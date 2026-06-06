Estados Unidos

Una discusión en un bar de Miami Beach terminó a los tiros y provocó un megaoperativo policial

El episodio ocurrió en la concurrida Collins Avenue. La víctima sufrió heridas de gravedad y quedó en estado crítico, mientras las fuerzas policiales cercaron la zona y detuvieron a un sospechoso

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Vista trasera de un SUV Chevrolet de la policía de Miami Beach con luces azules encendidas. Otros vehículos y personal con equipo táctico son visibles en la calle
Un hombre recibió un disparo en Collins Avenue, en Miami Beach, y llegó en estado crítico al Jackson Memorial Ryder Trauma Center (NBC6)

Un hombre llegó en estado crítico al Jackson Memorial Ryder Trauma Center luego de recibir un disparo en la madrugada del viernes en Collins Avenue, una de las arterias más transitadas de Miami Beach. La policía detuvo a un sospechoso para interrogarlo y la investigación continúa abierta.

Un empleado de un negocio cercano escuchó los disparos, salió corriendo y encontró al hombre herido en el callejón. Comenzó a gritar pidiendo auxilio.

Los agentes llegaron al bloque 6700 de Collins Avenue a las 4:53 a. m. tras recibir un reporte de tiroteo. Al llegar, hallaron a la víctima con una herida de bala. El Departamento de Bomberos de Miami Beach la trasladó al centro de trauma.

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Agentes de policía detrás de cinta amarilla en una carretera, con sillas, una mesa con botellas de agua y contenedores al fondo
La policía de Miami Beach acudió al bloque 6700 de Collins Avenue a las 4:53 a. m. tras un reporte de tiroteo (NBC6)

Hasta el momento, ni la identidad del herido ni la del detenido han sido divulgadas, según informaron CBS News Miami y NBC Miami.

Los detectives colocaron al menos 14 marcadores de prueba detrás del restaurante Sand Bar and Kitchen, en Collins Avenue y la calle 67. Entre los objetos hallados había una gorra de béisbol y una chaqueta.

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El vecino Americo Temperan contó a CBS News Miami lo que personas presentes en la escena le relataron: “Dos tipos se pelearon” en Sand Bar y Collins, y uno le disparó al otro. “El tirador escapó” hacia uno de los edificios del lugar.

Según fuentes consultadas por 7News, el presunto tirador y la víctima habían tenido una discusión dentro del Sand Bar & Kitchen antes del tiroteo. Otras personas los separaron durante el altercado.

El operativo policial y la detención

Las unidades del SWAT, el grupo táctico especial de la policía, recorrieron el área con rifles de largo alcance y una unidad canina, y se congregaron en el estacionamiento de un Walgreens, la cadena de farmacias, cercano al lugar del hecho, de acuerdo con CBS News Miami.

Alrededor de las 11 a. m., las cámaras de NBC Miami registraron el momento en que dos hombres salieron del lugar acompañados por agentes. Más tarde, la policía confirmó que uno de ellos quedó bajo custodia para interrogatorio.

Vista frontal de varios vehículos SUV de policía con luces encendidas y cinta amarilla de precaución en una calle, con otros coches y palmeras al fondo
El operativo policial en Miami Beach incluyó el despliegue del SWAT y terminó con un hombre bajo custodia para interrogatorio (NBC6)

El residente Joynaker Vega grabó un video de la detención cerca de la calle 68 y Abbott Avenue. “El video lo muestra afuera del auto pidiéndole a la policía que le cubriera la cara.

Espero que hayan dado con el tipo correcto", dijo Vega a CBS News Miami. La policía no confirmó si ese hombre es el sospechoso que tienen bajo custodia.

Nueve horas de cierre en Collins Avenue

El tiroteo provocó el corte del tránsito en dirección norte sobre Collins Avenue desde la calle 67 hasta la 69, con desvíos hacia Harding Avenue e Indian Creek Drive, según NBC Miami. El cierre generó congestionamiento durante horas en esa zona.

CBS News Miami fue el primer medio en llegar a la escena cuando la vía volvió a abrirse, pasadas las 2 p. m., es decir, nueve horas después del incidente.

Una vecina que no fue identificada relató a CBS News Miami que salió de su casa poco después de las 6 a. m. para tomar el autobús en Collins Avenue y no pudo regresar: “Cuando volví, no me dejaron entrar”.

La reacción de los vecinos

El operativo con drones y agentes moviéndose entre edificios impresionó a residentes del área. Max Gomez, quien dijo haber nacido y crecido en Miami Beach, expresó su desconcierto: “Vi un dron” y vi policías cruzando entre los edificios. “Creo que esto es extraño. Ver esto pasar aquí es triste”.

Un turista declaró a 7News que escuchó los disparos desde su habitación de hotel: “Escuchamos dos detonaciones. Como media hora después empecé a escuchar sirenas, pero eso fue todo”.

Otro residente también describió al mismo medio el operativo: “Tenían gran parte de la calle completamente cerrada. El SWAT estaba desplegado en ambos lados”.

Hasta el momento, las autoridades no identificaron ni a la víctima ni al detenido. Tampoco establecieron un móvil para el ataque.

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