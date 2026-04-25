Los guionistas de Hollywood ratificaron el contrato de cuatro años con los estudios

Los estudios aportarán USD 321 millones hasta 2030, el mayor desembolso histórico para la salud de los guionistas (REUTERS/Mike Blake).

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) ratificó un contrato colectivo de cuatro años con los principales estudios y plataformas de streaming, según The Hollywood Reporter, Deadline y Variety. El acuerdo, vigente desde el 2 de mayo de 2026 hasta el 1 de mayo de 2030, supone el mayor desembolso histórico para el fondo de salud del gremio y obtuvo el respaldo del 90,38 % de los votos, lo que equivale a 4.282 afiliados.

De acuerdo con Variety, el convenio surge ante la necesidad de revertir el déficit persistente del fondo sanitario que acumuló una pérdida anual promedio de USD 50 millones en los últimos cuatro años, consecuencia del aumento de los costos médicos y la disminución sostenida de la producción audiovisual.

Por consiguiente, los estudios destinarán USD 321 millones hasta 2030, de los cuales USD 280 millones corresponden a contribuciones adicionales, con el propósito de restablecer la viabilidad financiera del sistema, actualmente el más vulnerable entre los principales gremios de la industria.

Cambios en la cobertura sanitaria de los guionistas

El acuerdo introduce cambios sustanciales en la cobertura sanitaria del sindicato. Tal como informó The Hollywood Reporter, a partir de 2027, los afiliados deberán abonar una cuota mensual de USD 75 para acceder al plan preferente (PPO), que permite elegir médicos tanto dentro como fuera de la red sin necesidad de derivación y que hasta ahora estaba completamente cubierto por el fondo. Además, se incrementan los requisitos de ingresos necesarios para calificar a la cobertura, así como los deducibles y los topes máximos de gastos personales.

No obstante, como alternativa, se implementará un nuevo plan de menor costo, con un aporte mensual de USD 25. El convenio también incluye una reducción significativa del sistema de “puntos de cobertura extendida”, que permitía mantener el seguro durante periodos de inactividad laboral, reportó Variety.

Diversos sectores del sindicato expresaron su disconformidad con estas reformas. Tal es el caso de los presidentes del Comité de Guionistas Negros, quienes informaron a sus colegas, mediante una carta, que votaron en contra de la ratificación. En el mensaje señalaron: “Tal como está ahora, este acuerdo perjudicará a más guionistas de los que beneficiará”.

El nuevo convenio aumenta los requisitos de ingresos, deducibles y topes de gastos personales para acceder a la cobertura sanitaria (REUTERS/Aude Guerrucci).

Cambios en condiciones laborales y protección de los escritores

Los cambios en la cobertura de salud no son lo único que contempla el acuerdo. El contrato incorpora un aumento del 10,5% en la mayoría de los pagos mínimos y mejoras en los pagos residuales para producciones nacionales y extranjeras en plataformas de alto presupuesto, según Deadline. Asimismo, el “bono de éxito” para títulos destacados en streaming se amplía del 50% al 75% de la base residual del guionista, aunque los criterios de elegibilidad permanecen sin modificaciones, detalló Variety.

En el ámbito laboral, el sindicato logró preservar las condiciones pactadas tras la huelga de 2023 y rechazó la reinstauración generalizada de las “mini habitaciones”, es decir, pequeños equipos de escritores previos al inicio de rodaje. Además, el sindicato reforzó la protección contra el trabajo no remunerado con nuevas restricciones: toda solicitud de reescritura o entrega debe dirigirse a la persona identificada en el contrato, lo que resguarda los derechos de los guionistas.

El nuevo convenio también responde a uno de los principales reclamos que emergieron durante la huelga de escritores: el uso de inteligencia artificial. Respecto a ello, se mantiene el lenguaje de IA aprobado en 2023, confirmaron The Hollywood Reporter y Variety.

Además, los estudios acordaron informar y negociar con el sindicato si utilizan material de los guionistas para entrenar sistemas de IA generativa comercial; no obstante, el acuerdo no establece un compromiso de remuneración para los autores por dicho uso.

El contrato preserva las condiciones laborales alcanzadas tras la huelga de 2023 y garantiza derechos fundamentales para los miembros del sindicato (AP/Chris Pizzello).

La dimensión política y los próximos pasos en Hollywood

El Sindicato de Guionistas encabeza las negociaciones sectoriales en 2026, antes de que los sindicatos de actores y directores cierren sus propios acuerdos. El presidente de la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), Greg Hessinger, afirmó en un comunicado que el acuerdo “refleja un enfoque de colaboración que apoya tanto a los escritores como la estabilidad a largo plazo de la industria”, citó The Hollywood Reporter.

Por su parte, la presidenta de WGA West, Michele Mulroney, señaló que la prioridad del sindicato fue restablecer la viabilidad de la cobertura médica sin sacrificar los avances logrados durante la huelga: “Los guionistas lograron un contrato que permite que nuestro Fondo de Salud retome un rumbo sostenible y consolida los logros de la huelga de 2023”.

Mulroney agregó que el éxito del acuerdo se debió al trabajo de la comisión negociadora, encabezada por Danielle Sanchez-Witzel y John August, junto al equipo de la WGA liderado por la directora ejecutiva Ellen Stutzman.

La presidenta de WGA West, Michele Mulroney, resalta que el nuevo contrato garantiza la viabilidad de la cobertura médica de los guionistas (REUTERS/Aude Guerrucci).

Pese al consenso alcanzado entre las directivas, la ratificación se produce en un contexto interno complicado: la propia WGA West enfrenta un conflicto con 116 empleados sindicalizados, en huelga desde febrero, que exigen mejoras laborales. Según Deadline, ese personal votó por mantener la medida tras perder su seguro médico y propuso reanudar el diálogo mediante un proceso de mediación oficial.