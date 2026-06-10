¿Sin entradas para el Mundial?: dónde ver los partidos en Miami y cuáles son las opciones gratuitas

El Hard Rock Stadium albergará siete partidos del Mundial, mientras muchos aficionados buscarán alternativas ante entradas que rondan los USD 5.000 (Reuters)

La fiebre mundialista invade al sur de Florida y Miami se prepara para recibir a miles de aficionados ansiosos por vivir la Copa del Mundo, aunque muchos de ellos no hayan conseguido entradas para los partidos en el Hard Rock Stadium.

Desde festivales gratuitos hasta torneos infantiles y celebraciones multiculturales, la región despliega una oferta diversa que promete acercar el espíritu del Mundial 2026 a todos sus habitantes y visitantes. El ambiente festivo, la variedad de actividades y el entusiasmo compartido convierten a Miami en uno de los epicentros globales del fútbol en este verano estadounidense.

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Quienes no lograron ahorrar los casi USD 5.000 que cuesta la entrada para alguno de los siete partidos en el Hard Rock Stadium, tienen opciones para sumarse a la fiesta.

Miami recibirá siete partidos del Mundial 2026, incluyendo cuatro para la fase de grupos y el restante para rondas de eliminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro neurálgico de la experiencia será Bayfront Park, a unos 45 minutos del estadio en Miami Gardens. Allí se organiza el FIFA Fan Festival Miami, un evento gratuito y abierto al público durante toda la duración del torneo, sin necesidad de registro previo ni invitaciones.

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Alternativas para vivir el Mundial en Miami sin entradas

Para quienes prefieren ambientes más íntimos o experiencias diferentes, una amplia variedad de bares, restaurantes y espacios públicos de Miami se sumaron al clima futbolero.

Locales como E11EVEN, con fiestas las 24 horas, y el hotel The Clevelander, que transmitirá los partidos en más de 20 pantallas, se cuentan entre los favoritos de los aficionados. Así, tanto residentes como visitantes pueden vivir el Mundial en múltiples escenarios, sin limitarse a los boletos del estadio.

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El FIFA Fan Festival y las numerosas fiestas temáticas permiten a quienes no tienen entrada sentirse parte de la celebración, integrando actividades familiares, gastronomía internacional y espectáculos que reflejan la diversidad de la ciudad. De este modo, la experiencia mundialista se extiende a todos los públicos y rincones de Miami.

El ambiente festivo se extiende a bares, restaurantes y espacios públicos, donde residentes y turistas encuentran alternativas fuera del estadio (USA TODAY Sports)

Características y actividades del FIFA Fan Festival en Bayfront Park

El FIFA Fan Festival Miami se celebrará del 13 de junio al 5 de julio en Bayfront Park, en el corazón de la ciudad. El evento contará con transmisiones en vivo de todos los partidos en pantallas gigantes, experiencias interactivas de fútbol, conciertos y espectáculos en un anfiteatro con capacidad para 10.000 personas.

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Además, habrá un mural comunitario donde los asistentes pueden dejar mensajes y fotos, junto a puestos de comida y bebida que ofrecerán sabores representativos de los países participantes.

La entrada es gratuita y no requiere inscripción. Organizado para recibir hasta 30.000 personas por día, el festival ofrece un ambiente familiar, donde se anima a los visitantes a llevar la camiseta de su selección favorita y ondear banderas.

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Entre las animaciones previstas se destacan exhibiciones representativas de gauchos argentinos, bailarinas de samba brasileñas y caminantes sobre zancos típicos de África Occidental. Los espectáculos y actividades buscan reflejar la multiculturalidad de Miami y celebrar la pasión global por el fútbol.

El festival abre sus puertas 60 minutos antes de cada partido, permitiendo que los asistentes disfruten tanto de la previa como del encuentro. La programación puede consultarse en el sitio oficial de miamifwc26.com y en las redes sociales de Bayfront Park.

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Bayfront Park se convierte en el punto de encuentro principal con transmisiones en vivo, actividades y espectáculos gratuitos (FIFA World Cup 2026)

Medidas de seguridad y recomendaciones para asistir al Fan Festival

Para garantizar la seguridad de los asistentes, los organizadores establecieron un perímetro controlado alrededor del área del festival durante su horario de funcionamiento, que va de 7 a 23 horas.

El acceso estará restringido a quienes porten bolsas transparentes, ya que no se permitirán bolsos, mochilas, riñoneras ni fundas de cámaras. El parque para perros y áreas exteriores permanecerán abiertos, pero el ingreso al festival estará sujeto a revisiones.

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La Policía de Miami recomienda a los asistentes llegar temprano y, de ser posible, utilizar el transporte público, debido a la congestión vehicular esperada en el centro. Se recomienda consultar la guía de tránsito publicada por el Miami Herald y planificar con anticipación para evitar contratiempos. La seguridad estará reforzada con presencia policial tanto dentro como fuera del recinto, asegurando un entorno tranquilo y familiar.

La organización recuerda que no es necesario registrarse ni presentar invitaciones para ingresar, lo que facilita la llegada de público de todas partes. La previsión de grandes multitudes implica que quienes deseen un buen lugar para ver los partidos deben considerar el horario de apertura y la capacidad del anfiteatro.

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El operativo de seguridad incluye controles en los accesos y recomendaciones para garantizar una experiencia tranquila (Imagn Images)

Otras fiestas y puntos de encuentro para ver el Mundial en Miami

The Grove Cup en Peacock Park: evento gratuito y familiar al aire libre, con transmisiones de partidos y actividades para todas las edades.

Sidewalk Bottle Shop (North Miami): menú especial durante las noches de partido, DJs y concursos de trivia.

E11EVEN (Downtown): fiestas las 24 horas, pantalla gigante de 9 metros y shows con DJs invitados.

Magie Wine Bar: promociones en vinos y cervezas durante los encuentros.

Downtown Doral: programa Passport con ofertas en más de una docena de restaurantes y bares; descargas a través de su app.

JohnMartin’s (Coral Gables): decoración temática, sorteos, experiencias interactivas y menú especial para cada partido.

Broken Shaker & Ray’s Hometown Bar (Miami Beach): paquetes de bebidas y aperitivos, con precios entre USD 60 y USD 95 por persona.

Eating House: happy hour extendido y cócteles globales temáticos para cada jornada.

The Clevelander (South Beach): más de 20 pantallas y una pantalla LED gigante para seguir todos los partidos.

Fritz & Franz Bierhaus: transmisión de todos los partidos en sus salones y patio cubierto.

Miami Beach Bandshell: reuniones comunitarias y proyecciones de partidos en un espacio al aire libre.

Locales emblemáticos de Miami preparan menús especiales, promociones y ambientación temática para cada encuentro (Miami Beach Bandshell)

Celebraciones y actividades especiales en Hialeah y Miami Beach

En Hialeah, el complejo Factory Town será uno de los epicentros para los fanáticos. Además de la transmisión de los partidos, se organizará un torneo juvenil con la participación de más de 150 niños representando a distintas selecciones.

El evento, con 84 equipos compitiendo en canchas simultáneas, entregará copas y medallas a ocho campeones. Las autoridades locales dispusieron un fuerte operativo de seguridad, con oficiales dentro y fuera del recinto para garantizar el bienestar de las familias.

En Miami Beach, la celebración incluirá conciertos, actividades al aire libre y espacios interactivos. Uno de los atractivos visuales será la exhibición de 48 balones inflables gigantes, cada uno decorado con la bandera de un país clasificado. La oferta recreativa busca integrar a residentes y visitantes, fomentando la convivencia y el intercambio cultural.