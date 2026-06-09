Terremoto de magnitud 6,1 en Cuba sacude Florida: evacuaciones, llamadas de emergencia y cortes de transporte en Miami

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió las aguas al oeste de Cuba y se sintió en todo Florida, desde Tampa y Orlando hasta Miami (USGS)

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el lunes por la tarde las aguas al oeste de Cuba y se sintió en todo el estado de Florida, desde Tampa y Orlando hasta Miami, con consecuencias directas: evacuaciones de edificios, cortes en el transporte público y cientos de llamadas de emergencia.

El epicentro se ubicó a 105 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, a aproximadamente 605 kilómetros de Miami, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Fue el segundo sismo más fuerte jamás registrado en el Golfo de México, superado solo por uno ocurrido en 1959.

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Evacuaciones, cortes de tren y llamadas de emergencia en Miami

La ciudad de Miami activó sus protocolos de respuesta tras recibir múltiples llamadas de servicio. “La Ciudad de Miami tiene conocimiento de un terremoto de magnitud 6,1 ocurrido frente a las costas de Cuba”, informó el municipio en un comunicado citado por CBS News Miami. “La actividad sísmica resultante se sintió en varias zonas de la ciudad”.

El Cuerpo de Bomberos de Miami atendió cada incidente reportado. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos graves ni daños estructurales de consideración.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartó riesgo de tsunami y Cuba no reportó heridos ni daños materiales inmediatos por el terremoto

El sismo también interrumpió el transporte público en el centro de la Ciudad del Sol. El condado de Miami-Dade suspendió los servicios de Metrorail y Metromover tras la evacuación del Centro Stephen P. Clark por reportes de temblores en el edificio.

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Ambos servicios se reanudaron horas después.

Una residente describió la evacuación en South Dadeland

En South Dadeland, al menos un edificio fue evacuado minutos antes de las 2:30 p.m. tras sentirse los temblores en su interior. María Torrado, una de las ocupantes, relató a CBS News Miami la experiencia: “Sentimos como un temblor y dijimos, ‘¿qué fue eso?’ Luego escuchamos una alarma que ordenaba evacuar el edificio".

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Torrado agregó que una gran presencia policial y de bomberos se apostó en el lugar durante la evacuación y que los ocupantes permanecieron afuera aproximadamente 45 minutos antes de poder regresar.

El USGS ubicó el epicentro del sismo a 105 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, y lo señaló como el segundo más fuerte registrado en el Golfo de México (NWS Miami)

Residentes de Palm Beach, Hollywood y Tampa también compartieron videos en redes sociales con plantas y dispensadores de agua moviéndose. En Siesta Key, una persona reportó escuchar el tintineo de copas dentro de un armario.

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Desde el área de Sarasota, un vecino describió a WWSB su confusión inicial: “De repente el piso empezó a temblar un poco y le grité a mi hijo que dejara de saltar, hasta que vi que el chinero también se sacudía”.

Por qué el sismo fue inusual para Florida

El USGS subrayó que los temblores perceptibles son poco frecuentes en Florida. “El temblor del reciente sismo M6,1 frente a las costas de Cuba se sintió en Florida, donde los terremotos no se perciben habitualmente”, publicó el organismo en X.

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La razón geológica: el sismo ocurrió sobre la placa norteamericana, que se extiende por el Golfo y hacia el Atlántico occidental. A diferencia de la placa del Caribe —donde se concentra la actividad sísmica de Haití, República Dominicana y el este de Cuba—, esta zona no tiene líneas de falla conocidas activas en superficie.

Un representante del Servicio Meteorológico Nacional explicó a WWSB que “los sismos intraplaca como este, que no están sobre una falla conocida, pueden comportarse de forma diferente a los que sí lo están”.

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Sin riesgo de tsunami ni daños en Cuba

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartó de inmediato cualquier amenaza de ola en la costa del Golfo. Los tsunamis son poco probables en esa zona porque no hay placas tectónicas que converjan en la región.

En Cuba, el temblor se sintió con fuerza en el occidente de la isla. Flavia Pupo, gerente de un hotel en Pinar del Río, dijo a The Associated Press que el sismo asustó a las personas del área, aunque aclaró: “Todos aquí están bien. La gente en la calle está un poco asustada”.

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Las autoridades no informaron heridos ni daños materiales de inmediato en territorio cubano.