Pagos del SSI y del Seguro Social en agosto: por qué el Ingreso Suplementario se adelanta al 31 de julio y qué pasa con las jubilaciones

El Seguro Social de Estados Unidos mantendrá en agosto su calendario habitual, pero el SSI se pagará el 31 de julio porque el 1 de agosto cae en sábado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Seguro Social de Estados Unidos mantendrá en agosto su calendario habitual para jubilados, pero el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) cambiará de fecha y se pagará el 31 de julio porque el primero de agosto cae en sábado.

El corrimiento del SSI al 31 de julio adelanta el depósito, pero no modifica el importe aprobado ni introduce ajustes automáticos.

La modificación alcanza solo al SSI, que en agosto se adelanta porque el 1 de agosto cae en fin de semana.

Según la Administración del Seguro Social (SSA), cuando una fecha de pago coincide con un fin de semana o un feriado, el depósito se emite el día hábil anterior. Por ese criterio, el beneficio que normalmente se acredita el primer día del mes se adelanta al viernes previo.

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Para quienes cobran jubilación, discapacidad o beneficios para sobrevivientes, el cronograma no se altera porque las fechas previstas en agosto no caen en días no laborables.

El punto clave es que el calendario de la SSA funciona con reglas distintas según el programa. El SSI se paga, en general, el primer día del mes; en cambio, las jubilaciones y otros beneficios del Seguro Social se organizan por un esquema que distribuye los depósitos en diferentes fechas.

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El pago del SSI se adelanta al 31 de julio

El adelanto del SSI al 31 de julio no modifica el importe aprobado ni implica un pago extra para agosto (REUTERS/Rick Wilking/Archivo)

La regla es: el pago del SSI correspondiente a agosto llegará el viernes 31 de julio. Según la SSA, el cambio responde únicamente al calendario y no representa un beneficio adicional ni un depósito extraordinario.

La diferencia afecta a quienes esperan un ingreso al inicio del mes. El adelanto mueve la fecha de acreditación, pero no cambia el importe aprobado para cada titular del programa. En términos prácticos, el beneficiario no recibirá dos pagos por el mes de agosto: recibirá el mismo depósito, solo que en una fecha anterior.

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El criterio busca que el pago llegue en un día hábil para evitar demoras operativas en la acreditación y el procesamiento bancario.

También hay beneficiarios que cobran SSI y, además, reciben prestaciones del Seguro Social. Según la SSA, en esos casos no habrá un pago unificado: primero llegará el depósito del SSI el 31 de julio y después se acreditará la jubilación o el SSDI en la fecha que corresponda según las reglas del otro programa.

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Para ese grupo, el orden de los depósitos puede ser determinante al momento de organizar gastos. La clave, según el esquema informado, es no asumir que un adelanto del SSI arrastra el resto de los pagos: cada prestación mantiene su propio cronograma.

Los jubilados seguirán cobrando en agosto según su fecha de nacimiento

Los jubilados que comenzaron a cobrar después de mayo de 1997 seguirán el esquema por fecha de nacimiento con pagos el 12, 19 y 26 de agosto (AP Foto/Nam Y. Huh, archivo)

Las personas que comenzaron a recibir beneficios después de mayo de 1997 continuarán sujetas al esquema habitual organizado por fecha de nacimiento. En agosto, quienes nacieron entre el día 1 y el 10 cobrarán el miércoles 12.

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Los nacidos entre el 11 y el 20 recibirán el depósito el miércoles 19. Quienes cumplen años entre el 21 y el 31 lo verán acreditado el miércoles 26.

Este esquema de distribución por miércoles apunta a ordenar el volumen de pagos del sistema y a sostener un calendario previsible para los beneficiarios. En agosto, esas fechas no se mueven porque no coinciden con fines de semana ni con feriados dentro de lo indicado en el propio cronograma.

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Existe, además, un grupo que no entra en ese sistema de miércoles. Se trata de quienes empezaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y de las personas que cobran al mismo tiempo el Seguro Social y el SSI.

Según la SSA, para ellos la fecha ordinaria es el día 3 de cada mes. Como en agosto ese día caerá lunes, no habrá cambios y recibirán el pago el 3 de agosto.

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Ese punto responde la duda central sobre el calendario: los jubilados no tendrán adelantos generales en agosto; la única variación automática afecta al SSI por la posición del primero de agosto en el calendario.

Qué revisar si el depósito no aparece en la fecha prevista

Si el depósito no aparece, la SSA recomienda revisar si hubo corrimiento por fin de semana, consultar con el banco y verificar los datos en my Social Security

Cuando el dinero no se refleja en el día esperado, la primera comprobación es confirmar si hubo un corrimiento por fin de semana o feriado. Según la SSA, también conviene consultar con el banco, ya que algunas instituciones procesan los depósitos directos más tarde que otras.

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En la práctica, dos personas con la misma fecha de pago pueden ver diferencias en el horario o en el momento en que el dinero queda disponible, según el proceso de cada entidad. Por eso, ante una demora, el primer paso es distinguir entre una falta de emisión del pago y un retraso de procesamiento bancario.

Otra verificación es la información bancaria registrada ante la Administración del Seguro Social. Según la SSA, es conveniente revisar que el número de cuenta, la ruta bancaria y los datos personales estén actualizados en la cuenta my Social Security.

Ese control es especialmente útil para quienes cambiaron de banco o modificaron su cuenta de cobro, porque un dato mal cargado puede impedir que el depósito se acredite como corresponde. La revisión también permite confirmar que el método de pago seleccionado sea el esperado.

Si después de varios días hábiles el depósito sigue sin aparecer, según la SSA la recomendación es comunicarse directamente con la agencia para solicitar asistencia. Ese paso es necesario para quienes dependen de fechas fijas para el pago de alquiler, medicamentos o servicios básicos.

Cómo se relaciona el calendario con el monto que recibe cada persona

El calendario de pagos del Seguro Social no modifica el monto del beneficio, que depende del historial laboral y de la edad en que se reclamó la prestación (Reuters)

El cambio de fecha no altera el cálculo individual del beneficio.

Según FinanceBuzz, el monto mensual puede variar de forma amplia según los ingresos acumulados durante la vida laboral y el momento en que la persona comenzó a reclamar la prestación. Por eso, dos beneficiarios pueden tener pagos distintos aun cuando cobren el mismo día.

En esa misma línea, FinanceBuzz indicó que el beneficio promedio mensual de jubilación ronda los USD 2.071 durante 2026, aunque la cifra final depende del historial laboral y de la edad en que se pidió la prestación.

Quienes esperaron hasta los 70 años y registraron durante su carrera ingresos sujetos al máximo gravable pueden recibir hasta USD 5.181 mensuales, que es el monto más alto contemplado actualmente por el programa.