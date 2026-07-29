Wall Street cerró en rojo tras la decisión de la Reserva Federal

Corredores de bolsa en Wall Street, en una fotografía de archivo. EFE/ Justin Lane

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Wall Street cerró con fuertes caídas el miércoles después de que la Reserva Federal mantuvo estables las tasas de interés, mientras el precio del petróleo repuntó con fuerza y las acciones de fabricantes de chips vinculados a la inteligencia artificial profundizaron sus pérdidas recientes.

El S&P 500 perdió 111,36 puntos —un 1,50%— para quedar en 7.317,42 unidades, según datos preliminares. El Promedio Industrial Dow Jones registró la caída más pronunciada de la jornada: 1.129,03 puntos, equivalentes a un 2,14%, hasta 51.618,29 unidades. El Nasdaq Composite, de fuerte componente tecnológico, cedió 420,02 puntos, un 1,68%, para situarse en 24.460,08 unidades y quedar cerca de un 9% por debajo de su máximo histórico de junio.

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La decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de sostener la tasa de referencia en el rango del 3,50%-3,75% fue ampliamente anticipada por los mercados, aunque no fue unánime: tres de los 12 miembros del organismo “preferían” un aumento de un cuarto de punto porcentual en esta reunión. Antes de la decisión, los operadores asignaban una probabilidad de alrededor del 34% a una suba de tasas en la jornada, de acuerdo con datos de CME Group.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, señaló en conferencia de prensa que el mercado de bonos podría estar haciendo parte del trabajo para contener la inflación, al apuntar que los rendimientos de los títulos del Tesoro han subido desde la última reunión del banco central, seis semanas atrás. Warsh reiteró su compromiso de devolver la inflación al 2% tras años de alzas de precios superiores a lo esperado, aunque mantuvo su postura de ofrecer pocas señales sobre los próximos movimientos de tasas.

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“¿Tomó la Fed un cambio explícito en su tasa de política hoy? No, pero creo que ese es el comienzo de la historia”, afirmó Warsh de forma retórica ante la prensa. Esa falta de orientación podría traducirse en mayor volatilidad en los mercados financieros en las próximas semanas.

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

El precio del petróleo Brent trepó un 7,3% para cerrar en USD 88,09 por barril, luego de que la reanudación de combates en la guerra con Irán generó preocupaciones sobre el flujo global de crudo. El contrato había oscilado entre USD 72 a comienzos de mes y USD 102 la semana pasada, en medio de la incertidumbre sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para garantizar el tránsito de buques petroleros desde Oriente Medio.

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La inflación se ha mantenido por encima del objetivo del banco central durante más de cinco años y, hasta el mes pasado, se estaba acelerando impulsada por el alza en los precios mundiales del combustible y los alimentos. Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group, resumió el estado de ánimo del mercado: “La inflación sigue elevada y, con el repunte del precio del crudo, el mercado espera que la próxima alza se produzca efectivamente en septiembre”.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro reflejaron esa tensión. El de dos años —que sigue de cerca las expectativas sobre la política de la Fed— cayó levemente, de 4,26% a 4,24%. El de diez años, más ligado a las perspectivas de inflación y crecimiento, avanzó de 4,61% a 4,68%, acumulando un alza desde el 3,97% previo al conflicto con Irán; ese movimiento ya llevó las tasas hipotecarias de largo plazo en Estados Unidos a su nivel más alto en casi un año.

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Archivo. EFE/JUSTIN LANE

Los fabricantes de semiconductores vinculados a la inteligencia artificial sufrieron nuevas caídas en una jornada en la que Nvidia fue el mayor lastre individual del S&P 500, con una baja del 3,6%. KLA Corp., cuyos productos y servicios apoyan la fabricación de semiconductores, perdió un 10,8% pese a haber presentado ganancias e ingresos superiores a las previsiones; el mercado castigó así unas expectativas que se habían disparado tras el alza de casi el 150% de sus acciones en el primer semestre del año.

El detonante del deterioro sectorial fue el informe trimestral de SK Hynix, cuyo beneficio se sextuplicó pero no alcanzó las elevadas expectativas de los inversores. Sus acciones en Seúl cayeron alrededor del 10%. El fabricante surcoreano registró un crecimiento del 257% en sus ingresos gracias a la demanda vinculada a la IA, cifra que aun así no fue suficiente para satisfacer a los analistas.

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La presión sobre el sector tecnológico se extendió a otras bolsas. El índice Kospi de Seúl retrocedió un 6% el miércoles, un día después de haberse desplomado un 10,8%, aunque aún acumula una ganancia del 34,4% en lo que va del año. En el resto del mundo, los mercados mostraron comportamientos dispares: el Hang Seng de Hong Kong subió un 2% y el Nikkei 225 de Tokio cedió un 1,5%.

Microsoft y Meta Platforms tenían previsto presentar sus resultados trimestrales tras el cierre de la sesión. Sus acciones han acumulado pérdidas en el año, ya que los inversores cuestionan la sostenibilidad del auge en el gasto destinado a la IA. Warsh, en declaraciones a la prensa, sostuvo que ese gasto “estaba sentando las bases para el crecimiento futuro”.

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Entre otras caídas notorias de la jornada, Hims & Hers Health se hundió un 14,7% después de que la Comisión Federal de Comercio (FTC), junto con los estados de Utah y California, alegara que la compañía compartió información sanitaria sensible de sus usuarios con plataformas publicitarias de terceros, pese a haber prometido privacidad. Hims & Hers rechazó las acusaciones y calificó la demanda de “infundada”.