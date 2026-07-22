Aumentan las lesiones en niños y adolescentes por bicicletas eléctricas en California

Las lesiones en bicicletas eléctricas aumentaron con rapidez en California entre 2018 y 2024, según un estudio de la Universidad de California en San Diego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones en bicicletas eléctricas aumentaron con rapidez en California y afectaron de forma desproporcionada a menores de 14 años o menos, según un estudio de la Universidad de California en San Diego difundido por Los Angeles Times.

El trabajo concluyó que estos siniestros no solo crecieron con fuerza entre 2018 y 2024, sino que además se asociaron con daños más graves que los registrados en bicicletas tradicionales.

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El salto más marcado apareció al final de la serie analizada: el estudio no registró choques con lesiones en bicicletas eléctricas en 2018 ni en 2019, pero para 2024 documentó 1.566 casos en el estado.

En todo el período mencionado, los usuarios de estos vehículos estuvieron involucrados en al menos 4.035 colisiones en California.

Frente a ese avance, los choques con bicicletas convencionales se mantuvieron relativamente estables durante los siete años examinados.

El estudio registró 1.566 choques con lesiones en bicicletas eléctricas en 2024 y al menos 4.035 colisiones en todo el período analizado en California (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores procesaron datos del sistema estatal integrado de registros de tránsito de la Patrulla de Caminos de California, que reúne incidentes viales e informes remitidos por fuerzas policiales de todo el estado.

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Los datos del estudio mostraron que las colisiones con lesiones en bicicletas eléctricas crecieron con fuerza en California entre 2018 y 2024, con un pico de 1.566 casos documentados en 2024, y que el mayor peso de los lesionados se concentró en conductores de 14 años o menos.

Menores de 14 años: la mayor proporción de lesionados

El estudio determinó que las personas heridas en bicicletas eléctricas suelen ser más jóvenes que las lesionadas en bicicletas tradicionales. La mayor cantidad de casos se concentró en conductores de 14 años o menos.

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En ese grupo etario, las bicicletas eléctricas representaron 15,8% de los lesionados, frente al 10,2% entre quienes sufrieron accidentes en bicicletas no motorizadas.

El informe, publicado el viernes en la revista Trauma Surgery & Acute Care Open, también señaló que las lesiones vinculadas a estos vehículos tienden a ser de mayor gravedad.

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Los menores de 14 años concentraron la mayor proporción de lesionados en bicicletas eléctricas, por encima de los casos en bicicletas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación académica sostuvo que los usuarios de bicicletas eléctricas aparecen con más frecuencia como responsables de una o más infracciones viales al momento del choque. Entre esas conductas figuran circular a velocidad insegura o realizar un giro indebido.

El crecimiento de estos vehículos en calles, parques, senderos y ciclovías también abrió un problema de control para la policía, los reguladores y las familias.

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Según el diario, funcionarios médicos ya habían advertido que las guardias reciben más pacientes por este tipo de incidentes y que los cuadros suelen ser más serios que los asociados a bicicletas convencionales.

Mercado, controles y clasificación legal en California

Parte de la dificultad para medir el fenómeno radicó en que muchas agencias todavía no separan de forma específica los choques o infracciones de bicicletas eléctricas.

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Citado por el medio, un portavoz de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras explicó en mayo: “Históricamente, categorizar estos modos de transporte emergentes ha presentado desafíos de seguimiento”.

Los accidentes con bicicletas convencionales se mantuvieron relativamente estables mientras crecieron las colisiones con bicicletas eléctricas en California (Imagen Ilustrativa Infobae)

La difusión acelerada de estos vehículos también generó confusión entre bicicletas eléctricas y motocicletas eléctricas.

Autoridades policiales indicaron que algunos padres compran para sus hijos vehículos de dos ruedas creyendo que son equivalentes, aunque ciertos modelos alcanzan velocidades más altas y exigen licencia de conducir.

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En California, las bicicletas eléctricas se dividen en tres clases. Las de clase uno pueden llegar a 20 mph (unos 32 km/h) y puede usarlas cualquier persona; las de clase dos también alcanzan 20 mph y cuentan con acelerador; las de clase tres llegan a 28 mph (unos 45 km/h) y solo pueden conducirlas mayores de 16 años con casco.

Para ser clasificadas como bicicletas eléctricas, todas deben tener pedales. Los vehículos sin asistencia al pedaleo o capaces de superar 28 mph se consideran motocicletas eléctricas y requieren licencia de conducir y registro ante el Departamento de Vehículos Motorizados.

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Ese vacío entre la expansión comercial y las reglas de circulación ya motivó acciones oficiales.

A comienzos de este año, el fiscal general de California, Rob Bonta, pidió a los comercios en línea que identificaran con precisión las bicicletas eléctricas y las motocicletas eléctricas; pocos días después, Amazon dejó de vender en el estado ciertos vehículos eléctricos de dos ruedas que superaban las velocidades permitidas por la ley estatal.

El informe publicado en Trauma Surgery & Acute Care Open indicó que las lesiones en bicicletas eléctricas suelen ser más graves que las de bicicletas no motorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suba de accidentes y lesiones también llevó este año a varias agencias policiales a lanzar campañas informativas y operativos de control enfocados en bicicletas y motocicletas eléctricas.

Una serie de choques fatales o de alta exposición pública derivó en arrestos, incautaciones y cargos penales contra conductores y, en algunos casos, contra sus padres.

En Orange County, fiscales imputaron a la madre de un adolescente de 14 años que conducía una motocicleta eléctrica y que presuntamente atropelló a un hombre de 81 años, causándole la muerte.

En Yorba Linda, el padre de un niño de 12 años fue acusado después de que el menor resultara herido mientras manejaba una motocicleta eléctrica modificada.