Detienen a un adolescente de 15 años tras el tiroteo en el festival gastronómico de Seattle: buscan a un segundo sospechoso y entre las víctimas hay un niño de 2 años

La policía de Seattle detuvo a un adolescente de 15 años tras el tiroteo en el festival Bite of Seattle y busca al menos a otro sospechoso (Crédito: REUTERS/Jason Redmond)

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Un adolescente de 15 años fue detenido este lunes y la policía de Seattle continúa la búsqueda de al menos un sospechoso más tras el tiroteo que dejó tres muertos y cuatro heridos —entre ellos un niño de 2 años— en el festival gastronómico Bite of Seattle, celebrado junto a la emblemática Space Needle.

Según informó The Associated Press, los investigadores creen que hubo al menos tres tiradores involucrados en el enfrentamiento, ocurrido la tarde del domingo.

El tiroteo

El tiroteo se desató alrededor de las 18:00 horas del domingo 26 de julio, durante la última jornada del festival anual, un evento que cada año congrega a unas 350.000 personas en el Seattle Center, un parque al aire libre dominado por la silueta de la Space Needle.

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En medio de la multitud de familias, vendedores y artistas, los disparos generaron una estampida. Asistentes y feriantes corrieron hacia los edificios del recinto o escaparon del parque entre el caos.

El tiroteo en Bite of Seattle dejó tres muertos y cuatro heridos, entre ellos un niño de 2 años, durante la última jornada del festival junto a la Space Needle (Crédito: REUTERS/Jason Redmond)

Las víctimas

Tres personas perdieron la vida: dos hombres, de 19 y 44 años, fallecieron en el lugar; una mujer de 56 años murió tras ser trasladada a un hospital.

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Entre los cuatro heridos figuraba un niño de 2 años, que este lunes se encontraba en estado satisfactorio, según informó una portavoz del hospital.

Los otros tres adultos heridos —dos hombres de 23 y 27 años, y una mujer de 39— recibieron el alta médica durante la jornada del lunes, detalló The Associated Press.

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La investigación

Decenas de agentes evacuaron el área y rastrearon un cine IMAX del recinto tras el tiroteo en el festival Bite of Seattle (Crédito: REUTERS/Jason Redmond)

En un documento presentado ante el tribunal de menores de Seattle, donde el adolescente detenido realizó su comparecencia inicial este lunes por la tarde, la policía indicó que cree que hubo al menos tres tiradores: el joven de 15 años, un conocido suyo que murió en el lugar y “al menos otro sospechoso desconocido”.

La policía sostuvo que el menor y uno de los fallecidos sostuvieron un tiroteo cruzado con ese tercer individuo. El adolescente fue retenido bajo cargos de violación de armas de fuego y agresión en primer grado, y según la alcaldesa Katie Wilson, se entregó a las autoridades de forma voluntaria.

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La jefa del Departamento de Policía de Seattle, Shon Barnes, confirmó en conferencia de prensa que los investigadores aún buscan a un sospechoso adicional, aunque no descartó que ese individuo se encuentre entre las víctimas fatales.

“Necesitamos identificar quién es esa otra persona”, afirmó Barnes, según consignó The Associated Press. Al ser consultada sobre el móvil, la funcionaria señaló: “No sé si fue actividad de pandillas, pero ciertamente fue una actividad grupal”.

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La alcaldesa Wilson calificó los hechos como “un acto de violencia horrible” que sacudió a toda la región.

Los disparos desataron una estampida en el Seattle Center, donde miles de personas asistían al festival gastronómico Bite of Seattle

“Las familias afectadas están viviendo el peor momento de sus vidas, y una comunidad entera trata de entender cómo una reunión construida en torno a la cultura, la conexión y la alegría terminó en disparos”, expresó en declaraciones recogidas por The Associated Press. Hasta el mediodía del lunes, las autoridades no habían presentado cargos por homicidio.

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El operativo policial

Decenas de agentes brindaban seguridad en el evento cuando ocurrió el tiroteo, y algunos de ellos vieron a uno de los sospechosos disparar, según precisó la policía.

Tras los disparos, un gran operativo policial evacuó el área y rastreó un cine IMAX dentro del recinto donde inicialmente se creyó que había huido un segundo tirador.

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La bandera estadounidense en la Space Needle fue izada a media asta este lunes mientras trabajadores limpiaban el lugar.

Los testimonios

Varios testigos describieron las escenas de pánico. Adam Lombardo, quien tenía un puesto de comida birmana en el festival, relató la desesperación de la gente como una “estampida”.

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Estan Wakonabo, otro asistente, contó que esperaba turno para una cabina de fotos cuando fue empujado por la multitud en desbandada.

El Bite of Seattle, fundado en 1982 y con más de 130 puestos de comida y bebida, cerró su edición con un velatorio previsto en el Seattle Center (Crédito: REUTERS/Jason Redmond)

“La gente se escondía, se empujaba, caía al suelo, los cochecitos de bebé se volcaban”, describió en declaraciones recabadas por The Associated Press. Poco después escuchó los disparos y regresó a la escena para fotografiar a varias víctimas en el suelo.

El festival

El Bite of Seattle, fundado en 1982, es una tradición veraniega del noroeste del país con más de cuatro décadas de historia. Reúne a más de 130 puestos de comida y bebida, presentaciones de cocina en vivo y espectáculos musicales.

La bandera a media asta y los charcos de sangre aún visibles en el pavimento este lunes por la mañana marcaron el final abrupto de una de sus ediciones más trágicas. Un velatorio con velas estaba previsto para la noche del lunes en la Fuente Internacional del Seattle Center.