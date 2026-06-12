Activan alerta roja en el norte de California ante amenaza de incendios

El Área de la Bahía activó su primera Alerta de Bandera Roja desde finales de 2024 por calor extremo, vientos fuertes y humedad muy baja que elevan el riesgo de incendios (ABC7)

El Área de la Bahía activó su primera Alerta de Bandera Roja desde finales de 2024 ante una combinación de calor extremo, vientos fuertes y humedad muy baja que eleva el riesgo de incendios de propagación rápida. La alerta entró en vigor a las 11 p.m. del miércoles.

La empresa eléctrica PG&E anunció cortes preventivos de energía —conocidos como PSPS— para partes del Norte de la Bahía, con interrupciones que comenzaron tan temprano como las 9 p.m. en el condado de Solano y el norte del condado de Sonoma. Para otras zonas de los condados de Sonoma y Napa, los cortes se programaron a partir de las 11 p.m.

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Qué hace tan peligrosa esta combinación climática

Las condiciones de Bandera Roja no implican solo temperaturas altas. El riesgo está en la combinación: viento, baja humedad y vegetación seca pueden convertir una chispa en un incendio mayor en minutos.

El jefe de batallón Kent Carlin, del Departamento de Bomberos del condado de Alameda, advirtió que aunque la ventana de peligro puede ser breve, su intensidad es real.

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“Incluso si es de corta duración, como la que vamos a experimentar —probablemente solo 24 horas—, tiene el potencial de un crecimiento rápido del fuego y una propagación veloz, especialmente en los combustibles más ligeros como los pastos que se encuentran en el este del condado de Alameda", dijo Carlin a ABC7 News, canal local de televisión.

PG&E anunció cortes preventivos de energía en sectores de Solano, Sonoma y Napa durante la Alerta de Bandera Roja para reducir el peligro de incendios (ABC7)

Los vientos más fuertes se esperan en zonas de mayor elevación y en las partes orientales del condado de Alameda. Las temperaturas nocturnas del miércoles al jueves se proyectaban como las más altas del año hasta ese momento.

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Por qué las colinas de Oakland concentran el mayor riesgo

Las Colinas de Oakland representan uno de los puntos de mayor riesgo de la región. Los barrios residenciales densos colindan directamente con terrenos abiertos cubiertos de vegetación seca, lo que forma una interfaz urbano-forestal donde el fuego puede avanzar con rapidez.

La residente Abby Irwin describió a ABC7 News cómo su comunidad enfrenta el riesgo año tras año. “El departamento de bomberos viene cada año y revisa todo. Tenemos suerte de tener un techo de metal, pero también tenemos muchos pinos”, señaló.

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Irwin añadió que los vecinos publican listas visibles en sus casas con todas las medidas de prevención adoptadas, desde la eliminación de materiales inflamables hasta mejoras estructurales.

Las calles estrechas y sinuosas de esas colinas agregan otra capa de riesgo: los autos estacionados sobre las rutas de evacuación pueden retrasar tanto la salida de residentes como el ingreso de los equipos de emergencia.

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Qué deben hacer los residentes durante la alerta

Las autoridades entregaron recomendaciones concretas para el período de Bandera Roja:

Evitar trabajos de jardinería, poda o cualquier actividad que pueda generar chispas.

Si se debe limpiar vegetación, hacerlo antes de las 10 a.m., fuera de las horas de mayor riesgo —entre las 10 a.m. y las 5 p.m.

Preparar una bolsa de emergencia con lo necesario para una evacuación rápida.

Tener un plan de evacuación definido y conocer las rutas de salida.

Carlin dijo: “Si no empezaste a limpiar tu vegetación antes de ahora, probablemente deberías esperar otro día. No lo hagas mientras la alerta esté activa”.

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Lo que hace el Departamento de Bomberos de Oakland para prepararse

El Departamento de Bomberos de Oakland no espera a que comience el fuego. Más de cinco mil cabras recorren distintos sectores de la ciudad para eliminar vegetación seca en zonas de difícil acceso, mientras cuadrillas completan el mantenimiento anual de senderos cortafuegos con maquinaria pesada.

El jefe de batallón James Bowron explicó a ABC7 News, canal local de televisión la función de esos corredores. “Si hubiera un incendio de vegetación en alguna de estas ubicaciones remotas, una aeronave podría lanzar retardante. Y nos da un lugar desde donde trabajar y comenzar a tender mangueras o aplicar medidas de mitigación”, dijo Bowron.

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El Departamento de Bomberos de Oakland usa más de cinco mil cabras, senderos cortafuegos e inspecciones en más de 25 mil propiedades para reducir la vegetación seca (ABC7)

Bowron también subrayó el patrón histórico: los días de Bandera Roja coinciden con algunos de los incendios más graves de la ciudad. “Cada vez que tenemos banderas rojas, hay una mayor conciencia de emergencia. Uno de los puntos que siempre destacamos es pedir al público que preste atención a todas las advertencias”, afirmó.

Además, las inspecciones anuales de manejo de vegetación comenzaron el viernes, con cuadrillas que revisan más de 25 mil propiedades para verificar que los propietarios mantengan espacios defensibles alrededor de sus hogares.

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Simulacros en el Sur de la Bahía y coordinación interagencial

Mientras la alerta estaba activa, docenas de equipos de bomberos del Sur de la Bahía se reunieron en el parque Alum Rock para el simulacro anual XSC Wildland Drill, un ejercicio diseñado para practicar la respuesta coordinada ante incendios forestales.

El capitán Mitch Matlow, del Departamento de Bomberos de San José, California, vinculó el peligro actual con un patrón climático. “Si miras cada gran incendio que hemos tenido en California en los últimos 30 años, fueron incendios impulsados por el viento", dijo Matlow a ABC7 News, canal local de televisión. El departamento anticipa un verano de tipo El Niño, con condiciones más cálidas y ventosas que la media.

El simulacro incluyó escenarios de comunicación, movimiento de agua y defensa de estructuras, además de protocolos para cuando un bombero resulta herido en plena operación. “Ninguna agencia de bomberos puede extinguir un incendio mayor por sí sola. Necesitamos practicar juntos”, resumió Matlow.