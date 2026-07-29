Alerta por calor extremo: estas ciudades enfrentarán temperaturas de hasta 52 °C durante varios días

Una ola de calor extremo impulsada por una cúpula de calor afecta a millones de personas en el suroeste de Estados Unidos entre fines de julio y el inicio de agosto. (Wade Vandervort/Las Vegas Sun vía AP)

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Una ola de calor extremo, impulsada por una “cúpula de calor”, afecta a millones de personas en el suroeste de Estados Unidos durante los últimos días de julio y el inicio de agosto, con temperaturas que superan registros históricos en ciudades como Las Vegas y Phoenix. La situación ha motivado alertas de alto riesgo sanitario y operativo, según autoridades federales y estatales.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) han emitido advertencias de calor extremo para amplias zonas de Nevada, Arizona y California, según reportó Las Vegas Sun. Estas advertencias se sostienen en los modelos del Centro de Predicción del Clima (CPC), los cuales prevén temperaturas superiores a las habituales hasta mediados de agosto. Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol, hidratarse y limitar la actividad física al aire libre.

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La ola de calor coincide con el periodo climatológico más cálido del año en el suroeste estadounidense. El fenómeno de la “cúpula de calor”, caracterizado por un sistema de alta presión que retiene aire caliente, ya ha generado decenas de nuevos récords de temperatura en el centro y sur del país, según The Guardian. El NWS advirtió que el desplazamiento de la cúpula hacia el oeste intensificará la severidad del episodio en áreas como el Valle de la Muerte y el sur de California.

¿Qué es una cúpula de calor y por qué afecta a Estados Unidos?

Según la NOAA, una “cúpula de calor” es un evento meteorológico en el que un sistema de alta presión atmosférica actúa como un domo, atrapando aire caliente sobre una región durante varios días. Esta condición impide el enfriamiento nocturno y provoca un aumento sostenido de las temperaturas. De acuerdo con el NWS, las cúpulas de calor pueden generar máximas y mínimas muy superiores a los promedios estacionales, incrementando los riesgos para la salud y la infraestructura.

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La actual cúpula de calor se formó sobre las Llanuras Centrales y migró hacia el oeste, impactando con fuerza el suroeste del país. NHPR informó que las ciudades más afectadas, como Phoenix y Las Vegas, presentan temperaturas diurnas entre 43 °C y 49 °C (110 °F y 120 °F), con mínimas nocturnas que superan los 30 °C (86 °F), valores poco habituales incluso en esta época.

La NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional emitieron alertas de calor extremo para zonas de Nevada, Arizona y California ante temperaturas por encima de lo habitual hasta mediados de agosto. (AP Foto/John Locher, Archivo)

¿Qué ciudades de Estados Unidos están bajo alerta por ola de calor?

El Servicio Meteorológico Nacional ha identificado varias áreas de alto riesgo:

Las Vegas, Nevada : atraviesa una racha de seis días consecutivos con temperaturas superiores a 43 °C (110 °F). El récord local, registrado en julio de 2024, fue de once días seguidos en ese rango, según Las Vegas Sun .

Phoenix, Arizona : previsiones de máximas cercanas a 48 °C (118 °F), con posibilidad de superar los 49 °C (120 °F) en algunos sectores.

Valle de la Muerte, California : se esperan valores próximos a 52 °C (125 °F) durante el fin de semana, de acuerdo con datos oficiales citados por Xinhua .

Utah, Montana y el Gran Cuenco: temperaturas que superan los 38 °C (100 °F).

Las alertas de calor extremo afectan a más de 40 millones de personas en el oeste y sur del país, de acuerdo con estimaciones del NWS difundidas por The Guardian.

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¿Cuánto durará la ola de calor en el suroeste de Estados Unidos?

El Centro de Predicción del Clima mantiene una perspectiva de temperaturas por encima de la media hasta, al menos, la primera quincena de agosto. Según el pronóstico oficial, “las condiciones seguirán siendo peligrosas para la salud en amplias zonas del suroeste”, advirtió el NWS en su reporte semanal.

El fenómeno se caracteriza por la persistencia de las altas temperaturas sin alivio nocturno, lo que agrava el impacto sanitario y operativo. Las previsiones oficiales indican que la ola de calor podría extenderse más allá de la segunda semana de agosto, dependiendo de la evolución de los sistemas atmosféricos.

