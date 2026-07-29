SIP Connect 2026: el tráfico se mudó de lugar y la industria discute cómo seguir a sus audiencias

Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, inauguró SIP Connect 2026 en Miami, que abordará durante dos días el tema “Los desafíos del periodismo en la era de la IA”.

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El encuentro anual SIP Connect 2026, en el cual la Sociedad Interamericana de Prensa discute temas que transforman la industria de medios, comenzó en Miami con el tema “Los desafíos del periodismo en la era de la IA”. Luego del discurso central, a cargo de Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, sobre cómo ya el 82% de los medios han adoptado IA, pero esto sucede en un momento de bajas dramáticas del tráfico por búsquedas, se discutieron otros temas de coyuntura urgentes.

Las presentaciones del presidente de SIP, Pierre Manigault, y su director ejecutivo, Carlos Lauría, hablaron de la gran promesa y las preguntas grandísimas que trae la incorporación de la IA a la producción, gestión y distribución de noticias, en particular en un ambiente global de erosión de la libertad de expresión y ataques a la prensa independiente.

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Entre los oradores, Juan Pablo Robert (director de Medios y Entretenimiento de YouTube en español), Fernanda Brovia (gerente de Redes Sociales de Noticias Telemundo), Claudia Báez (especialista de innovación digital de Fathm) y Graciela Rock (del medio mexicano La Silla Rota) abordaron la disrupción de los hábitos de consumo de las generaciones más jóvenes y las maneras en que las redacciones del Sur Global pueden incorporar herramientas IA dentro de sus presupuestos habitualmente ajustados.

Cambio de foco: de la noticia al usuario

La irrupción de YouTube como plataforma informativa transformó los hábitos de consumo de noticias de una generación entera, los Millennials, y ya hay en la fila otras dos: la Z y los niños de la Alfa. Como ejecutivo de YouTube, Robert planteó un giro clave: “Hoy el usuario es el epicentro y la noticia debe llegar a él, no al revés”. Es difícil exagerar el impacto que este cambio ha tenido en los medios, los formatos y la construcción de audiencias.

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Juan Pablo Robert afirma que el usuario es el epicentro y que la noticia debe llegar a él, un giro en la lógica de distribución en plataformas como YouTube.

Para Robert, la transformación no es solo tecnológica. “Lo que hemos visto en los últimos veinticinco años en la manera en que consumimos contenido es que pasamos de poner el contenido a poner al usuario en el centro”. Este desplazamiento modificó la lógica de distribución: “Hoy lo que orbita alrededor del usuario son los contenidos”.

A juicio de Robert, este cambio responde a una preferencia profunda de las nuevas generaciones. “En Latinoamérica los jóvenes —aunque en general también todas las personas— prefieren el contenido audiovisual”, dijo, y citó el informe del Reuters Institute de 2026. Formatos como el podcast con video, por ejemplo, son los más exitosos.

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Con un público joven que exige —imitó Robert— “quiero que la noticia llegue a mí”, el giro en la industria parece irreversible: “No estamos peleando contra la tecnología, sino contra los hábitos de las personas”. Los medios que no se adapten al entorno audiovisual y móvil, advirtió, corren el riesgo de perder conexión con sus audiencias.

Hacerlo es más difícil de lo que parece. Brovia bromeó que ella se equivoca “todos los días” en ese trabajo, pero que eso es parte del oficio, en su caso como periodista a cargo de las redes sociales de Noticias Telemundo.

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Fernanda Brovia, gerente de Redes Sociales de Noticias Telemundo, habló sobre cómo puede fallar el “piloto automático” en redes sociales y cómo experimentar sin miedo, también con IA, es central en las redacciones.

Brovia también nombró la inercia de la práctica como una trampa: publicar sin detenerse a pensar, “quizá no tomarme el tiempo de frenar dos segundos y pensar un poquito más esa idea, sino más tomarla en piloto automático y seguir”. Ese apresuramiento se ve en los números. Describió un ciclo concreto: elige un contenido, lo publica convencida de que va a funcionar, y la audiencia no responde. “Creía que la audiencia se iba a enganchar mil a comentar y a darle clic al link. Y no pasó”. Un contenido distinto sobre el mismo tema podría haberlo conseguido.

“Es importante darnos la oportunidad de experimentar sin miedo”, propuso Brovia. “Ni miedo al fracaso ni miedo a usar la IA porque me va a dejar sin trabajo”. Aconsejó: “No hay un momento exacto para hacer las cosas. Hay que probar”.

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Estrategias de IA en medios pequeños

Otras presentaciones del primer día de SIP Connect 2026 contaron experiencias de cómo se elige qué herramienta de IA conviene incorporar en redacciones pequeñas, que no tienen recursos como los grandes medios. Para Báez una cuestión importante a considerar es que “hay una gran diferencia entre usar e integrar” esta tecnología, y esa confusión “cuesta dinero, cuesta tiempo y cuesta credibilidad porque es un tema de liderazgo y de escala”.

