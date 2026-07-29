Ucrania atacó dos de las principales refinerías de petróleo de Rusia

Los drones y misiles ucranianos impactaron refinerías de Perm y Ryazan, debilitando la logística militar rusa y forzando evacuaciones industriales (Reuters)

Guardar

Ucrania lanzó ataques contra dos de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia pocas horas después de la reunión que mantuvieron Volodimir Zelensky y Donald Trump en Washington, en un momento en que Kiev refuerza su presión económica y militar sobre Moscú mediante el uso de drones y misiles de largo alcance.

El bombardeo nocturno alcanzó la refinería de Lukoil en la región de Perm, a más de 1.500 kilómetros de Ucrania, y la de Ryazan, a unos 400 kilómetros de la frontera, generó incendios y afectó instalaciones industriales. Estas refinerías, con una capacidad combinada de unos 220 millones de barriles al año.

PUBLICIDAD

Las autoridades ucranianas informaron que sus drones y misiles, fabricados en el país, impactaron en forma reiterada instalaciones estratégicas, lo que derivó en una crisis de combustible que expuso la vulnerabilidad rusa pese a sus sistemas antiaéreos.

El ataque sobre Ryazan, donde también se registró la evacuación de empleados de Wildberries, el principal minorista digital ruso, dejó seis heridos y desató incendios en zonas industriales y en Perm, la ofensiva se dirigió a otra refinería clave para el abastecimiento militar.

La refinería de Ryazan sufrió incendios y daños estructurales tras el impacto de drones ucranianos en el complejo industrial (Reuters)

La operación en Ryazan incluyó el derribo de 45 drones por parte de las defensas rusas, pero la caída de restos causó daños en viviendas y edificios, además de incendios en áreas industriales. La escalada de ataques ucranianos causó pérdidas directas a grandes compañías como Wildberries, que vio destruido cerca del 10% de su capacidad de almacenamiento. Además, afectó a decenas de miles de pequeños negocios que dependen de la plataforma para comerciar productos y servicios en territorio ruso.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la reunión entre Zelensky y Trump en Washington tuvo como objetivo reforzar el apoyo militar y diplomático de Estados Unidos a Ucrania. Zelensky informó que le pidió a Trump que autorice a Kiev a fabricar sistemas de defensa antiaérea Patriot, considerados esenciales para contrarrestar misiles balísticos rusos.

Trump insistió en su objetivo de terminar la guerra entre Ucrania y Rusia, aunque evitó fijar plazos concretos para un acuerdo de paz (Europa Press)

Por su parte, Trump reiteró tras la reunión su voluntad de ver el fin de la guerra, aunque evitó comprometerse con plazos concretos sobre una eventual firma de paz entre Zelensky y Putin.

“Yo me llevo bien con el presidente Putin. Me llevo bien con el presidente Zelensky. Como le dije a Zelensky, quiero terminar la guerra, lograr que la guerra termine. 25.000 personas murieron el mes pasado. Eso es algo habitual, y no es aceptable. Así que le dije: simplemente pon fin a la guerra”, señaló.

PUBLICIDAD

La agenda de Zelensky en Washington incluyó encuentros con más de 60 senadores demócratas y republicanos, en busca de fortalecer las sanciones contra Rusia y asegurar el suministro de armamento avanzado. También asistió al funeral del senador Lindsey Graham, reconocido por su respaldo a la causa ucraniana, y se reunió con representantes de la industria militar estadounidense para avanzar en acuerdos de transferencia tecnológica y producción conjunta.

De regreso a Europa, el mandatario ucraniano se detuvo en esta jornada en Polonia para encontrarse con el primer ministro Donald Tusk. Ambos abordaron la situación diplomática con Estados Unidos, la cooperación en defensa antimisil y la protección de los refugiados ucranianos en territorio polaco, en medio de recientes tensiones bilaterales por decisiones simbólicas del gobierno polaco.

PUBLICIDAD

(Con información de AP y EFE)