Guatemala: La SAT decomisó 30,3 millones de cigarrillos sin declarar en Puerto Quetzal

La canasta básica alimentaria en Guatemala sube en mayo de 2026 en las áreas urbana y rural

El ajedrez y la cocina, dos caminos de reinserción para privados de libertad en el Centro Industrial de Santa Ana

ENTRETENIMIENTO

Rainn Wilson dice que ‘The Office’ no podría hacerse hoy: “Sería difícil ser tan políticamente incorrecto”

Rainn Wilson dice que ‘The Office’ no podría hacerse hoy: “Sería difícil ser tan políticamente incorrecto”

Hannah Grace celebra las 5 millones de copias vendidas y anuncia que Icebreaker se convierte en serie

Amanda Seyfried estuvo vinculada a una biopic de Joni Mitchell que nunca se filmó: “Me sentí una músico de verdad”

Amanda Seyfried sale en defensa de Lindsay Lohan y recuerda el precio de la fama en ‘Chicas pesadas’: “El hostigamiento desproporcionado es feo”

Oliver Tree y la fortuna que dejó el músico tras su muerte en Brasil