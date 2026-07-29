Cómo proteger a tu familia, tus documentos y tu hogar en la temporada de huracanes 2026 en Florida

La temporada de huracanes del Atlántico 2026 comenzó y el sur de Florida cuenta con una guía sobre evacuación, refugios, seguros y preparación ante tormentas (REUTERS/Octavio Jones)

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La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 ya comenzó y los residentes del sur de Florida cuentan con una guía sobre evacuación, refugios, seguros y preparación ante tormentas.

Según informó el medio NBC 6 South Florida, los avisos de ciclón pueden emitirse con apenas 48 o 36 horas de anticipación.

En ese lapso, la guía reúne información sobre zonas de evacuación, refugios, transporte de emergencia, seguros, mascotas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Quienes viven en áreas expuestas a inundación o marejada deben verificar desde ahora si su vivienda está en una zona que probablemente reciba una orden de salida y, si eso ocurre, buscar alojamiento con familiares o amigos en un área no evacuable y dejar los refugios como última opción.

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El material también advierte que un seguro contra inundaciones contratado hoy entra en vigor dentro de 30 días, por lo que no sirve como respuesta inmediata cuando la amenaza ya está próxima.

Los avisos de ciclón en Florida pueden emitirse con 48 o 36 horas de anticipación, por lo que la guía pide revisar desde ahora las zonas de evacuación (Reuters)

Zonas de evacuación, refugios y transporte

La información está organizada por condados: Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Cada uno dispone de sitios oficiales para consultar zonas de evacuación, refugios y registros para personas con necesidades especiales.

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La guía detalla que todos los condados contarán con puntos de recogida para autobuses de evacuación. Esos vehículos solo circularán entre los puntos designados y los centros de evacuación, y podrán ser utilizados por residentes que no tengan medios propios de transporte o que no vivan cerca de uno de esos sitios.

En materia de refugios, el documento indica que la Cruz Roja Americana ofrecerá albergues en Miami-Dade y Broward para quienes no consigan un lugar seguro con familiares o amigos. En Monroe County, los refugios solo abrirán para tormentas de categoría una y dos.

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La información más reciente sobre refugios disponibles, añadió el diario, puede obtenerse a través de medios locales o de las oficinas de manejo de emergencias de cada condado.

También figuran números de contacto de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, entre ellos el 1-800-621-FEMA y la línea TTY 1-800-462-7585.

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La guía para huracanes recomienda a adultos mayores comprar medicamentos con anticipación y pide a personas con discapacidad y dueños de mascotas completar preregistros antes de una tormenta (Foto: NOAA)

Preparación para adultos mayores, mascotas y personas con discapacidad

Para los adultos mayores, la guía aconseja comprar con anticipación los medicamentos recetados en farmacias autorizadas y preparar artículos indispensables en caso de evacuación, como anteojos, audífonos con baterías adicionales, bastones, andadores e inhaladores.

En el caso de las mascotas, recuerda que existen refugios del condado que las aceptan, aunque exigen averiguar previamente ubicación, reglas y, en la mayoría de los casos, preregistro.

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Las personas con discapacidad o necesidades especiales no deberían esperar a que se forme una tormenta para organizarse.

El material recomienda hacer arreglos desde el inicio de la temporada y utilizar los registros disponibles en los cuatro condados para obtener información y completar el preregistro.

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Alertas, categorías y conceptos básicos

La guía explica que un ciclón tropical es un sistema de baja presión originado sobre aguas tropicales o subtropicales, alimentado por el calor del océano y organizado alrededor de una circulación cerrada en superficie.

El material distingue depresión tropical, tormenta tropical, huracán y huracán mayor según la escala de Saffir-Simpson, y explica la diferencia entre vigilancia y advertencia (NOAA/Handout via REUTERS)

A partir de esa base, diferencia entre depresión tropical, tormenta tropical, huracán y huracán mayor.

Una depresión tropical presenta vientos máximos sostenidos de hasta 38 mph, equivalentes a unos 61 km/h, y puede provocar lluvias con riesgo de inundación.

Una tormenta tropical registra vientos de 39 a 73 mph, es decir, entre 63 y 117 km/h, y puede causar daños localizados por viento y precipitaciones abundantes.

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La guía define al huracán como un sistema con vientos sostenidos de al menos 74 mph, unos 119 km/h, capaz de producir vientos destructivos, lluvias copiosas y marejada cuya magnitud depende del tamaño del ciclón, su velocidad de desplazamiento y el ángulo con que se aproxima a la costa.

Un huracán mayor es el que alcanza al menos categoría tres en la escala de Saffir-Simpson, con vientos sostenidos desde 111 mph, cerca de 179 km/h.

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El material también distingue entre vigilancia y advertencia. La vigilancia de tormenta tropical se emite cuando vientos de 39 a 73 mph son posibles dentro de un área determinada en 48 horas, mientras que la advertencia se publica cuando esas condiciones se esperan en 36 horas.

En el caso de los huracanes, la vigilancia se activa cuando vientos de 74 mph o más son posibles en 48 horas y la advertencia cuando se prevén en 36 horas.

NBC 6 South Florida señaló que estas alertas se emiten con esa anticipación porque las tareas de preparación se vuelven difíciles una vez que comienzan los vientos con fuerza de tormenta tropical.

La publicación también incluye otros conceptos frecuentes en cada temporada.

Entre ellos están la intensificación rápida, definida como un aumento de al menos 30 nudos o 35 mph en los vientos máximos sostenidos en 24 horas; la marejada ciclónica, descrita como una elevación anormal del nivel del mar; la onda tropical, un área alargada de baja presión que se desplaza de este a oeste; y el ojo de la tormenta, la zona casi circular de vientos comparativamente leves que rodea el centro de un ciclón grave.

La guía detalla rutas por Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, con albergues, autobuses de evacuación y registros para personas con necesidades especiales, además de pautas para adultos mayores (NOAA vía AP)

Seguro contra inundaciones y preparación del hogar

La guía advierte que el seguro de vivienda, en general, no cubre inundaciones. Por eso recomienda contratar protección específica frente a anegamientos asociados con huracanes, tormentas tropicales, lluvias intensas y otras condiciones meteorológicas que afectan a Estados Unidos.

Para esa cobertura, remite al Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones a través del sitio FloodSmart.gov. La póliza comprada hoy empieza a regir dentro de 30 días, por lo que la decisión no funciona como respuesta inmediata cuando la amenaza ya está próxima.

El material también enumera otros frentes de preparación doméstica: almacenamiento de alimentos y agua, insumos de salud, seguridad en el hogar, prevención antes, durante y después del ciclón, planificación ante cortes de energía, uso seguro de generadores, protección de pertenencias y medidas para resguardar autos y embarcaciones, tanto en tierra como en el agua.

El equipo meteorológico de la publicación indicó que utiliza First Alert Live Doppler Radar para vigilar amenazas tropicales en tiempo real.

Ese sistema, según el medio, cubre desde más allá del centro de Florida hasta los Cayos y partes de las Bahamas, y permite observar el interior de los sistemas, incluido su centro de circulación o “ojo”, además de medir la intensidad de la lluvia, el potencial de inundación y el peligro asociado al viento.