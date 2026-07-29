Florida quiere destinar USD 197 millones previstos para cargadores de autos eléctricos a plataformas de taxis voladores

Florida quiere destinar USD 197 millones del programa NEVI, previstos para cargadores de autos eléctricos, a una red de plataformas para taxis voladores eVTOL (Lilum)

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Florida quiere destinar USD 197 millones de fondos federales pensados para ampliar la recarga de vehículos eléctricos a una red para coches voladores, un cambio en el uso de ese dinero en un estado que mantuvo en pausa durante años su plan de cargadores y ahora apuesta por una tecnología que todavía no está disponible de forma comercial.

Según Miami Herald, medio de Florida, el plan del Departamento de Transporte de Florida contempla financiar 32 plataformas donde esas aeronaves podrían cargarse, despegar y aterrizar. La documentación estatal obtenida por el medio estima un costo de USD 5.600.000 por cada una de esas instalaciones.

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La propuesta se enmarca en una “Red de Autopistas Aéreas” para aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL o taxis voladores. Florida sostiene que ese sistema podría ayudar a aliviar la congestión en autopistas al sumar un modo de transporte alternativo al tráfico terrestre.

Fondos NEVI y el cambio de prioridad en Florida

Los fondos federales NEVI fueron aprobados para resolver déficits de recarga eléctrica en rutas largas, pero Florida retuvo ese dinero mientras otros estados instalaron cargadores en autopistas y centros comerciales (REUTERS/Bing Guan)

Los USD 197 millones provienen del programa NEVI, aprobado por el Congreso durante la administración Biden para abordar problemas concretos de la recarga eléctrica en rutas largas: filas extensas, corredores interestatales con pocas estaciones o directamente sin ellas, y restricciones para viajes de larga distancia.

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Mientras otros estados destinaron esos recursos a instalar cargadores en autopistas, paradas de camiones y centros comerciales, Florida decidió retener el dinero. El argumento oficial fue que el mercado privado ya había cubierto las necesidades de recarga de los conductores de uso diario.

La iniciativa de las plataformas para eVTOL reorienta ese presupuesto hacia infraestructura que, de acuerdo con el propio enfoque del estado, apuntaría a un tipo de movilidad emergente. El objetivo declarado es respaldar un nuevo modo de transporte y, a la vez, sostener que la red de recarga en carreteras ya alcanzó un nivel suficiente.

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Planificación del FDOT y características de las plataformas

Los documentos del FDOT indican que la agencia comenzó a planificar el sistema en 2021 y que dedicó más de tres años a instancias de participación pública. También afirman que la propuesta busca respaldar “un nuevo modo de transporte emergente”.

Las aeronaves contempladas en el proyecto funcionan con baterías, no requieren pista de aterrizaje y combinan rasgos de un pequeño avión a reacción con los de un dron. Sus rotores superiores les permiten despegar y aterrizar en vertical, una característica que habilita operaciones en espacios más reducidos que los de la aviación tradicional.

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El departamento manifestó interés en ubicar esas plataformas en aeropuertos, edificios de apartamentos de lujo, campos de golf y bases militares. Sin embargo, la documentación no precisa localizaciones exactas ni define qué sitios quedarían incluidos en la primera etapa del despliegue.

La mecánica de financiamiento también se aparta de lo más habitual en proyectos de carga vinculados a NEVI. En general, los fondos de la Infraestructura Nacional de Vehículos Eléctricos cubren el 80% del costo de cada proyecto elegible, mientras que el beneficiario debe aportar el 20 % restante.

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Recarga eléctrica: el argumento del estado y los déficits señalados

Florida sostiene que su red pública de recarga creció en cuatro años hasta alcanzar 452 cargadores rápidos y 1.708 estaciones de nivel dos disponibles para vehículos eléctricos (Lilum)

El Departamento de Transporte de Florida sostuvo que su análisis detectó que la cantidad de puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos se multiplicó por más de dos en los últimos cuatro años. A enero de 2025, la agencia contabilizó 452 cargadores rápidos y 1.708 estaciones de nivel dos, de carga más lenta, disponibles para el público.

Bill Ferro, director de tecnología de la plataforma de datos de recarga Paren, empresa de datos de recarga, coincidió en que el mercado privado avanzó de manera en ese período sin apoyo gubernamental. También señaló que la apertura del hardware de Tesla a terceros ayudó a expandir la red con operadores que usan su propia marca.

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Según datos reunidos por la Southern Alliance for Clean Energy, organización ambiental del sudeste de Estados Unidos, Florida tiene la segunda mayor cantidad de vehículos eléctricos del país, pero se ubica por debajo del promedio nacional en cargadores por vehículo. En ese marco, el debate no se concentra solo en la red vial.

La propia hoja de ruta estatal para vehículos eléctricos sostiene que la red de carreteras cuenta con suficientes cargadores, una evaluación que, en términos generales, comparten defensores de esa tecnología. La carencia, según ese diagnóstico, se concentra en residentes de apartamentos y condominios sin acceso doméstico a infraestructura de carga.

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Flexibilidad del programa y aprobación federal pendiente

La Administración Federal de Carreteras confirmó que el corredor de recarga de Florida ya está completo, pero el uso de fondos NEVI para infraestructura de taxis voladores aún depende de aprobación federal (REUTERS/Albert Gea)

Las reglas actualizadas del programa NEVI permiten que, una vez desarrollado por completo el corredor interestatal de recarga, un estado redirija los fondos a otras necesidades vinculadas con la carga eléctrica. Carolina del Norte, por ejemplo, utiliza esa flexibilidad para financiar cargadores en complejos de apartamentos.

La Administración Federal de Carreteras confirmó que el corredor de recarga de Florida ya está completamente desarrollado. En paralelo, el FDOT* continuó coordinando con ese organismo y quedó a la espera de su aprobación para invertir los fondos en infraestructura para vehículos voladores, en lugar de destinarlos a cargadores para autos eléctricos.

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En ese punto, la discusión no es solo presupuestaria, sino también de prioridades: Florida sostiene que el corredor interestatal ya cumplió esa etapa y que, por lo tanto, puede orientar el dinero hacia otra categoría de infraestructura ligada a la carga eléctrica.

Programa piloto, SunTrax y empresas seleccionadas

Como se trata de una nueva categoría de aeronaves, los taxis voladores requieren pruebas específicas y autorización federal. En junio, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que la FAA trabaje con compañías del sector en un programa piloto de pruebas.

El Departamento de Transporte de Florida fue una de las ocho agencias estatales elegidas para encabezar esas pruebas. Más tarde, el gobernador Ron DeSantis anunció que el estado financiaría los costos del proyecto, aunque un análisis interno no precisó el monto presupuestario.

Florida ya construyó en SunTrax, centro de pruebas en la zona central del estado, el primer centro de pruebas aéreas del país. El predio tiene 192 hectáreas (475 acres) y también se usa para ensayar vehículos autónomos.

Entre las compañías seleccionadas para colaborar con el programa piloto aparecen Archer, empresa del sector eVTOL, respaldada por United Airlines y Stephan Ross; BETA, empresa del sector eVTOL, respaldada por Amazon; Electra, empresa del sector eVTOL, respaldada por Honeywell; y Joby, empresa del sector eVTOL, respaldada por Toyota, Delta y Uber.

El giro hacia esta infraestructura se conoció después de que Miami Herald* presentara en enero una solicitud de acceso a la información pública. Según el medio, el pedido solo fue atendido tras la intervención del abogado del diario.