Nuevos videos muestran los instantes previos al asesinato de un hombre lanzado desde el piso 25 de un edificio en Miami Beach

Las grabaciones refuerzan los cargos contra el acusado y contradicen la versión de la defensa, que sostiene que la víctima sufrió una crisis psicótica y cayó sola desde el balcón

Nuevos videos revelaron este martes los momentos previos y posteriores a la muerte de Justin Zelin, quien cayó desde el piso 25 del condominio Akoya, en el 6365 de Collins Avenue en Miami Beach, el 15 de febrero pasado. Las imágenes refuerzan la acusación contra Corey Hutterli, de 37 años, detenido sin derecho a fianza y con cargos de asesinato en segundo grado. los momentos previos, la caída y las escenas posteriores a la muerte de Justin Zelin

El material obtenido incluye grabaciones del sistema de seguridad del edificio. La fiscalía sostiene que Hutterli arrojó a Zelin desde el balcón. Mientras que la defensa dice que la víctima sufrió una crisis psicótica y cayó sola.

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Tres días de registro: del ingreso al edificio hasta la caída

Una de las grabaciones más tempranas data del 12 de febrero, tres días antes de la muerte. En ella se ve a los dos hombres ingresar al condominio Akoya. Hutterli llevaba lo que parecían ser varias botellas de alcohol.

Esa imagen establece que los dos se conocían y que Hutterli ya había estado en el edificio con anterioridad. Otro video registra el instante en que el cuerpo de Zelin impacta contra el pavimento de la planta baja.

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Segundos después, un empleado del condominio corre hacia él para verificar su estado.

Videos de vigilancia y cámaras corporales revelaron la secuencia de la muerte de Justin Zelin en el condominio Akoya de Miami Beach (NBC 6 South Florida )

Las cámaras corporales de los agentes documentan la respuesta policial desde el suelo. Los oficiales localizan el cuerpo, suben al piso 25 y encuentran a Hutterli saliendo del apartamento con solo calcetines, sin zapatos, con cortes visibles en el cuerpo y varios parches de barba arrancados.

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Ketamina, sangre y barba arrancada: lo que encontraron en el apartamento

El apartamento estaba en desorden. Las sandalias de Hutterli aparecieron en el balcón, junto a lo que parecía ser una mancha de sangre en la baranda. En la sala había mechones de barba esparcidos y el sombrero tipo bucket de Hutterli sobre el sofá.

Su mochila contenía un mechón grande de barba, una chaqueta y una bolsita de ketamina en el bolsillo de esa chaqueta. Los investigadores también detectaron pequeñas gotas de presunta sangre en su camiseta y en la misma prenda, según Local 10.

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La fiscalía acusa a Corey Hutterli de arrojar a Justin Zelin desde el piso 25 y lo imputa por asesinato en segundo grado (NBC 6 South Florida )

Hutterli se negó a declarar ante el detective a cargo. El oficial anotó en el informe una laceración en el pulgar derecho, un corte en la mano izquierda y rasguños en la mejilla y el bíceps.

“¿Se lanzó?”: las palabras de Hutterli ante los agentes

Las cámaras corporales también grabaron los primeros intercambios entre Hutterli y los oficiales. Al salir del apartamento, les dijo: “¿Qué está pasando? Él perdió el control y me atacó”.

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Cuando un agente le preguntó si estaba solo, el acusado respondió: “No sé dónde está; yo no paraba de decirle que se calmara”. Minutos después, Hutterli preguntó de forma espontánea: “¿Se lanzó?”.

La frase quedó consignada en el informe de arresto.

Los agentes hallaron a Corey Hutterli saliendo del apartamento con cortes visibles, sin zapatos y con parches de barba arrancados (NBC 6 South Florida )

La llamada al 911 que Zelin hizo antes de caer se incorporó al expediente. En esa grabación se lo escucha decirle a Hutterli que se fuera y se oye un forcejeo. También dice: “Aléjate de mí, Sasha”. “Sasha” era, según la policía, un alias con el que era conocido Hutterli.

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Psicosis o empujón: la disputa que se resolverá en el tribunal

Los abogados Jayne Weintraub y David Tarras presentaron la semana pasada documentos judiciales con una versión distinta. Según esos registros, Hutterli era un invitado que durmió en el sofá. A la mañana siguiente, Zelin salió de su habitación gritando sin razón aparente y llamó al 911.

“JZ puede escucharse desvariando, afirmando que fue asesinado por una persona sin hogar e insistiendo en que está muerto”, dice el escrito. La defensa describe el episodio como una ruptura total con la realidad y afirma que Zelin entró y salió corriendo del apartamento antes de caer solo desde el balcón.

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En el apartamento del piso 25 encontraron manchas de presunta sangre, mechones de barba y una bolsita de ketamina en una chaqueta (NBC 6 South Florida )

“No hay absolutamente ninguna prueba de que Corey Hutterli empujara a Justin Zelin", dijeron Weintraub y Tarras en un comunicado enviado a NBC6. “Demostraremos en el tribunal que Corey no fue responsable de la muerte de Justin de ninguna manera”.

Hutterli lleva preso desde su arresto en abril y compareció ante un juez el martes, según informó NBC6. Tiene otra audiencia programada para el miércoles en el marco de su solicitud de libertad previa al juicio.

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Los cargos en su contra incluyen asesinato en segundo grado, robo con agresión, posesión de una sustancia controlada y posesión de parafernalia de drogas con intención de uso.