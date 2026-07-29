Un dron captó imágenes de un destructor chino dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas

El video presenta dos secuencias visuales distintas. La primera, en blanco y negro, muestra una columna de agua que asciende verticalmente hacia un cielo con nubes. La segunda secuencia, a color, exhibe el mar abierto con oleaje bajo un cielo parcialmente nublado. En un fotograma, se distingue un buque naval gris en la distancia, con estructuras elevadas y emisión de humo. La cámara está ubicada a nivel de la superficie del agua.

Guardar

Un dron marino autónomo de una empresa californiana captó imágenes de un destructor chino operando dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas, en lo que la compañía describe como la primera grabación de este tipo realizada por una firma privada estadounidense. El video, tomado el 16 de junio a 105 kilómetros al noroeste de la isla de Luzón, fue compartido con Reuters, que verificó de forma independiente su autenticidad.

La empresa detrás del registro es Seasats, fabricante de embarcaciones autónomas con sede en California y seis años de trayectoria. Su dron Lightfish se aproximó a un buque de la Armada de la Marina del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, identificado por Reuters como un destructor de misiles guiados Tipo 052D, mediante la comparación del diseño de cubierta, superestructura, grúa y mástil con imágenes de archivo. La ubicación fue corroborada con datos de Seasats y la fecha, con los metadatos originales del archivo.

PUBLICIDAD

El hallazgo importa menos por lo que muestra del buque chino que por lo que expone sobre la naturaleza del conflicto contemporáneo: un dron que cuesta aproximadamente USD 240.000 puede acercarse —y en teoría amenazar— a un buque de guerra valuado en mil millones de dólares. “Somos capaces de salir, filmar, acercarnos y registrar todos esos datos de un barco chino”, afirmó el director ejecutivo de Seasats, Mike Flanigan, según Reuters.

El destructor de misiles guiados Nanning, tipo 052D, de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China (EPL), entra en el puerto de Victoria para celebrar el 29.º aniversario de la transferencia de la antigua colonia británica a China, en Hong Kong, China, el 2 de julio de 2026. REUTERS/Tyrone Siu

La Guardia Costera de Filipinas informó un incremento de la presencia marítima china en la zona durante el año pasado en comparación con 2024, incluyendo buques de guerra. La embajada filipina en Washington señaló que recordará “a todas las partes evitar acciones que escalen las tensiones, especialmente si se comprueba que están transgrediendo la Zona Económica Exclusiva de Filipinas”.

PUBLICIDAD

El Lightfish es la embarcación más pequeña de la línea actual de Seasats. Puede desplegarse desde la parte trasera de una camioneta, una embarcación menor o una rampa de botadura, y ponerse en marcha en cuestión de minutos. Su operación requiere una o dos personas, y está diseñado para funcionar durante meses de forma continua.

Cada unidad opera con combustible híbrido para misiones de hasta seis meses y es funcional en condiciones de estado de mar 6, con olas de hasta 6 metros. Sus sistemas de carga incluyen cámaras electro ópticas e infrarrojas, inteligencia de señales, cargas de guerra electrónica, y sistemas de sonar activo y pasivo.

PUBLICIDAD

Buque de guerra Tipo 052D de la Armada del Ejército Popular de Liberación. REUTERS/Tyrone Siu

Seasats ha recaudado más de USD 40 millones en financiamiento y recientemente obtuvo contratos con el gobierno de Estados Unidos por más de USD 100 millones. La empresa también produce el dron Quickfish, de mayor tamaño y actualmente en fase de producción, que se diferencia de plataformas similares por una bahía de carga diseñada para lanzar vehículos aéreos no tripulados o, eventualmente, municiones.

Una tercera embarcación, denominada Heavyfish, se encuentra en fase de diseño. Seasats señaló que ha tenido múltiples encuentros con buques de la marina china a lo largo de los años, entre ellos destructores Tipo 052, destructores Tipo 055 y corbetas Tipo 056. La embajada china en Washington indicó que no estaba al tanto de la situación y no tenía comentarios al respecto.

PUBLICIDAD

(Con información de Reuters)