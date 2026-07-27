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El precio del petróleo cayó a mínimos de una semana tras la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán

La ausencia de nuevos bombardeos desde el sábado impulsó expectativas de una salida negociada y redujo el temor a cortes de abastecimiento desde Oriente Medio, lo que aceleró ventas en los mercados

Imagen de archivo de un depósito de barriles de petróleo. EFE/Bagus Indahono
Imagen de archivo de un depósito de barriles de petróleo. EFE/Bagus Indahono
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El precio del petróleo se desplomó este lunes hasta mínimos de una semana tras la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán, que avivó las expectativas de una salida diplomática al conflicto y alivió el temor a nuevas interrupciones en el suministro de crudo desde Oriente Medio.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia en Europa, cedió un 8,70% hasta los USD 88,36, según datos del mercado de futuros de Londres. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), retrocedió un 7,50%, hasta USD 82,61. Ambas referencias tocaron en algún momento de la sesión sus niveles más bajos desde el 20 de julio.

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El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, confirmó a Fox News Sunday y a otros medios que el presidente Donald Trump había decidido suspender temporalmente los ataques para dar más tiempo a la diplomacia. No se registraron intercambios de bombardeos entre Washington y Teherán desde el sábado, al término de dos semanas de violentos ataques.

El propio Trump afirmó este lunes que su país mantiene “buenas conversaciones” con Irán y que “hay muchas posibilidades de que ocurra algo” en relación con un posible acuerdo, aunque advirtió que respondería con una “acción militar contundente” si la vía diplomática fracasaba. Esa combinación de señales fue suficiente para que los mercados reaccionaran con fuerza a la baja.

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Marc Chandler, analista de Bannockburn Capital Markets, señaló a la agencia AFP que el optimismo de Trump refuerza la dinámica bajista del crudo. La semana pasada, el Brent había llegado a rozar los USD 100 por barril —nivel que no alcanzaba desde mayo— cuando el conflicto se extendió al mar Rojo y comprometió las exportaciones sauditas hacia Asia.

Imagen de archivo de los barcos petroleros químicos Bow Panther (i) y Ionian Navigator en el puerto de Bilbao.EFE/Luis Tejido
Imagen de archivo de los barcos petroleros químicos Bow Panther (i) y Ionian Navigator en el puerto de Bilbao.EFE/Luis Tejido

El alivio en los precios no implica una normalización del tráfico marítimo. Según datos de la firma de seguimiento Kpler, durante el fin de semana transitaron por el estrecho de Ormuz menos de diez buques de materias primas al día. En condiciones normales, ese paso concentra alrededor del 20% del comercio marítimo mundial de petróleo, cuyo control Teherán ha buscado desde el inicio del conflicto.

En el mar Rojo, los rebeldes hutíes de Yemen atacaron el domingo instalaciones petroleras sauditas a lo largo de la costa, lo que redujo el tráfico por el estrecho de Bab el-Mandeb. Arabia Saudita afirmó este lunes haber interceptado un ataque de drones lanzado desde Irak por grupos proiraníes.

Gregory Brew, analista de Eurasia Group, matizó que el impacto de los hutíes ha sido menor de lo esperado: “los envíos de petróleo no saudita continúan, y algunos buques vinculados a China que transportan petróleo saudita han pasado sin incidentes”. Riad también puede derivar sus entregas de hidrocarburos por el canal de Suez, aunque a un costo mayor.

EFE/Bagus Indahono
EFE/Bagus Indahono

No todos los analistas comparten el optimismo. John Evans, de PVM, advirtió que “el mercado parece estar siempre buscando buenas noticias en un escenario que, en realidad, no las ofrece”. A su juicio, la suspensión de los ataques no garantiza que el petróleo vaya a fluir pronto desde la zona, y los precios solo descenderán de forma sostenida si los niveles elevados terminan por erosionar la demanda.

Brew advirtió además que “el riesgo de una escalada entre Estados Unidos e Irán alimenta la volatilidad de los precios”, lo que mantiene al mercado en vilo pese a la tregua provisional.

A ese panorama se suma una perturbación adicional en el suministro global: Kazajistán, uno de los diez mayores productores mundiales, redujo a más de la mitad su producción diaria tras el cierre de la principal terminal de exportación en el mar Negro ruso a causa de ataques con drones. El Ministerio de Energía kazajo informó posteriormente de que la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio había reanudado las operaciones de carga.

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