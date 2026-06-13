Murió Gene Shalit a los 100 años: adiós al icónico crítico de cine que revolucionó la televisión estadounidense

(ZUMA Press, Inc.)

Gene Shalit, el crítico de cine con el bigote más reconocible de la televisión estadounidense, murió el viernes 12 de junio a los 100 años. Su familia confirmó la noticia a NBC News con una declaración que decía que “partió en paz tras 100 años de una vida”. No se informó la causa del fallecimiento.

Shalit fue crítico de artes y cine del programa Today de NBC durante casi cuatro décadas. Llegó como colaborador en 1970, se convirtió en editor de artes en 1973 y condujo su propio segmento, Critic’s Corner, hasta su retiro en 2010. Cuando dejó el programa, era uno de los últimos críticos de cine de alto perfil en una cadena de televisión nacional.

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Gene Shalit fue crítico de artes y cine de Today durante casi cuatro décadas y mantuvo su segmento Critic's Corner hasta su retiro en 2010 (Dominio Público)

Nació en Nueva York y creció en Morristown, Nueva Jersey. Antes de llegar a la televisión, fue crítico de cine senior de la revista Look en 1968 y escribió columnas para Ladies’ Home Journal, The New York Times y TV Guide.

Su imagen incluía cabello encrespado, bigote de manillar desmesurado, anteojos de armazón grueso y corbatines de lunares. Según su productor por más de 20 años, Guy Ludwig, lo que lo distinguía no era su apariencia sino su inteligencia.

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“Lo que trascendía por encima de su aspecto inusual era su increíble ingenio, su notable inteligencia. Pero no te lo imponía. Te divertía. Te iluminaba y te entretenía en cualquier tema que abordara”, escribió Ludwig en un ensayo al momento del retiro de Shalit.

Cómo llegó a la televisión

Sus trabajos en revistas le abrieron las puertas de NBC, aunque el primer encuentro con la cadena no fue del todo prometedor. Ludwig relató que cuando Shalit entró a la oficina del ejecutivo, este lo miró de arriba abajo y le preguntó: “Sr. Shalit, ¿alguna vez pensó en la radio?”. Nadie en NBC lo había visto antes, solo habían leído sus textos.

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La llegada de Gene Shalit a NBC generó dudas por su estilo poco convencional, pero su presencia en pantalla se sostuvo durante 40 años (Dominio Público)

La cadena no sabía cómo reaccionaría el público ante alguien tan diferente a los presentadores de televisión de la época.

La respuesta se sostuvo durante 40 años.

Su impacto en la crítica cinematográfica de Estados Unidos

Shalit transformó el peso de la crítica en la cultura popular norteamericana. Hasta su llegada, los diarios y las revistas eran los árbitros del gusto cinematográfico. Su presencia en el programa matutino de mayor audiencia del país cambió ese equilibrio.

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Gene Shalit cambió el lugar de la crítica cinematográfica en Estados Unidos al llevar las reseñas de cine al programa matutino de mayor audiencia del país (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

The Plain Dealer, diario de Cleveland, señaló en 2010 que fue la figura que alteró “el equilibrio del poder crítico en Estados Unidos”, y no fue casual que el programa de crítica de Roger Ebert y Gene Siskel pasara a la televisión pública nacional a fines de los 70, ni que Good Morning America, el rival de ABC, contratara a su propio crítico de cine en 1981.

Sus críticas

Shalit comenzó sus reseñas en televisión el año de Patton y Love Story, y cerró su carrera con Shrek para siempre, de la que dijo que “el bramador es ahora un tipo tranquilo”. De Frozen dijo que era “muy cool”. Sobre El color púrpura, de Steven Spielberg, sentenció: “Debería ser ilegal no verla”.

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No todo fue elogio. Llamó a Brokeback Mountain “desmedidamente sobrevalorada, pero no por mí”, y recibió críticas de GLAAD, organización de defensa de los derechos LGBTQ, por describir al personaje de Jake Gyllenhaal como un “depredador sexual”. Shalit ofreció disculpas públicas.

La imagen de Gene Shalit con bigote de manillar, anteojos gruesos y corbatines quedó asociada a la televisión estadounidense, aunque su productor Guy Ludwig destacó su inteligencia y su ingenio (Grosby)

Su estilo era el del crítico que protege al espectador. “Muchos críticos revelan tanto de la trama que destruyen la película para el espectador. Yo simplemente no cuento la historia”, le dijo a la agencia AP en 1993.

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Sus últimos años

En 1994, un auto lo atropelló en St. Pete Beach, Florida, mientras cubría el entrenamiento de primavera de la Major League Baseball. El accidente le fracturó una pierna y, a partir de entonces, Today grabó sus reseñas desde su estudio en casa.

En 1987 editó Laughing Matters: A Celebration of American Humor, una antología con textos de Mark Twain, James Thurber y Russell Baker. En 2002 publicó Great Hollywood Wit. Tenía planeado escribir un libro titulado La procrastinación es un trabajo de tiempo completo al retirarse, pero nunca lo terminó.

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El actor Horatio Sanz lo parodió durante años en Saturday Night Live con monólogos de juegos de palabras. Shalit también hizo apariciones en Sesame Street, Family Guy y Bob Esponja.

Su esposa,Nancy Lewis, murió en 1978. La pareja tuvo seis hijos. La más conocida en el medio es su hija, Willa Shalit, artista, empresaria y productora teatral que llevó a escena producciones como The Vagina Monologues y Necessary Targets en Broadway.

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