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La cúpula de calor es un sistema de alta presión que atrapa aire caliente, impide el enfriamiento nocturno y eleva los riesgos para la salud y la infraestructura en Estados Unidos. (AP Foto/Jenny Kane)

¿Qué riesgos para la salud genera la ola de calor en Estados Unidos?

El NWS advierte que las olas de calor incrementan el riesgo de golpes de calor, deshidratación, agotamiento y otras afecciones médicas, especialmente entre adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores al aire libre. NHPR cita a expertos en salud pública que recomiendan “enfriar primero y trasladar después” en casos de golpe de calor.

Las autoridades insisten en la necesidad de:

Limitar la exposición al sol, sobre todo en las horas centrales del día.

Mantener una hidratación adecuada, preferentemente con bebidas que contengan electrolitos.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Buscar espacios con aire acondicionado o sombra.

Realizar pausas frecuentes si se requiere trabajo físico al aire libre.

El NWS recuerda que las mínimas nocturnas superiores a 30 °C (86 °F) impiden la recuperación del organismo y mantienen elevado el riesgo sanitario.

¿Cómo afecta la ola de calor a la infraestructura y los servicios?

El calor extremo eleva la demanda eléctrica por el uso masivo de aire acondicionado, lo que puede tensionar la red y provocar cortes de suministro. Sectores como el turismo, el transporte y la agricultura deben adaptar horarios y operaciones para evitar daños y proteger a empleados y visitantes.

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Según Las Vegas Sun, se han activado centros de enfriamiento en las principales ciudades y se han reforzado los servicios de emergencia. Además, el incremento de la temperatura favorece la proliferación de incendios forestales, cuyo humo afecta la calidad del aire en el noroeste y otras regiones del país.

Phoenix y Las Vegas registran temperaturas diurnas de entre 43 °C y 49 °C, con mínimas nocturnas superiores a 30 °C por la ola de calor en el suroeste de Estados Unidos. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

¿Qué medidas han tomado las autoridades ante la ola de calor?

Las autoridades federales y estatales, entre ellas la NOAA, el NWS y los departamentos de salud locales, han emitido recomendaciones y activado protocolos de emergencia. Entre las acciones principales se destacan:

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Emisión de alertas de calor extremo y boletines meteorológicos actualizados.

Coordinación de centros de enfriamiento públicos y refugios temporales.

Refuerzo de las campañas de información sobre síntomas y prevención del golpe de calor.

Monitoreo de la red eléctrica y coordinación con empresas proveedoras para gestionar la demanda.

Vigilancia permanente sobre áreas de riesgo de incendios forestales.

El NWS ha declarado: “la exposición prolongada a estas temperaturas puede resultar peligrosa o mortal si no se toman precauciones adecuadas”.

¿Qué recomendaciones oficiales existen para enfrentar la ola de calor?

Las recomendaciones difundidas por el NWS y la NOAA incluyen:

Consultar diariamente los pronósticos y alertas meteorológicas oficiales.

Evitar actividades físicas intensas durante las horas de calor máximo.

No dejar a niños, personas mayores o mascotas en vehículos estacionados.

Verificar el estado de salud de familiares, vecinos y personas vulnerables.

Utilizar ventiladores y aire acondicionado siempre que sea posible.

El cumplimiento de estas medidas contribuye a reducir la incidencia de emergencias médicas y la presión sobre los servicios sanitarios.

¿Qué consecuencias pueden esperarse a raíz de la ola de calor?

La ola de calor extrema representa un desafío para la gestión pública, sanitaria y de infraestructura en el suroeste de Estados Unidos. Millones de personas deben adaptar sus rutinas, y las autoridades mantienen activos los sistemas de alerta y prevención. Según la NOAA, el monitoreo continuará mientras persistan las condiciones anómalas y no se descarta la prolongación del fenómeno.

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El seguimiento de las recomendaciones oficiales y la consulta periódica de los pronósticos permite a la población adoptar medidas de autoprotección, reducir riesgos de salud y colaborar con la respuesta comunitaria. Las previsiones meteorológicas oficiales se actualizarán conforme evolucione la situación.