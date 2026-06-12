Video: explotó una casa en Pensilvania tras el estallido de un tanque de gas

Tres integrantes de una misma familia resultaron heridos tras el siniestro en Clinton Township, que desató una reacción en cadena y destruyó por completo el hogar de las víctimas. Los afectados lograron escapar de milagro entre los escombros y ya reciben atención médica

Una explosión de propano destruyó una vivienda en Clinton Township, condado de Wayne, Pensilvania, el jueves por la mañana e hirió a tres integrantes de una misma familia, incluida una mujer de 84 años. El incidente quedó registrado en video: las imágenes muestran una enorme bola de fuego y escombros lanzados por el impacto de la onda expansiva.

Según la policía estatal, un cilindro de propano de 45 kilogramos ubicado en el exterior de la casa fue el origen del siniestro. La ignición de ese tanque desencadenó una reacción en cadena que activó dos depósitos adicionales. La fuerza de las explosiones derrumbó al menos dos casas vecinas, según reportó la emisora local WTAE.

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Una explosión de propano destruyó una vivienda en Clinton Township, Pensilvania, e hirió a tres integrantes de una misma familia (X)

Los tres heridos eran miembros de la misma familia. La mujer de 84 años estaba en la cocina cuando se produjo la primera detonación, según declaró a los investigadores. Su hijo de 63 años se encontraba en el piso superior; ella intentó llegar hasta él, pero los escombros bloqueaban la escalera por completo.

El hijo encontró otra salida: trepó hasta el techo por una ventana y saltó al exterior. El esposo de la mujer, que estaba en el porche al momento de la explosión, logró alejarse por sus propios medios. Los tres fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, de acuerdo con lo informado por 6abc, la filial local de ABC News.

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Lo que registró la cámara y lo que escucharon los vecinos

Paul Szwayka filmaba las llamas y el denso humo que se elevaba sobre la zona cuando se produjo la explosión. Su video registró la bola de fuego y los fragmentos proyectados por la onda de choque.

Ese mismo jueves, los bomberos combatieron otro incendio en una vivienda de Collingdale, condado de Delaware, sin heridos confirmados hasta el cierre (ABC)

Un vecino relató a WNEP, la filial local de ABC en el noreste de Pensilvania, que antes de las detonaciones escuchó un sonido de escape de gas. Describió al menos dos explosiones consecutivas y aseguró que la sacudida se sintió en toda su casa.

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Un segundo incendio en Pensilvania el mismo día

Ese mismo jueves, los bomberos combatieron otro incendio en una vivienda de Collingdale, en el condado de Delaware, también en Pensilvania. El fuego se reportó cerca de las 10 de la mañana en la avenida Marshall.

Un vecino declaró que antes de las detonaciones escuchó un escape de gas y sintió al menos dos explosiones consecutivas en su casa (X)

Las imágenes del helicóptero SkyForce10, de la cadena NBC Philadelphia, mostraron llamas en el techo y daños visibles en la estructura. Hasta el cierre de la información, las autoridades no confirmaron heridos.

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Otra explosión en Nueva York: un muerto y 36 heridos en un astillero

Las explosiones en Pensilvania ocurren semanas después de un incidente de mayor magnitud en la ciudad de Nueva York. El 23 de mayo, un incendio y dos explosiones en un astillero de Staten Island dejaron un muerto y 36 heridos, la mayoría de ellos bomberos y socorristas, según informó Infobae.

El fuego comenzó alrededor de las 15:30 en una estructura metálica de 46 por 46 metros. Los equipos de emergencia llegaron en seis minutos, pero una primera explosión hirió a varios rescatistas. Cuando cinco bomberos y paramédicos intentaban sacar a trabajadores atrapados en el sótano, se produjo una segunda detonación que amplió el número de víctimas.

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Un jefe de bomberos quedó en estado crítico con fractura de cráneo y hemorragia cerebral leve. El director médico del departamento, David Prezant, advirtió que lo vigilarían “muy de cerca durante las próximas 24 horas para asegurarse de que no haya inflamación cerebral posterior”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, describió la emergencia como una situación “compleja y de rápido desarrollo” y destacó que los servicios de emergencia “corrieron hacia el peligro para que otros pudieran escapar a un lugar seguro”.

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El área del siniestro incluye instalaciones que en el pasado pertenecieron a Bethlehem Steel, empresa que construyó barcos para la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 200 bomberos trabajaron en el lugar hasta controlar el incendio. Las autoridades abrieron una investigación para determinar la causa.