Las acciones de Wall Street repuntaron impulsadas por los semiconductores y los resultados corporativos

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Wall Street repuntó el martes impulsado por las acciones de semiconductores y los sólidos resultados corporativos, en una jornada en que los inversores ignoraron las tensiones en Oriente Medio y los nuevos aranceles anunciados por la administración Trump sobre importaciones canadienses.

El S&P 500 avanzó 65,92 puntos, un 0,86%, hasta los 7.509,20 unidades. El Nasdaq Composite ganó 329,13 puntos, un 1,26%, para cerrar en 25.837,21, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones sumó 385,38 puntos, un 0,74%, hasta las 52.224,64 unidades.

PUBLICIDAD

Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial encadenaron su segunda sesión consecutiva de alzas, tras el desplome de la semana anterior. El índice de semiconductores de Filadelfia registró su segundo avance seguido después de haber cerrado el viernes más de un 20% por debajo de su máximo histórico de finales de junio.

Micron Technology lideró las ganancias del sector con un salto del 12,2%, que se sumó al 1,9% del lunes y compensó en parte su caída del 13,3% de la semana pasada. Nvidia avanzó un 2%, y ambas compañías fueron las principales fuerzas alcistas del S&P 500. Tras dispararse por el auge de la inversión en chips de IA y centros de datos, estas acciones habían acumulado presión en las últimas semanas ante el temor a que la inversión en inteligencia artificial decaiga si no genera los beneficios y la productividad esperados.

PUBLICIDAD

Lindsey Bell, estratega jefe de inversiones de 248 Ventures en Charlotte, Carolina del Norte, explicó el fenómeno: “Los inversores están volviendo a comprar acciones de semiconductores antes de la publicación de resultados debido al temor a perderse la oportunidad (FOMO), ya que temen que estas empresas presenten resultados excepcionales y mejoren sus perspectivas”. Bell advirtió, no obstante, que cuando las acciones repuntan con fuerza antes de la publicación de resultados, “les resulta más difícil seguir subiendo en respuesta a los mismos”.

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Justin Lane

Varios informes trimestrales superaron las previsiones de los analistas y dieron sustento adicional a la jornada alcista. 3M subió un 7,3% tras superar las expectativas de beneficios e ingresos y elevar su previsión de ganancias para todo el año 2026. Hasbro se disparó un 8,8% después de que la compañía de juguetes informara que su juego Magic: The Gathering superó los USD 500 millones en ingresos trimestrales por primera vez en su historia, al tiempo que revisó al alza su previsión de ingresos anual.

PUBLICIDAD

General Motors avanzó un 4,9% tras superar las estimaciones en beneficios e ingresos, con la directora ejecutiva Mary Barra señalando que la demanda en América del Norte se mantiene firme. En sentido contrario, Danaher cedió un 11% pese a haber superado las expectativas, después de que los analistas señalaran que su previsión de crecimiento de ingresos subyacente para el verano resultó más débil de lo esperado.

La constructora de viviendas D.R. Horton retrocedió un 0,9% con su presidente ejecutivo David Auld reconociendo que la empresa aún resiente los efectos de los problemas de asequibilidad en el mercado inmobiliario. Las tasas hipotecarias han escalado a su nivel más alto en casi un año por el alza de los rendimientos en el mercado de bonos, lo que podría obligar a la compañía a ofrecer más incentivos a los compradores en el trimestre en curso, recortando así sus márgenes.

PUBLICIDAD

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Los precios del crudo escalaron un 2% y el Brent rozó brevemente los USD 92 por barril por primera vez en más de cinco semanas, para luego moderar la ganancia y cerrar en USD 91,01. El nivel contrasta con los menos de USD 72 registrados a principios de mes, antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El alza se produjo tras el cambio de rumbo de dos petroleros que transportaban crudo saudí a Asia en el Mar Rojo, ante la amenaza de los hutíes de Yemen —alineados con Irán— de imponer un bloqueo al transporte marítimo comercial en la zona.

El encarecimiento del petróleo amenaza con reactivar la inflación en un momento en que los precios venían moderándose más de lo previsto por los economistas. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió al 4,63% desde el 4,60% del lunes y desde el 3,97% previo al inicio del conflicto con Irán, lo que podría presionar a la Reserva Federal a mantener o endurecer su política monetaria, con el consiguiente efecto negativo sobre las cotizaciones bursátiles.

PUBLICIDAD

En los mercados internacionales, las bolsas europeas cerraron con ganancias moderadas y el FTSE 100 del Reino Unido avanzó un 0,6% en la jornada en que el nuevo primer ministro Andy Burnham presidió su primera reunión de gabinete. En Asia, los movimientos fueron más pronunciados: el Kospi de Corea del Sur saltó un 3,6%, impulsado por Samsung Electronics y SK Hynix, dos grandes beneficiarios del auge de la IA, acumulando una ganancia del 60% en lo que va del año pese a su corrección del 20% hasta julio.

El Nikkei 225 de Tokio subió un 3,3% al retomar operaciones tras el festivo del lunes, mientras que las bolsas de Shanghái avanzaron un 1,8% y las de Hong Kong cerraron prácticamente sin cambios. Esta semana, los inversores centrarán su atención en los resultados de Alphabet, así como de los fabricantes de chips Intel y Texas Instruments, en busca de señales sobre el estado real de la inversión en inteligencia artificial.

PUBLICIDAD