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Más de 10 millones de personas están bajo alerta por inundaciones mientras las tormentas avanzan sobre el noreste de EE. UU.

Un sistema de lluvias intensas mantiene vigilancias por crecidas repentinas en Nueva York, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire y Vermont, con riesgos en zonas urbanas y rurales, según el Servicio Meteorológico Nacional y autoridades locales

Más de 10 millones de personas permanecieron bajo alerta por inundaciones en el noreste de Estados Unidos por el avance de un sistema de tormentas (REUTERS/Eduardo Munoz)
Más de 10 millones de personas permanecieron bajo alerta por inundaciones en el noreste de Estados Unidos por el avance de un sistema de tormentas (REUTERS/Eduardo Munoz)
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Más de 10 millones de personas permanecieron bajo alerta por inundaciones en el noreste de Estados Unidos, donde un sistema de tormentas avanzó y amenazó con agravar la situación en estados como Nueva York, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire y Vermont.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantuvo vigentes las vigilancias ante la posibilidad de que las lluvias intensas provocaran desbordes de ríos y anegamientos en áreas urbanas y rurales.

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En ese marco, las autoridades advirtieron que áreas metropolitanas densamente pobladas, entre ellas Nueva York, Boston y Hartford, podrían verse afectadas por el temporal.

En Albany, capital del estado de Nueva York, las precipitaciones superaron los 15 centímetros, el mayor registro local en este periodo, mientras que en Schodack la lluvia acumulada llegó a 23,4 centímetros, por encima del promedio habitual para julio.

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Las lluvias, que comenzaron el martes, dejaron un saldo de 84 reportes de inundaciones repentinas entre el martes y el miércoles, con episodios críticos en el norte de Nueva York.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo vigilancias por lluvias intensas ante el riesgo de desbordes de ríos y anegamientos en Nueva York, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire y Vermont (Mariah Whitmoyer/via REUTERS)
El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo vigilancias por lluvias intensas ante el riesgo de desbordes de ríos y anegamientos en Nueva York, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire y Vermont (Mariah Whitmoyer/via REUTERS)

En Columbia, al sur de Albany, se declaró el estado de emergencia tras el desborde de carreteras y el aislamiento de algunas comunidades. Las autoridades locales recomendaron evitar desplazamientos durante las horas críticas del temporal.

Rescates y afectaciones en varias localidades

En Nueva Jersey y Pensilvania, equipos de bomberos y rescate intervinieron en múltiples situaciones. En Paterson, los bomberos auxiliaron a una veintena de personas atrapadas, entre ellas una persona en silla de ruedas.

En Coalport, tres residentes y dos perros fueron rescatados tras quedar aislados por la crecida del agua. En Staten Island, varios vehículos no pudieron circular debido a las inundaciones.

El impacto en la vida cotidiana fue inmediato. Imágenes difundidas mostraron a vecinos ayudando a niños y personas mayores a cruzar calles anegadas, mientras que en Guilderland el agua alcanzó el nivel de la cintura y obligó al cierre de numerosas vías.

Transporte con cancelaciones y servicios suspendidos

El temporal afectó seriamente los desplazamientos en toda la región del noreste estadounidense. Cerca de 200 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de LaGuardia, JFK y Newark, mientras que el aeropuerto internacional de Boston Logan también experimentó importantes retrasos.

Amtrak mantuvo suspendido el Empire Service entre New York Penn Station y Albany por agua y escombros en las vías, mientras seguía alta la alerta de inundaciones en el valle del Hudson (Juan Luis Landaeta/via REUTERS)
Amtrak mantuvo suspendido el Empire Service entre New York Penn Station y Albany por agua y escombros en las vías, mientras seguía alta la alerta de inundaciones en el valle del Hudson (Juan Luis Landaeta/via REUTERS)

El aeropuerto de Albany registró uno de los mayores episodios de precipitaciones de su historia reciente.

A menos de media hora de cumplirse el plazo anunciado por Amtrak para evaluar la situación, el Empire Service, que conecta New York Penn Station y Albany, siguió suspendido este miércoles por acumulación de agua y escombros en las vías.

La compañía informó que la interrupción se mantendría al menos hasta las 15:00 y recomendó a los pasajeros reprogramar sus viajes sin costo adicional, mientras los equipos técnicos trabajaban para garantizar la seguridad del trayecto.

Pronóstico y evolución del sistema de tormentas

El riesgo de inundaciones siguió siendo alto en el valle del Hudson y en partes de Massachusetts, Vermont y Connecticut, donde se mantuvo una alerta de nivel 3 sobre 4.

Los pronosticadores advirtieron que podrían caer hasta 5 centímetros de lluvia por hora durante la tarde del miércoles, con posibilidad de que las alertas de vigilancia se transformaran en advertencias ante un escenario inminente.

Nueva York, Boston y Hartford quedaron entre las áreas metropolitanas bajo amenaza del temporal por inundaciones en el noreste de Estados Unidos (Joshua Hersz/via REUTERS)
Nueva York, Boston y Hartford quedaron entre las áreas metropolitanas bajo amenaza del temporal por inundaciones en el noreste de Estados Unidos (Joshua Hersz/via REUTERS)

Para el día jueves, se esperaba que la intensidad de las lluvias disminuyera y se volviera más dispersa, lo que reduciría el peligro de inundaciones generalizadas.

Sin embargo, el tramo entre Boston y la costa de Maine seguiría bajo vigilancia por precipitaciones puntualmente intensas.

El noreste de Estados Unidos enfrentó uno de los peores episodios de lluvias y crecidas en los últimos años, con millones de personas bajo alerta, rescates en curso y una infraestructura de transporte afectada, mientras las autoridades monitoreaban la evolución del sistema meteorológico.

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