Báez explicó que la mayoría de las empresas siguen atrapadas en la “columna de experimentación”. Allí, los proyectos de IA suelen depender de iniciativas personales o pequeños grupos de expertos, sin una política ni estrategia establecida: “Si no hay una estrategia de inteligencia artificial que esté de arriba hacia abajo y que realmente los operarios la conozcan, es muy difícil que se pueda escalar IA”. Es, en el fondo, un problema de liderazgo.

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En comunicación por video, Graciela Rock, de La Silla Rota, compartió el desarrollo de Aura, un asistente de IA que cruza métricas y tendencias para sugerir contenidos y automatiza notas recurrentes.

Rock compartió el proceso de La Silla Rota, que optó por identificar con precisión qué necesitaba —no qué sería bueno tener— y comenzó a trabajar en prototipos con los datos que ya tenía. Se aliaron con una startup tecnológica y, tras un proceso de prueba y descarte, crearon Aura, un asistente que cruza métricas y tendencias y cada día entrega a los editores una guía de sugerencias de contenido.

También habló de la automatización de flujos editoriales que le permitió a una redacción pequeña concentrar tiempo en temas trabajosos, y delegar las notas de clima, precios al consumidor y otros contenidos recurrentes al sistema, que los deja listos para la verificación humana. “Así pudimos liberar horas editoriales para dedicárselos a otros tipos de innovación”, dijo Rock.

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Esos y otros desarrollos, hechos igualmente a medida, les facilitó dar pasos, pocos pero importantes, en la transformación. Resumió: “No se necesitan grandísimas innovaciones de millones de dólares, sino una visión muy clara de dónde quiere ir la redacción y el medio”.

Dos días de debate en Miami: SIP Connect 2026

La tarde del 29 se completó con las intervenciones de Néstor Altuve (consultor de medios), Soledad Arréguez Manozzo (Universidad Católica Argentina), Adriana Lacy (consultora de audiencias), Juan Simo (editor y líder de IA en La Nación de Argentina), Carlos García (editor multimedia de El Tiempo), Natalia Daporta (gerenta de la redacción digital de ABC Color), Rodrigo Salazar (Consejo de Prensa Peruano), Amy Ross Arguedas (Reuters Institute), Rafael Navarro (Innsomnia, España), Vanina Berghella (The International Fund For Public Interest Media), Gabriela Vivanco (Diario La Hora y presidenta del Comité Ejecutivo de SIP), Lionel Sicilia (Aplay América), Mauricio Cabrera (Story Baker) e Irina Sternik (Personal Redacciones 5G).

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Andrés D'Alessandro, Rodrigo Salazar, Werner Zitzmann, Pablo Deluca y Carlos Lauría en SIP Connect 2026.

La segunda y última jornada de SIP Connect 2026, el jueves 30, comenzará con la conferencia de Lucky Gunasekara, fundador de Miso Technologies (Estados Unidos), sobre los extremos de optimismo y pesimismo en torno a las noticias en relación a la IA. Luego Leopoldo Gómez (presidente de TelevisaUnivisión Noticias), Rodolfo González (Telenoticias, Teletica, Costa Rica) y María de Lourdes Monsalvo (TV Azteca) participarán de una mesa redonda con moderación de Roberto Rock (La Silla Rota) sobre IA, plataformas y nuevas audiencias. Cuando Alejandra Brambila y Elisa Rodríguez terminen de presentar las novedades de Google para medios, David Sancha (Hiberus Media Labs) hablará sobre la IA en las redacciones y la noción del “loro estocástico”.

Janine Warner (SembraMedia) analizará la relación entre inteligencia artificial y sostenibilidad, entre otras estrategias de crecimiento para medios; Matt Sanders (Waypoint) brindará otra perspectiva sobre el tema: cómo convertir la confianza en un activo. Carlos Ardila (Protecmedia) expondrá sobre el “periodismo de tinta fría” y la mesa redonda de Delano Massey (Axios Local) y Armando Castilla (Vanguardia), bajo la moderación de Mariana Belloso (gestora de proyectos de la SIP) abordará la evolución del vínculo con las audiencias en esta transformación.

Un panel sobre adopción de IA en medios, moderado por Alina Manrique (estratega digital) contará con Santiago Gómez (jefe del equipo SEO de Clarín), Eduardo Hernández (El País de Cali) y Daniela Mendizábal (Grupo Multimedios). La conferencia final, sobre optimización de ingresos e IA, estará a cargo de Christina Kurteva y Arlyn Gajilan (Thomson Reuters); a su término se presentará la Guía de Periodismo con IA V2, elaborada por Diego Fantini y el equipo de Personal Redacciones 5G de Telecom.

Fotos: @nachomartinfilms