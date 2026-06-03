Estados Unidos

Los murales llenan de color el centro de Atlanta antes de la Copa Mundial de la FIFA

La iniciativa municipal encargó una serie de obras en muros y puentes para recibir a los visitantes del torneo, con referencias a la identidad local y el objetivo de reforzar la cohesión barrial

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Artistas celebran la cultura de Atlanta a través de murales antes de la Copa Mundial de la FIFA
Los murales dan color y vida al centro de Atlanta antes de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026, integrando arte urbano y fútbol en la ciudad

El centro de Atlanta se transforma en un escenario vibrante donde el arte urbano tiñe de vida las calles, anticipando la llegada de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026. En los días previos a la cita mundialista, la ciudad ha sido testigo de una iniciativa sin precedentes: artistas locales llenan de color y símbolos representativos los muros y puentes, celebrando la identidad y diversidad de la capital de Georgia. Esta apuesta no solo embellece el entorno, sino que busca impulsar el sentido de comunidad en un momento en que la mirada internacional se posa sobre Atlanta.

La Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de Atlanta lideró la propuesta con un objetivo claro: encargar diez murales en el centro antes del inicio del Mundial. El entusiasmo superó las expectativas iniciales, logrando finalmente la creación de once obras propias, a las que se sumaron cuatro más gracias al trabajo conjunto con organizaciones aliadas. El financiamiento de este esfuerzo artístico proviene del bono “Puentes, Túneles y Muros: Impulsando el Progreso de Atlanta”, una iniciativa que destina recursos a proyectos de embellecimiento y cohesión social a través del arte público. De esta manera, la ciudad no solo cumple con la meta trazada, sino que amplía su legado cultural en el espacio público.

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Artistas celebran la cultura de Atlanta a través de murales antes de la Copa Mundial de la FIFA
La creación de once murales y cuatro intervenciones adicionales demuestra el impulso artístico promovido por la Oficina de Asuntos Culturales de Atlanta para el Mundial

Entre las obras que destacan en este despliegue artístico, el mural Stitch City ocupa un lugar especial. Ubicado en el puente de Forsyth Street, junto a la estación Five Points del sistema MARTA, la pieza es obra del artista Rory Hawkins, conocido en el ámbito urbano como Catlanta. El mural busca plasmar la esencia de los diferentes barrios de Atlanta y el modo en que todos ellos, pese a su diversidad, forman un conjunto cohesionado, “como piezas de una colcha”, en palabras del propio autor. Hawkins integró en su obra elementos icónicos de la ciudad, como alusiones a Coca-Cola y los anillos olímpicos, así como detalles menos evidentes que invitan a los transeúntes a descubrir pequeños tesoros urbanos.

La ubicación del mural no fue elegida al azar. Hawkins explicó que, al estar justo al lado de la estación central de Five Points, el mural sería una de las primeras imágenes que recibirían los visitantes al llegar a Atlanta. Por este motivo, decidió resaltar aquello que hace única a la ciudad, desde sus símbolos históricos hasta las referencias culturales que identifican a sus habitantes. El propósito es ofrecer una bienvenida visual que refleje el carácter hospitalario y creativo de Atlanta, sirviendo también como punto de encuentro e identificación para residentes y turistas.

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Artistas celebran la cultura de Atlanta a través de murales antes de la Copa Mundial de la FIFA
El mural Stitch City, en Forsyth Street y Five Points, simboliza la unidad y diversidad de los barrios de Atlanta mediante referencias a íconos locales como Coca-Cola y los anillos olímpicos

La campaña Together for Downtown refuerza el carácter colectivo del proyecto. Cientos de voluntarios se sumaron a la tarea de pintar murales cerca del Centro de Gobierno del Condado de Fulton, demostrando el poder de la colaboración ciudadana. Además, la organización sin fines de lucro Living Walls aportó nuevas intervenciones artísticas, ampliando la diversidad de voces y estilos presentes en el centro de la ciudad. La conjunción de esfuerzos institucionales, comunitarios y privados ha sido clave para alcanzar el impacto deseado y posicionar el arte urbano como un motor de transformación social.

En el trasfondo de esta efervescencia creativa subyace una realidad desafiante: Georgia ocupa uno de los últimos lugares en cuanto a financiación pública para las artes en Estados Unidos, según mencionan los propios artistas involucrados. Hawkins subraya que, ante la escasez de recursos, cada oportunidad para visibilizar la cultura y fortalecer la comunidad cobra un valor especial. El desarrollo de estos murales se convierte así en un testimonio de resiliencia y de la capacidad de los creadores locales para prosperar incluso en contextos adversos, reivindicando el papel del arte como elemento esencial en la vida urbana.

Artistas celebran la cultura de Atlanta a través de murales antes de la Copa Mundial de la FIFA
La ubicación estratégica del mural en la estación central de MARTA convierte la obra en una bienvenida visual para visitantes y turistas durante la Copa Mundial de la FIFA

La convocatoria atrajo a un grupo diverso de artistas, entre los que se cuenta Sonia Sayani, quien colaboró estrechamente con Hawkins en la realización del mural Stitch City. El entusiasmo del público no tardó en hacerse notar: quienes pasan por la zona expresan su admiración y el deseo de ver más intervenciones similares en la ciudad. Sayani relató que a cada minuto alguna persona se detiene para elogiar la obra, lo que revela una demanda latente de arte público y un reconocimiento espontáneo por parte de la ciudadanía.

El cronograma del proyecto está marcado por la cercanía de la Copa Mundial. Hawkins espera concluir el mural antes del fin de semana, asegurando que la pieza esté lista para el inicio de las celebraciones vinculadas al torneo. De esta manera, el arte mural se integra a la agenda de eventos internacionales y contribuye a definir la imagen que Atlanta proyectará al mundo durante la cita deportiva.

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